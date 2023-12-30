7 предвестников нервного срыва

При стрессовых ситуациях, нервных перегрузках, люди часто говорят, что у них нервный срыв. Но такого диагноза в официальной медицине не существует, так как это состояние не считают психическим нарушением. Что же нервный срыв собой представляет, и как себя вести, когда кажется, что больше не осталось сил?

Когда человек не имеет возможности нормально жить и работать из-за высокого уровня стресса, то даже при отсутствии медицинского диагноза, к такому состоянию следует относиться очень серьезно. Источниками стрессовых ситуаций являются разные факторы: расставание с любимым, несчастье, серьезные проблемы и многие другие. Длительный стресс часто приводит к значительным нарушениям здоровья, ведь у каждого человека бывает своя реакция на раздражитель.

Основные предвестники нервного срыва

1.Сбои в ночном отдыхе

Некоторые люди при помощи отдыха пытаются убежать от действительности, другие, наоборот, мучаются от бессонницы. Поэтому, длительный избыток или недостаток сна является поводом для беспокойства.

2. Повышенная тревожность и депрессии

На любые стрессовые факторы организм отвечает повышенной тревогой и/или угнетенным состоянием. Это нормальное явление, когда стресс случается время от времени. Но, когда негативная обстановка сохраняется длительный период, то у организма заканчиваются собственные ресурсы для его подавления.

В таких случаях, человек перестает контролировать свое поведение, могут случаться приступы плача, истерики, гнева. Люди, находящиеся на краю нервного срыва, теряют чувство уверенности в своих силах, испытывают вину за свое поведение.

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3. Проблемы с аппетитом

При длительных стрессах у многих людей начинаются нарушения аппетита – полная потеря или наоборот, усиление до такой степени, что человек жует без перерыва. Кроме этого, выделение стрессового гормона кортизола, часто провоцирует тягу к жирному и сладостям. Кроме этого, находясь в постоянном нервном напряжении, очень трудно проявлять заботу о здоровье, размышлять о правильных продуктах и спортивных тренировках.

4. Ощущение боли

Часто, при нервном перенапряжении возникают болевые синдромы. Может усилиться головная боль или ухудшается пищеварение, что сопровождается спазмами и болезненностью в желудке и кишечнике.

5. Нарушение восприятия

При сильных стрессах возможны серьезные проблемы с мыслительной деятельностью. Люди плохо справляются с повседневными делами, трудовым процессом, могут проявлять забывчивость, нерешительность. Часто они не воспринимают поступившую информацию, не могут принять решение.

6. Ощущение слабости

Люди чувствуют усталость, мышечную слабость. Они не в силах заставить себя заниматься повседневными делами, даже самыми простыми. Многие просто лежат часами без движения. Легкие занятия требуют огромного количества сил, то, что радовало – больше не доставляет удовольствия. Многие начинают чувствовать физическое отвращение к партнеру или занятиям сексом.

7. Нарушения дыхания

Следует обратить особое внимание на физические симптомы – затруднение или учащенное дыхание. Не следует его сознательно ускорять, это только усугубит ситуацию. В таком случае, нужно некоторое время постараться дышать помедленнее, делая 5 вдохов и выдохов за минуту. Но, если нарушения дыхания продолжаются, то следует обратиться за помощью к специалисту.

Что делать при нервном срыве?

Соблюдайте режим дня

В таких ситуациях следует отказаться от ненормированного графика без выходных, ночных посиделок за компьютером или телевизором. Нужно стараться пораньше ложиться и вставать, соблюдать режим питания и твердо придерживаться составленного распорядка дня. Первое время придется приложить усилия, но затем времени на переживания просто не останется.

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Физические нагрузки

Гормоны стресса выводятся с потом или слезами. Поэтому, если у вас здоровый организм, то усиленные физические нагрузки удалят кортизол, помогут придать сил с помощью выделения адреналина и займут все свободное время. А если есть проблемы со здоровьем, то можно просто гулять на свежем воздухе.

Правильное питание

Здоровая пища необходима для нормальной работоспособности, хорошего здоровья, жизненной активности и позитивного настроения. Иногда можно побаловать себя чем-то вкусным и вредным, но затем следует опять возвратиться к правильным продуктам.

Релаксация и физиотерапия

Упражнения на расслабление, дыхательная гимнастика, помогут снять напряжение с мышц и нервных окончаний, успокоиться и восстановить душевную гармонию. А физиотерапевтические процедуры – массаж, ванны, обертывания, помогут обрести душевное спокойствие не только больным, но и здоровым людям.

Найти причину стресса

Все возможные средства не смогут полностью восстановить душевное равновесие, если остается причина стресса. Ее обязательно нужно найти. Если ее можно удалить, то не сомневайтесь – распрощайтесь с ней навсегда без всяких сожалений. Если нет, то следует работать над собой и своим отношением к ней. В этом смогут помочь психологи, консультации онлайн, работа в группах или самостоятельно. опубликовано econet

Иллюстрации Johanna Goodman

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