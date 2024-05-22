7 форм самых распостраненных неврозов

Специалисты делят неротические расстройства на несколько типов. Вот самые распространенные неврозы и их яркие симптомы. Если есть проблема такого характера, с ней необходимо начать бороться и прибегнуть к квалифицированной помощи. Ведь неврозы значительно снижают качество жизни человека.

Существуют разные по симптомам и степени тяжести формы неврозов. Некоторые расстройства демонстрируют высокий уровень тревожности, другие отличаются навязчивыми мыслями или действиями. Также для неврозов характерны нарушение сна, аппетита, раздражительность.

Наиболее распространенные неврозы

ГТР

Одно из наиболее частых расстройств, которое встречается в моей в практике.

Это достаточно дискомфортное и болезненное состояние, при котором у человека появляется высокий уровень тревоги и наличие различных фобий и страхов (страхи смерти, собак, пауков, темноты, замкнутых пространств, мышечное напряжение итд). А иногда сильнейший страх не связан с какими-то конкретными ситуациями или объектами. Один из важнейших показателей этой формы - проявление телесных и вегетативных реакций, резких перепадов давления, потливости, головных болей, головокружения, тахикардии, приступы внезапного страха, СРК. При отсутствии физиологической патологии.

Обсессивно-компульсивное расстройство

Достаточно тяжелая форма невроза, которая связана с сильными навязчивыми мыслями или действиями, которые он не может контролировать и которые часто сопровождаются различными ритуалами для защиты себя от негативных последствий. При этой форме невроза тревога не имеет реальной основы, поэтому действия, которые человек предпринимает, часто не дают результата. А он тратит колоссальное количество энергии на постоянный контроль и бесполезные действия, теряя связь с реальностью и формируется у себя ограничивающее и избегающее поведение.

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Ипохондрия

Эта форма невроза, которая проявляется постоянным беспокойством и страхом по поводу своего здоровья. Когда человек от любого телесного дискомфорта начинает думать, что он чуть ли не при смерти. А также есть постоянный страх смерти или неизлечимого заболевания.

Неврастения

Суть неврастении - это психическая усталость и неспособность на преодоления жизненных проблем, которая часто сопровождается нарушением сна, аппетита, упадком сил и раздражительности.

Невротическая депрессия

Этот вид не является клинической депрессией, но имеет похожие проявления, такие как апатия, вялость, тоска, печаль, отсутствие энергии на обычные дела и хобби, уменьшение либидо. Человек постоянно ищет себе какие-либо занятия или уходит в работу, чтобы уйти от плохого настроения и чем-то себя занять.

Паническое расстройство (ВСД)

Проявляется спонтанными приступами панических атак, которые человек не контролирует. Приступы бывают с разной периодичностью и интенсивностью: от двух-трёх в день, до одного раза в неделю. Обострение приступа иногда сопровождается сильнейшими вегетативными симптомами с диким страхом смерти. А также страхом повторного приступа.

Невротические отношения

В этом типе отношений люди не могут удовлетворить свои главные эмоциональные потребности и испытывают негативные чувства к друг другу, но продолжают в них находиться. Поскольку в глубине души каждый считает себя недостойным других отношений.опубликовано econet

Автор Вьюков Антон

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