7 маркеров того, что закон притяжения успешно работает на вас 

Вселенная мудра. Она принимает все наши посылы: и добрые, и негативные. А потом отдает нам обратно то, что мы заслуживаем. Как понять, что ваша жизнь вышла на новый уровень? Вот 7 признаков того, что закон притяжения сработал для вас.

Парадигма новой эпохи, именуемой «Закон притяжения» базируется на том, что вы можете притягивать энергию, которую вы же и отдаете в пространство. Иными словами, «подобное порождает подобное». Данный механизм безотказно действует в масштабах Вселенной. Постигнув его, вы дадите своей жизни выйти на новый виток, где вас будут ждать успех, благоденствие и существование, наполненное смыслом.

Признаки того, что закон притяжения работает

«То, о чем вы думаете, происходит на самом деле».

Эту максиму наглядно подтверждает классический закон притяжения. Чтобы проявить что-нибудь в своей жизни, вы должны первым делом поместить это в свое сознание через мысли, которые трансформируются сначала в видения, а затем – в реальное действие.

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Вполне логично, что, сосредоточившись на негативных мыслях или персонах, вы будете «вариться» преимущественно в негативных переживаниях. И наоборот, если вы акцентируете внимание на положительных сторонах своей жизни и том, что чувствуете себя замечательно, вы получите больше этого в перспективе.

Многие люди, мягко говоря, относятся настороженно к теории такого всеобъемлющего «притяжения». Скорее всего, им просто не удалось достичь того, чем овладели вы. Как можно обнаружить конкретные признаки того, что вы движетесь по верной тропе, проявляя именно ту реальность, которую сами желаете? Присмотритесь к событиям и процессам, в которых участвуете. Невозможно не обратить внимание на перемены, происходящие с вами.

Закон притяжения в действии:

1. Вы теперь находите вещи в кратчайшие сроки

Когда вы акцентируете внимание именно на том, что вам необходимо в жизни, многое из желаемого начинает каким-то образом появляться рядом. Если вы научились «гасить» голос в собственной голове, нашептывающий вам, что все происходит неправильно, и уделяете ваше внимание тому, что все «идет по плану», вы овладели одним из главных элементов закона притяжения. Разум должен «освещать» то, чего вы более всего желаете иметь в своей жизни. У вас получается? Да. И вы обратите внимание, что эти вещи проявляются быстрее. Вы чувствуете, что все чудесным образом становится на свои места и в прямом, и в переносном смысле. Вы научились ощущать благодарность за то, что уже имеете, и Вселенная дает вам больше, благодаря вас таким образом.

2. Вы ощущаете себя открытым для перемен

«То, чему ты противишься, упорствует». Всякий раз, когда вы возводите воображаемые стены между собой и определенным опытом или субъектом, вы обречены сталкиваться с этим всё чаще, пока не встанете лицом к лицу с собственными страхами и затруднениями. Нельзя в полной мере реализовать свой потенциал, не разрушив формы, не отказавшись от устаревших механизмов мышления и привычек. Вы научились принимать все, что должно прийти. Вы принимаете изменения (или перемены) в любой форме: несовершенство, опасения, неуверенность, ошибки. Только через это можно продолжать личностный рост.

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3. Вы осознаете значение настоящего момента

Большим заблуждением является мысль, что значение имеет исключительно будущее, а настоящий момент не обладает ценностью. Если вы обратили внимание, что ваша жизнь движется в нужном направлении, вы, наверное, научились комфортно существовать в настоящем, вместо того чтобы постоянно рассуждать, мечтать об эфемерном будущем. Каждый момент преподает жизненные уроки. И вы прилежно их усваиваете. Вы научились высвечивать это бесценное «сейчас», когда чувствуете беспокойство или чересчур тревожитесь о будущем. И тогда бессмысленные тревоги отступают, растворяются в реалиях сегодняшнего дня.

4. Не пугайтесь ощутить то, что желает поведать вам Вселенная

Не играет никакой роли, верите ли вы в какие-то потусторонние силы, единый разум и тому подобные вещи. Вам удалось понять то, что рассказала вам Вселенная. И вы точно знаете, каковы будут ваши дальнейшие действия. Если что-то идет не по плану, вы просите совета на жизненном пути. По мере погружения в собственный духовный мир вы понимаете, что ваш персональный путь становится более ясным для вас.

5. Вы ощущаете прилив позитивной энергии

Накопившийся в прошлом негатив и тяжесть, которые вас угнетали и обессиливали, скорее всего, растворяются. То, что ранее тревожило вас, больше не имеет никакого значения. Вы ощущаете себя окрыленным, восторженным, радостным и готовым ко всему, что вам принесет новый день. Вы теперь понимаете, что Вселенная имеет возможность возвращать, поэтому нет никакой необходимости тревожиться о будущем или допустить, чтобы негативные эмоции главенствовали над вами.

6. Вы чувствуете этот мир

Не важно, что именно происходит вокруг, вы ощущаете покой и вполне рады отведенным вам местом в жизни. Вы не разрешаете посторонним явлениям себя тревожить, вам уютно и хорошо в своем внутреннем состоянии. Вы обрели равновесие и гармонию и не ощущаете, что что-то минует вас, так как имеете прочную связь с Вселенной. Вы теперь можете смело подтвердить, что жизнь действительно прекрасна.

7. Хорошие явления остаются с вами

Скорее всего, когда вы постигли свое высшее «я» и понимаете, что явились сюда, чтобы достичь своей цели, жизнь начинает казаться элементарной и простой. Вы встречаете нужных вам людей в нужное время, вы посещаете места, которые способствуют вашему личностному росту и ничего не делаете впустую. Вы крепнете в плане здоровья, у вас наблюдается изобилие благоденствие.

Да, верный путь не подразумевает полное отсутствие препятствий, но вы явно видите, что хорошее, прочно укрепившееся в жизни, теперь преобладает над плохим.

Поздравьте себя: черная полоса, наконец, закончилась. Вы вышли на магистраль, которая ведет прямо к счастью, гармонии и достатку во всех сферах вашей жизни. Закон отражения работает на практике.опубликовано econet.ru.

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