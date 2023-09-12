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7 признаков, что это ваш мужчина

Автор: Econet 12 сентября 2023 7244
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Женщины в отношениях любят надевать розовые очки и приписывать своему партнеру несуществующие чувства. Это потому, что каждая мечтает о любви и счастье. Но некоторые признаки расскажут, что мужчина точно в вас влюблен. Вот эти особенности ЕГО поведения.

7 признаков, что это ваш мужчина

Хранительницей семейного очага с давних времен считают женщину. И от женской мудрости очень часто зависит счастье и благополучие семьи. Вот главные признаки, которые скажут, что этот мужчина вас по-настоящему любит.

7 сигналов, что это – ваш мужчина

Он подкрепляет слова делами

Красивые фразы говорить совсем не сложно. Гораздо труднее сделать так, чтобы слова не расходились с делом. Пустые комплименты и вздохи – не показатель серьезного отношения к вам. Если мужчина в женщине заинтересован – его поступки всегда будут соответствовать тому, что он говорит. 

Он хочет общения

Влюбленный мужчина отыщет время для общения с вами. Ему не помешает ни усталость, ни сильная занятость. Всегда можно выкроить минутку, чтобы позвонить или написать нежное и приятное СМС. А те мачо, которые пропадают на длительное время, а потом выдумывают различные оправдания своему отсутствию – очень несерьезный вариант для построения отношений.

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7 признаков, что это ваш мужчина

Он ищет встреч

По-настоящему влюбленный мужчина не довольствуется лишь общением в мессенджерах. Ему хочется смотреть вам в глаза, когда вы сидите напротив, держать вас за руку, нежно обнимать. Хотя бы несколько минут – только бы побыть с вами рядом. А общение на расстоянии редко заключает в себе серьезные отношения.

Он не жаден

Случается, что поклонник приглашает свою даму сердца на свидание, но явно не считает нужным потратиться даже на чашечку кофе или тривиальный букет. Это заставляет задуматься, действительно ли у этого мужчины серьезные намерения по отношению к вам. Никто не говорит, что он должен вести вас в ювелирный магазин или сразу везти на Мальдивы. Элементарное мужское внимание заключается именно в мелочах: букетик ромашек, пирожное, билеты в кино. Дело ведь не в цене, а в том, что он готов сделать для вас.

Он хочет знать о вас как можно больше

Его действительно интересует ваша жизнь: детство, курьезные случаи, пристрастия, занятия. Поэтому ваш мужчина демонстрирует неподдельный интерес к вам, расспрашивает, внимательно слушает. Ему интересно все, связанное с вами: прошлое, настоящее, планы на будущее. 

Он держит свое слово

Влюбленный мужчина не отменяет ваши встречи, старается быть пунктуальным и обязательным. Вы чувствуете в нем надежность и стремление завоевать ваше уважение. Поэтому на его слово можно положиться.

Он уважает мнение своей дамы

Если мужчина диктует свои условия, навязывает собственные взгляды женщине, возможно, есть повод задуматься: а нужен ли такой мужчина вообще? Гармоничные отношения строятся на взаимоуважении и партнерстве. Он видит в вас равноправного члена вашей пары и прислушивается к мнению любимой женщины.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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психология отношения мужчина женщина любовь чувства

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