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7 качеств, разрушающих женское счастье

Источник: vk.com 25 марта 2023 7358
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Невозможно дать ни одного четкого определения понятию «женское счастье». Оно довольно относительно. Но вряд ли можно встретить женщину, которая не хотела бы знать, как стать счастливой.

7 качеств, разрушающих женское счастье

Гнев, безотказность, ревность, одиночество, инфантильность, ветреность, циничность. Всё это бывает полезно в определённые моменты, но строго в меру и не тогда, когда одно проявление поглощает другие настолько, что становится визитной карточкой женщины. Далеко не неудачи делают женщину несчастной, а именно отношение к происходящему. У каждого в жизни случаются неприятности, но они не должны становиться для вас преградой, пусть они будут мостом для обретения счастья. Стоит лишь поверить в себя, открыть в себе силы для достижения своих целей – и вы поймете, как стать счастливой женщиной.

7 преград на пути к счастью

ГНЕВ - есть потребность доказать, отвоевать, победить. Боится чувственных проявлений и быть замеченной в них, склонна расценивать их как слабость и уязвимость. Хочет всё контролировать. Нет контроля и понимания - воюет. Много энергии, накручивает себя сильно, потом старается добиться правды. Поддержит не ласковым словом, а пенделем.

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БЕЗОТКАЗНОСТЬ - когда начинает относиться как мать к своему мужчине, идёт на уступки даже по принципиальным вопросам, разрушая себя и убивая сексуальное влечение партнёра.

РЕВНОСТЬ - это недоверие и заниженная самооценка, когда внутри считаешь себя недостойной любви, как бы соглашаешься с тем, что тебя можно не любить, прошлый опыт подсказывает. Мужчине хочется быть рядом с особенной женщиной, с королевой, неуверенная замарашка, пусть даже Золушка, не вдохновляет на подвиги и не становится музой.

ОДИНОЧЕСТВО - иногда это привычка думать, что тебя никто не поймёт, не существует того, с кем можно разделить то, что на душе. Потому что много знаешь, слишком умная, сильная интуиция, еще и эмоциональный интеллект развит на максимум. Хорошо развитое воображение склонно уводить в небеса и приводить к идеальному образу - выбрать мужчину, с которым невозможно построить отношения. Сложная многогранная личность, которой хочется разместить все свои части в отношениях. Есть ли такой на Земле?! Есть!

7 качеств, разрушающих женское счастье

ИНФАНТИЛЬНОСТЬ - относится ко всему как девочка, которая и в свои 43 никак не повзрослеет. Ищет папиной заботы. А мужчина и Папа - личности и функции разные. До сих пор обвиняет всех вокруг в своих неудачах. Избегает ответственности. Мужчина, который появился в окружении, сразу «должен». А свой должен втройне. Жертва - потому что не хочет быть способной влиять и менять, манипулятор в стратегии «хочу-не хочу» без понимания важности внесения своей лепты. Проблемы брать - давать.

ВЕТРЕНОСТЬ - жизнь меряется от любви к любви. Полное растворение в мужчине, ещё до того, как он обозначил своё серьёзное намерение. Много разочарований и обид на мужчин. Готовность отдаваться сразу, как нарисована желанная проекция без её подтверждения в реальности. Она уносится туда, куда её влечёт, создавая впечатление человека, на которого нельзя положиться, и предугадать, чего от неё ждать, невозможно.

ЦИНИЧНОСТЬ - все поступки и слова мужчин обесцениваются. Нужен идеал, не меньше, и так нужен, как надо. Зашоренность рамками представлений, которые силками затягивают в кастрацию мужчин и отсутствие отношений. Сильная, всемогущая. Умеет работать и зарабатывать. Отношения раскладывает по полочкам, но делает выбор в пользу подумать и рассчитать, а не чувствовать.опубликовано econet

© Инна Макаренко 

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Источник: https://econet.by/

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Инна Макаренко женщина счастье мужчина отношения психология

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