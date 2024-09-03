7 хитрых приемов, которые помогут изменить поведение любого человека

Как успешно и эффективно проводить перемены в любом коллективе? Как мотивировать людей к действию и не бояться нового? Практические советы, которые работают не только на работе, но и в других аспектах жизни.

Как поступают и как не поступают успешные лидеры, под воздействием которых меняются их коллеги? Те из вас, кто пытались изменить поведение коллег на работе, знают не понаслышке, что это чрезвычайно трудно. Довольно часто подобные усилия дают прямо противоположный эффект — сводят на нет эффективность работы или заставляют человека быть более упрямым и несговорчивым. Однако, существуют особые подходы, которые оказываются эффективнее остальных.

Психологические приемы воздействия на поведение людей

Был поставлен своеобразный эксперимент. Специалисты изучили базу данных на 2852 персоны — непосредственных подчиненных у 559 начальников. Подчиненные давали оценку своим менеджерам по 50-ти параметрам, в том числе по их успешности в проведении реформ и новшеств — в тех аспектах, которые демонстрируют, насколько менеджер может направить коллектив в направлении, куда движется фирма/кампания.

Затем был проведен анализ, у кого вышел самый высокий и самый низкий рейтинг по данной позиции, и было сделано сравнение их по других параметрам.

В результате обнаружилось, что определенное поведение не совсем способствует тому, чтобы суметь изменить других.

Вот чего делать не целесообразно:

Быть приятными и мягкими. В сфере перемен у приятных администраторов результаты не ахти. Доброжелательные, позитивные взаимоотношения с подчиненными – это не совсем то, что требуется для эффективного проведения перемен.

«Бомбить» людей нескончаемыми просьбами, рекомендациями и советами. Львиную долю опрошенных это очень раздражает, а не подталкивает к новым шагам.

Следующим шагом был анализ типов поведения, реально коррелирующих со способностью лидера внедрять перемены в работе.

Обнаружились 7 типов поведения, которые действительно стимулируют других меняться. Они выстроены в списке от самых значительных до менее решающих.

1. Вдохновлять других.

Существует 2 часто встречающихся подхода, к которым мы прибегаем, когда стремимся мотивировать кого-то к переменам. Условно это «толкай» и «тяни». Кто-то интуитивно старается подталкивать сотрудников, прямо твердя им, что необходимо поменяться, и даже грозя конкретными последствиями. Уже упоминалось, что подход «толкай» не слишком результативен.

Альтернативный вариант — «тяни». Как его применить? Есть различные способы. Например, сотрудничать с человеком, ставя ему цель на перспективу, изыскивать альтернативные варианты достижения цели, анализировать мнения специалистов о том, какими способами эффективнее и быстрее двигаться вперед. Данный подход работает, когда менеджер сперва определяет, чего пытается добиться сотрудник, а потом выстраивает связь между целью и переменами, которых стремится достичь. Лидеры, способные вдохновлять, осознают необходимость укрепления эмоциональной связи с коллегами. Они стремятся пробудить стремление, а не страх.

2. Замечать перемены.

Множество практических управленческих советов направлены именно на то, как эффективнее решать проблемы. Но существует более важный шаг — это способность распознавать проблемы, - то есть ситуации, где требуются перемены, — и предсказывать вероятные ловушки в них.

3. Обозначать ясную цель.

Фермер, прокладывающий идеально прямые борозды, выбирает определенную точку на расстоянии и упрямо перемещается в ее направлении. Перемены только тогда результативны, когда все смотрят на одну и ту же цель. И самые результативные дискуссии о внедряемых переменах — это те, которые вначале обсуждают стратегию, которой данная цель служит.

4. Ставить под сомнение стандартные подходы.

Успешные проекты перемен нередко требуют от лидеров не использовать стандартные подходы, а искать возможность лавирования вокруг традиционных практик, даже если они стали классическими. Лидеры, которые бросают смелый вызов традициям, готовы усомниться даже в аксиомах.

5. Вызывать доверие к своим суждениям.

Толковые, грамотные лидеры принимают решения обдуманно, взвешенно, проанализировав данные из разных источников и узнав мнение специалистов, у которых будут расхождения в оценке проблемы. Они отдают себе отчет, что, когда вы просите у других совета, это свидетельствует именно об уверенности и силе, а не о вашей слабости.

6. Быть мужественным.

Любая новая программа, которую вы внедряете как руководитель, любой новый сотрудник, любая новая стратегия процессах, любая реорганизация, любая сказанная речь, любое решение и любая инвестиция требует определенной доли мужества от руководителя.

Практика свидетельствует, что то, что делают лидеры в большинстве своем — и, главное, проекты перемен — требуют от них решения существовать в дискомфорте.

7. Ставить перемены приоритетом.

Замереть, остановиться, находиться в состоянии покоя — это не требует никаких усилий. Это происходит естественно, само собой. И некоторые проекты перемен терпят крах именно потому, что они становятся только одним из десятков приоритетов. А чтобы перемены произошли, необходимо отодвинуть все остальные конкурирующие приоритеты и акцентировать все внимание на одном — программе желаемых перемен. Целесообразно каждый день уделять внимание данной программе, отслеживать ее результаты и поощрять успехи.

Если вы научитесь успешно внедрять перемены на практике, это даст результаты во всех сферах вашей жизни, и на работе, и дома.опубликовано econet

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