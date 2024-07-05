7 признаков того, что дом ваш болен

Наш дом тоже может заболеть. Наше пространство, в котором мы живём: дом или квартира, неважно. Подсознание распознаёт наше место обитания как «наш дом». И дом может начать болеть.

Причины болезней в точности как у человека, могут быть внешними и внутренними. «Болеть» наш дом может заразными болезнями; недаром негативные программы и влияния академик Бехтерев называл «психическими микробами». А может заболеть из-за внутренних причин и дурных привычек хозяев. Так и человек может разрушить своё здоровье пьянством, неумеренностью, экстремальными выходками…

Наш дом может заболеть

Мы чувствуем, что наш дом болен:

Он перестаёт быть психологическим убежищем.

Исчезает уют и ощущение безопасности. Нам не хочется оставаться дома и спешить туда после работы. Подсознательно мы ищем причину задержаться в гостях или на работе. «Мне не хочется идти домой», - так говорит человек.

Мы ничего не можем делать по дому или делаем через силу.

Трудно даже вытереть пыль. Трудно помыть посуду.

А раньше мы с удовольствием все делали и содержали свой дом в чистоте. А сейчас стало как-то не очень прибрано и чисто. И нет сил, вот что странно; как будто дом их пожирает, отнимает.

Постоянно что-то ломается.

Некоторые бытовые приборы так и стоят, сломанные. Перегорают лампочки.

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Могут гибнуть цветы и болеть - домашние питомцы.

И люди чувствуют какое-то недомогание постоянно: то голова болит, то слабость одолеет, происходят мелкие травмы вроде порезов и ушибов

Могут раздаваться посторонние звуки.

То скрипит пол, то ветер подвывает, то раздаётся странное гудение или жужжание. Иногда создаётся впечатление, что кто-то ходит по дому. Могут слышаться вздохи и слабый шёпот. Но мы убеждаем себя, что это иллюзия. Хотя кошки и собаки тоже что-то слышат…

Происходят конфликты и скандалы.

Не успел человек переступить порог дома, а уже начал ругаться и сердиться. Какая-то взвинченность и раздражительность словно витает в воздухе. Гости тоже чувствуют себя некомфортно, могут вступить в ссору или обидеться на ровном месте. Они могут испытывать и физический дискомфорт.

Теряются вещи.

А потом странным образом находятся, иногда - на том месте, где мы три раза посмотрели, как минимум, и ничего не нашли. А потом документ или ключ оказались именно там! Какая-то психологическая слепота овладевает людьми…

Дом может заболеть после визита недоброго человека: словно больная рыбка попала в аквариум и всех перезаражала. И воду инфицировала. Умышленно или неумышленно, недобрый человек вносит в систему свой негатив, своих «микробов».

Дом может заболеть после длительной болезни кого-то из членов семьи или после его смерти. Не случайно есть столько защитных ритуалов для очистки дома у всех народов мира. Дом может заболеть от стресса: произошло какое-то плохое, тяжёлое событие. Вы его обсуждали, переживали, думали о нем, - неприятности кончились, а дом теперь болен. Это последствие потрясения. Дом может отравиться: если часто пьют и много курят, ругаются грязными словами, ссорятся и дерутся в доме, это тоже может стать причиной болезни.

И дом может заболеть из-за чуждых предметов - это тоже сродни инфекции. Много причин для болезни дома; и не всегда болезнь можно устранить. Вылечить. Пространство иногда становится настолько токсичным, что хозяева предпочитают продать квартиру, переменить место жительства. Так тяжело находиться в «сгущённой», мрачной, тягостной атмосфере; дом становится как у Диккенса, «холодным домом». Но такое бывает не часто, к счастью. В остальных случаях дом следует «лечить». Но для начала надо устранить причину. Найти ее. Исцеление дома от болезни - отдельный процесс, потом я об этом напишу.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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