7 признаков того, что ваше подсознание хочет вам что-то сказать

Наше подсознание постоянно с нами общается. Более того, поняв эти сообщения и усвоив данный нам урок, мы можем расти и преодолевать все свои внутренние страхи и комплексы, что дает нам возможность раскрыть свой внутренний потенциал.

Знали ли вы, что наше подсознание общается с нами? Важно только вовремя замечать нужные признаки, и вы поймете, что оно хочет вам сказать. Наша психика настолько полна загадок, что даже ученым не под силу раскрыть все ее тайны. В то же время наши самые сокровенные мысли и желания являются продуктом нашего подсознательного ума.

Ключ к подсознанию

Мы часто сознаем лишь те мысли, которые находятся на поверхности, не понимая, что нами движет нечто, находящееся глубоко внутри нас. Иногда подсознание дает о себе знать различными событиями, подталкивая нас к определенным действиям и заставляя нас менять ход своей судьбы.

Как не пропустить и, главное, как распознать эти знаки подсознания?

1. Подсказки интуиции

Нам часто кажется, что интуиция – это некая мистическая сила, направляющая нас по верному пути. На самом деле, интуиция есть не что иное, как последнее слово нашего подсознания, которое сделало выводы, основываясь на полученной информации и ощущений от органов чувств.

Когда вы интуитивно что-то понимаете, вы просто переводите сигналы, которые посылает ваше подсознание. Хотя вам кажется, что подсказка интуиции появилась ниоткуда, но это происходит лишь потому, что вы не осознавали всю работу, происходящую в вашей психике под поверхностью.

Многие наши решения принимаются подсознательно без того, чтобы мы сильно задумывались. Когда чутье нам что-то подсказывает, это означает что наше подсознание требует подтверждения у нашего сознания.

Часто это происходит в ситуации, когда событие может серьезно повлиять на нашу жизнь или существует конфликт между разными областями нашего мозга.

2. Случайные мысли

Бывало ли с вами так, что вы шли по улице и вдруг в вашей голове возникло воспоминание о вашем друге детства? Или вы внезапно начинали думать о том, чтобы научиться играть в шахматы, будучи занятым важными делами на работе.

Наше воображение никогда не перестает работать, но в большинстве случаев мы не придаем значение мыслям, пробегающим у нас в голове в течение дня, потому что они не задевают нас эмоционально. Однако время от времени в этот непрерывный поток будто бы ниоткуда прорываются случайные мысли и завладевают нашим вниманием.

Иногда эти мысли не имеют большого значения, однако, если они настойчивы, то, скорее всего, пытаются нам что-то донести. Чаще всего это скрытое чувство, которое вы подавляете, или желание что-то сделать или кого-то увидеть.

Чтобы понять, имеет ли случайная мысль какое-то значение, обратите внимание на свои эмоции. Вы равнодушно воспринимаете мысль, или она задевает вас эмоционально? Если последнее, спросите себя, что эта мысль хочет вам сказать.

3. Сны

Когда мы ложимся спать, наше сознание отключается. Мы перестаем думать сознательно, не отвечаем на внешние стимулы и входим в состояние сна.

Древние считали сны видениями, посланными свыше. Они полагали, что если вы изо дня в день видите повторяющиеся сны, то с вами пытается связаться ангел-хранитель, чтобы предупредить о приближающихся событиях.

Сейчас нам известно, что во сне наше подсознание пытается передать сигналы, которые мы продолжаем игнорировать. В состоянии бодрствования мы часто не обращаем внимание на мелкие подсказки, и поэтому подсознание пытается нам их донести во снах.

Это могут быть неосуществлённые желания или предупреждение о вашем здоровье. Подсознание просто пытается заставить вас осознать то, на что вам нужно обратить внимание на эмоциональном или физическом уровне. Не стоит игнорировать эти сигналы.

4. Физические симптомы

Сны – не единственный способ, с помощью которого наше подсознание пытается с нами общаться. Иногда наше тело становится проводником наших самых глубинных сигналов.

Только подумайте: мы дышим, перевариваем пищу, доставляем питательные вещества к каждой клетке нашего тела, делаем очень точные движения – и это все без сознательного контроля.

Наш кишечник особенно восприимчив к любым перепадам нашего психического состояния, и любые сбои в его работе могут указывать на эмоциональные проблемы, которые вы не можете проработать.

особенно восприимчив к любым перепадам нашего психического состояния, и любые сбои в его работе могут указывать на эмоциональные проблемы, которые вы не можете проработать. Кожа также является зеркалом нашего подсознания, реагируя угревой сыпью, высыпаниями и пятнами на внутренний дискомфорт и раздражение.

