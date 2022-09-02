7 признаков людей-паразитов, от которых стоит держаться подальше

Иногда после общения с человеком, некоторые люди чувствуют полный упадок сил, внезапное падение настроения, угнетенное состояние или нервозность. Возможно, вам случилось пообщаться с энергетическим вампиром.

В отличие от обаятельных красавцев из современных сериалов, к мистике энергетические вампиры никак не относятся. Так называют категорию людей, которые намеренно вызывают в собеседнике вспышку эмоций. Некоторые чувствуют таких вампиров на подсознательном уровне, особенно дети, и всеми силами избегают общения с ними. Но есть наиболее чувствительные люди, поддающиеся влиянию сильных личностей. Они-то и служат постоянными «донорами» для таких людей.

Но даже самые стойкие люди могут внезапно оказаться под нападением энергетического кровососа. Среди поглотителей энергии могут быть коллеги по работе или начальник, друзья или члены семьи. Чтобы противостоять воздействию вампира, нужно научиться их определять.

Признаки энергетического вампира

1.Назойливость

У всех есть знакомые, при виде которых очень хочется опустить голову и быстро пробежать мимо, в тщетной надежде, что вдруг не заметят. Не тут-то было. Обязательно заметит, остановит и начнет ныть. Расскажет вам, какие его вокруг окружают враги и «ничтожные личности», как его обижают и не ценят. И насколько у него все плохо, а дальше будет только хуже. И после длинной речи, когда вам удастся, наконец, вырваться, вы почувствуете слабость, ощущение постоянной вины и полный упадок сил. Такие люди — постоянные посетители общества защиты прав потребителей, бесконечно пишут жалобы и считают, что им все должны.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Агрессивность

Энергетические вампиры часто выводят окружающих из равновесия. Они специально провоцируют ситуацию, сопровождающуюся бурными эмоциями. В вас будут лететь несправедливые упреки, абсурдные обвинения, открытая ложь, все что угодно, способное вызвать резкую реакцию. И после того, как скандал закончится, а вы будете измучены физически и духовно, вампир станет просто излучать удовольствие, даже если минуту назад заливался горючими слезами. Это те самые люди, которые скандалят в очередях, маршрутках и других общественных местах — так они подпитываются энергией.

3. Дотошность

Конечно, родные и близкие друзья знают о вас почти все. Но знакомые чаще просто из вежливости интересуются вашими делами. Если вдруг чужой человек выпытывает подробности того, что его абсолютно не касается, то вполне возможно, что он пытается «подзарядиться» вашей энергией.

4. Любовь к интригам

Сплетни и ссоры в коллективе – это самая благодатная почва для выбросов эмоций и энергии. Вампир обожает всех рассорить, втихомолку рассказывая, кто о ком что-то сказал. Он умеет виртуозно манипулировать людьми и может испортить отношения даже среди близких друзей.

5. Принимает быстрые решения

Там, где люди годами не могут решиться на перемены — вампиры идут во главе. Жениться на второй день знакомства, и исчезнуть навсегда после глупой размолвки, обаять работодателя, устроиться на престижную работу и внезапно ее бросить – вампирам всегда не хватает острых ощущений. А еще они обожают спортивные мероприятия, концерты, сами занимаются экстремальными видами спорта, и вообще – их очень часто можно встретить там, где люди проявляют свои эмоции.

6. Льстивость

Такие люди очень любят «причинять добро». Увидит, расхвалит, приобнимет (вампиры особенно любят тактильный контакт) и наговорит уйму комплиментов. Он способен проявить заботу и участие, поможет и подскажет. А когда вы растрогаетесь от такого замечательного отношения, высосет часть энергии. Распознать его можно по оставшемуся «послевкусию» после общения.

7. Паразитизм

У таких людей постоянно случаются проблемы, с которыми они не в состоянии самостоятельно справиться и они находят того, кто подставит плечо. Они будут просить помощь очень мягко, хлопая ресницами, преданно заглядывать в глаза и приговаривать о вашей силе, компетентности, благородстве и прочем. А потом вы сами не заметите, как начнете постоянно что-то для него делать, чувствуя злость, беспомощность, но при этом – обязанность сделать совершенно ненужную вам работу.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Найти и обезвредить

После того, как вы распознали вампира, нужно попытаться его остановить или защититься, если вы уже стали поставлять для него свою энергию:

учитесь отказываться – мягко и спокойно говорите «нет» на любую просьбу, которую будет сложно для вас выполнить;

отслеживайте вспышки эмоций – даже слишком радостные впечатления могут быть вредными, не позволяйте никому «раскачивать» вас эмоционально;

отстаивайте личные границы – никто не должен указывать вам на то, что его не касается;

остерегайтесь сплетников – определите, зачем человек рассказывает слухи именно вам, чего он хочет добиться и что получит взамен;

имейте запасной план – даже если вы привыкли рассчитывать на постоянную поддержку родных или близких, лучше больше полагаться на свои силы, чем расплачиваться потом своим здоровьем.

Распознать человека, питающегося вашей энергией, достаточно просто – он будет стараться вызывать у вас вспышку любых эмоций и после общения с ним вы почувствуете себя плохо. Поэтому самое главное оружие – держите эмоции под контролем. Не доверяйте всем подряд, не будьте слишком откровенны, не разрешайте посторонним людям вмешиваться в вашу жизнь.

И еще кое-что важное для тех, кто вдруг узнал в таком энергетическом вампире себя. Вампиры подпитываются только отрицательными эмоциями. Светлые и духовные чувства они не в состоянии «переварить». А все негативные виды энергии действуют разрушительно на здоровье человека. Чужая отрицательная энергия по своему воздействию напоминает действие сигарет, алкогольных напитков или наркотиков – она возбуждает, вызывает прилив сил, жизнь начинает играть новыми красками, но затем наступает откат и еще большая пустота и безнадежность. Вылечиться от вампиризма возможно, так же как и от всех вредных привычек, но придется приложить серьезные усилия. Но ведь оно того стоит!опубликовано econet.ru

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet