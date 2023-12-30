7 предвестников нервного срыва

При стрессовых ситуациях, нервных перегрузках, люди часто говорят, что у них нервный срыв. Но такого диагноза в официальной медицине не существует, так как это состояние не считают психическим нарушением. Что же нервный срыв собой представляет, и как себя вести, когда кажется, что больше не осталось сил?
Когда человек не имеет возможности нормально жить и работать из-за высокого уровня стресса, то даже при отсутствии медицинского диагноза, к такому состоянию следует относиться очень серьезно. Источниками стрессовых ситуаций являются разные факторы: расставание с любимым, несчастье, серьезные проблемы и многие другие. Длительный стресс часто приводит к значительным нарушениям здоровья, ведь у каждого человека бывает своя реакция на раздражитель.
Некоторые люди при помощи отдыха пытаются убежать от действительности, другие, наоборот, мучаются от бессонницы. Поэтому, длительный избыток или недостаток сна является поводом для беспокойства.
На любые стрессовые факторы организм отвечает повышенной тревогой и/или угнетенным состоянием. Это нормальное явление, когда стресс случается время от времени. Но, когда негативная обстановка сохраняется длительный период, то у организма заканчиваются собственные ресурсы для его подавления.
В таких случаях, человек перестает контролировать свое поведение, могут случаться приступы плача, истерики, гнева. Люди, находящиеся на краю нервного срыва, теряют чувство уверенности в своих силах, испытывают вину за свое поведение.
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При длительных стрессах у многих людей начинаются нарушения аппетита – полная потеря или наоборот, усиление до такой степени, что человек жует без перерыва. Кроме этого, выделение стрессового гормона кортизола, часто провоцирует тягу к жирному и сладостям. Кроме этого, находясь в постоянном нервном напряжении, очень трудно проявлять заботу о здоровье, размышлять о правильных продуктах и спортивных тренировках.
Часто, при нервном перенапряжении возникают болевые синдромы. Может усилиться головная боль или ухудшается пищеварение, что сопровождается спазмами и болезненностью в желудке и кишечнике.
При сильных стрессах возможны серьезные проблемы с мыслительной деятельностью. Люди плохо справляются с повседневными делами, трудовым процессом, могут проявлять забывчивость, нерешительность. Часто они не воспринимают поступившую информацию, не могут принять решение.
Люди чувствуют усталость, мышечную слабость. Они не в силах заставить себя заниматься повседневными делами, даже самыми простыми. Многие просто лежат часами без движения. Легкие занятия требуют огромного количества сил, то, что радовало – больше не доставляет удовольствия. Многие начинают чувствовать физическое отвращение к партнеру или занятиям сексом.
Следует обратить особое внимание на физические симптомы – затруднение или учащенное дыхание. Не следует его сознательно ускорять, это только усугубит ситуацию. В таком случае, нужно некоторое время постараться дышать помедленнее, делая 5 вдохов и выдохов за минуту. Но, если нарушения дыхания продолжаются, то следует обратиться за помощью к специалисту.
В таких ситуациях следует отказаться от ненормированного графика без выходных, ночных посиделок за компьютером или телевизором. Нужно стараться пораньше ложиться и вставать, соблюдать режим питания и твердо придерживаться составленного распорядка дня. Первое время придется приложить усилия, но затем времени на переживания просто не останется.
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Гормоны стресса выводятся с потом или слезами. Поэтому, если у вас здоровый организм, то усиленные физические нагрузки удалят кортизол, помогут придать сил с помощью выделения адреналина и займут все свободное время. А если есть проблемы со здоровьем, то можно просто гулять на свежем воздухе.
Здоровая пища необходима для нормальной работоспособности, хорошего здоровья, жизненной активности и позитивного настроения. Иногда можно побаловать себя чем-то вкусным и вредным, но затем следует опять возвратиться к правильным продуктам.
Упражнения на расслабление, дыхательная гимнастика, помогут снять напряжение с мышц и нервных окончаний, успокоиться и восстановить душевную гармонию. А физиотерапевтические процедуры – массаж, ванны, обертывания, помогут обрести душевное спокойствие не только больным, но и здоровым людям.
Все возможные средства не смогут полностью восстановить душевное равновесие, если остается причина стресса. Ее обязательно нужно найти. Если ее можно удалить, то не сомневайтесь – распрощайтесь с ней навсегда без всяких сожалений. Если нет, то следует работать над собой и своим отношением к ней. В этом смогут помочь психологи, консультации онлайн, работа в группах или самостоятельно. опубликовано econet
Иллюстрации Johanna Goodman
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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