7 признаков того, что отношения пора заканчивать

Ссориться можно по-разному. В пылу скандала эмоции накаляются до предела, и мы порой теряем над собой контроль. Сгоряча можно наговорить и наделать такого, о чем потому будем жалеть. Но это не самое страшное.

Почти все бывает поправимо. Однако, если ваш партнер делает указанные вещи, когда вы ссоритесь, это сигнал, что безоблачным отношениям настал конец.

Когда отношения подошли к концу

Сложные периоды есть у всех без исключения пар. Но хорошо бы постараться сохранять здравый смысл, когда скандал находится в пиковой точке. Нормальные отношения и токсичные различаются именно тем, как он и она ведут себя в критических ситуациях споров и непримиримой конфронтации.

Если партнер вполне в состоянии совершить указанные 7 поступков (на выбор или в произвольной комбинации) в ходе выяснения отношений, это говорит о том, что счастья с ним не будет.

1. Он пытается сделать вам больно, используя оскорбления

Он обзывает, оскорбляет, не гнушается брани. В придачу ко всему он любит напоминать о болезненных и не приятных для вас ситуациях из прошлого, чтобы за счет вашего унижения ощутить собственное мелочное превосходство. Он оперирует словами как оружием, и с удовольствием старается доставить как можно больше боли.

2. Он ведет себя таким образом, будто вас не существует

Он «включил» полный игнор. Перестал отвечать на ваши уведомления и звонки по телефону. Он с вами не разговаривает вообще. Будто вас нет. Он не сообщает, куда направляется и когда его следует ожидать назад, хоть вы и живете вместе. Он вынуждает вас тревожиться и нервничать, нисколько не задумываясь над этим.

3. Он обвиняет вас во всех смертных грехах

Он перекладывает всю ответственность на вас даже за его личные ошибки и промахи. Его стратегия - делать вид, что это он имеет все основания сердиться на вас, а не наоборот. Даже в том, что он ведет себя неподобающим образом, оказывается, виноваты именно вы.

4. У него есть алкогольная или наркотическая зависимость

Как только в его жизни встречается препятствие, он напивается или принимает запрещенные препараты. А это лишь усугубляет ситуацию, так как проблемы не решаются. А к ним добавляются сложности, связанные с его неадекватным поведением в результате распада личности. Ведь алкоголь и наркотики пагубно влияют на психику и отношения с окружающими.

5. Он старается, чтобы вы усомнились в собственной адекватности

Он ведет себя так, как будто вы теряете разум. Утверждает, что «такого не было», «я этого не говорил», «ты все придумала» и проч. В психологии данная психологическая манипуляция называется «газлайтинг». Если жертва поддается пагубному влиянию, результат может быть самым плачевным.

6. Он никогда не извиняется

По его мнению, он никогда не делает ничего плохого. И извиняться ему не за что. Он находит тысячу оправданий, чтобы отмахнуться от упреков и обвинений и выставить в нужном свете свое недостойное поведение.

7. Он все чаще утрачивает контроль над собой

Находясь рядом с ним, вы не ощущаете себя в безопасности. В приступе ярости и гнева он может швырять и ломать предметы. Он стучит кулаком об стену. Рвет бумагу и одежду. Может причинить вам физическую боль. Он кричит и угрожает. Вы видите, что он склонен к насилию, потому что это – единственный приемлемый для него способ взаимодействия с другим человеком.опубликовано econet

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