Когда у вас появляются эти симптомы, ваше подсознание хочет обратить внимание на стресс, который вы переживаете, чтобы вы приняли меры по его устранению.

5. Болевые ощущения

Как известно, любая боль уходит своими корнями в наше общее психическое состояние. Боль, возникающая в различных частях нашего тела, может указывать на эмоциональные и психические проблемы, с которыми вы не хотите сталкиваться лицом к лицу.

Поэтому любые изменения в функциях организма несут в себе послание из нашего подсознания. Это могут быть хронические боли в спине, головные боли, вздутие живота, боль в шее и плечах, усталость и тревога.

Например, боль в колене указывает на упрямство и отсутствие гибкости, а также на внутренние страхи.

указывает на упрямство и отсутствие гибкости, а также на внутренние страхи. Проблемы с деснами часто отражают вашу нерешительность, а боль в пояснице говорит о страхе будущего.

часто отражают вашу нерешительность, а говорит о страхе будущего. Головные боли и боли в шее часто вызваны стрессом, внутренним состоянием сумбура и перегруженности, хотя сознательно вы можете чувствовать себя спокойным и уравновешенным.

Безусловно, не все симптомы берут свое начало в подсознании. Часто они связаны со структурными проблемами в мышцах, нервах и костях. Однако иногда дискомфорт и неприятные ощущения возникают, даже когда у вас нет сопутствующих заболеваний. Когда нечто подобное случается, вероятным источником вашего состояния является скрытое психическое беспокойство.

6. Усталость и зевота

Когда вам кажется будто вы физически разбиты, ваша психика играет в этом не последнюю роль. Усталость и истощение, даже если вы высыпаетесь, являются признаком того, что какие-то вещи требуют вашего внимания.

Часто, когда мы чувствуем усталость и постоянно зеваем, мы хотим избежать проблем и болезненных переживаний в нашей жизни. В конце концов, это приводит к эмоциональному и психическому изнеможению до такой степени, что нам уже не помогает никакой отдых.

Таким образом ваше подсознание пытается вам подсказать о том, что нужно решить какие-то очень важные проблемы. Более того, оно работает на износ, чтобы найти для вас решение, из-за чего вы чувствуете себя лишенным энергии. Разберитесь с тем, что вас беспокоит, и вы снова обретете силы.

7. Отсутствие свободы воли

Бывало ли у вас состояние, когда вам хочется что-то сделать, но вам не хватает силы воли, чтобы выполнить дело? Свободу воли можно объяснить, как психическое состояние, необходимое для выполнения ваших самых глубинных желаний.

На самом деле, одного желания недостаточно, и оно не приведет вас к исполнению мечты. Именно свобода воли движет нашими стремлениями и желаниями. Когда вы хотите кем-то стать или что-то создать, вам нужна сильная свобода воли, чтоб осуществить задуманное.

Поэтому, когда вам кажется, будто вы делаете что-то не по собственной воле, ваше подсознание пытается до вас достучаться, чтобы вы позаботились о своем психическом здоровье.

Как использовать силу подсознания

Как вы уже поняли, наше подсознание постоянно с нами общается. Более того, поняв эти сообщения и усвоив данный нам урок, мы можем расти и преодолевать все свои внутренние страхи и комплексы, что дает нам возможность раскрыть свой внутренний потенциал.

Вот, несколько советов, как можно использовать силу своего подсознания:

Ваше подсознание часто не только контролирует все процессы в организме, но и таит ответы на различные вопросы и проблемы.

Перед тем, как лечь спать, задайте своему подсознанию конкретный вопрос, и вы можете получить ответы в своем сне или в форме случайных мыслей, когда вы бодрствуете.

Все, что запечатлело ваше подсознание, напрямую повлияет на вас в форме эмоций, обстоятельств и событий. Попробуйте проследить за своими мыслями и идеями, которые приходят вам в голову.

Весь наш опыт является результатом неосуществленных желаний. Если вы концентрируете свое внимание на различных проблемах, так же будет реагировать и ваше подсознание.

Когда у вас есть определенная цель или мечта, сознательно повторяйте себе следующее утверждение: "Я верю, что сила подсознания, которая дала мне это желание, осуществит его сейчас".

Стресс, тревога и страх нарушает привычный ритм дыхания, сердцебиения и работу всех органов нашего тела. Культивируйте в своем подсознании мысли о здоровье, мире и гармонии, и все функции вашего тела нормализуются.

Наполните свое подсознание ожиданием лучшего и позитивными эмоциями, и ваши мысли станут реальностью.

Представляйте себе положительный исход ваших невзгод, почувствуйте радость и удовлетворение от исполненного желания. Все ваши фантазии и чувства будут приняты вашим подсознанием и воплощены в жизнь. опубликовано econet

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