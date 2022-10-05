7 признаков энергетического нападения

По каким признакам можно определить энергетическую атаку и что необходимо сделать, если вы это почувствовали? Объясняет Анна Кирьянова.

Есть признаки «энергетического удара» или мысленного негативного влияния, с которыми иногда сталкиваются люди. Эти признаки указывают на вредоносное влияние с чьей-то стороны. Добрые слова, молитвы, мысленная поддержка придают нам сил; этот феномен ученые нехотя подтверждают иногда. А жизнь подтверждает очень часто.

Признаки энергетической атаки и что нужно делать

Но точно так же на человека может повлиять чьё-то мысленное злое внушение; колдовство, чёрная магия - так это раньше называли. С нами пытается синхронизироваться плохой, вредный человек. Он старается причинить вред, даже если его нет рядом.

Внезапно накатывает слабость. Особенно - в ногах. Можно запнуться на ровном месте, даже упасть. Ноги могут стать «ватными» и тяжелыми. Ощущение, что идти тяжело. Словно путы связывают ноги.

Возникает ощущение жара, оно может смениться холодом. Нас «передергивает», мы можем вздрогнуть. «Кто-то наступил на мою будущую могилу!», - так говорит один из персонажей Диккенса. Это поверье было и у нас. Но правильнее сказать, «кто-то пытается выкопать для меня могилу». Верили, что в этот момент ведьма или колдун проводит колдовской ритуал на кладбище или подсыпает землю под порог дома

Внезапно приходят обрывки мрачных мыслей и страшные картинки, вспоминается что-то плохое. А чувствительные люди могут и увидеть что-то: чёрную тень, например. Айседора Дункан видела, как на обочине дороги стоят детские гробы. Она только что приехала в Россию и тут её посетило это ужасное видение. Она была очень напугана и подавлена. Через некоторое время погибли её собственные дети. Возможно, танцовщица ощутила этот энергетический удар от своих недоброжелателей и завистников. Подруга Айседоры была любовницей Кроули, практиковавшего магию.

Возникает беспричинная тревога, хочется оглянуться - настолько силён «эффект присутствия». Кажется, что кто-то наблюдает за вами, смотрит тяжёлым недобрыми взглядом.

Вы можете забыть что-то важное, возникает путаница мыслей. О чем вы только что думали, что собирались делать, - словно провал в памяти. Все верно: внимание поглощено невидимой, но ощутимой угрозой.

Вы замечаете, что стиснули кулаки, сжали челюсти, мышцы напряжены. Наши далекие предки ощетинивались в момент опасности и принимали боевую стойку. Так кот напрягает мышцы и шерсть его поднимается дыбом, когда в комнате никого чужого нет, но он чувствует опасность

Пропадает аппетит, если вы ели в это время. И потом некоторое время еда кажется безвкусной. Возможны неприятные ощущения в животе, перехватывает горло.

Кто-то пытается напасть на вас и причинить вред. Очень важно в это время довериться наитию, интуиции и не отрицать тот образ, который приходит на ум. Нет, этот человек не стал бы заниматься колдовством и вредными влияниями, он далёк от этого! Вот не скажите. Глубоко в подсознании многие люди склонны к магическим действиям. А уровень образования и магическое мышление не слишком связаны друг с другом.

Пожилой профессор на даче закопал фотографию своего недруга, специально посетил деревенское кладбище. А дама в погонах сжигала в камине фигурку соперницы, вылепленную из воска. Никто не знает, чем занимаются очень благообразные на вид люди и кому они желают зла. Так что не отрицайте сразу тот образ, который пришлёт вам подсознание.

Конечно, верующему поможет молитва. И всем без исключения поможет вода: как можно скорее надо принять ванну или душ.

Надо переменить обстановку: выйти на свежий воздух. А если дело происходит на улице, можно зайти в кафе и выпить чаю. И подождать улучшения самочувствия. Если же вредоносный человек рядом с вами, конечно, надо прервать общение и уйти тотчас. Или хотя бы отойти подальше. Если и это невозможно, скажем, вы сидите в одном кабинете, перемените позу. Скрестите ноги, руки; это древняя защитная поза, она поможет.

А потом надо тщательно проанализировать ситуацию, разобрать её, понять причины. Иногда без посторонней помощи не обойтись. Но энергетические нападения не ограничиваются однократным влияниям и имеют последствия. С этим надо серьёзно разбираться и применять меры вместе со специалистом.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

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