Влюбить в себя

Простыми словами: как заставить человека, которому ты пока не нравишься, тебя полюбить

Кадр из кинофильма «Ночь» Микеланджело Антониони

Главный недостаток инициирования общения в том, что инициирующий партнер сразу же приобретает небольшой минус в поле, а вторая сторона – плюс. Это значит, что первый как бы оценивает себя дешевле, ставит ниже, принимает и признает, что общение больше нужно ему, что он должен чем-то заплатить за это общение, как-то оправдать выпрошенное им внимание.

Простыми словами: как заставить человека, которому ты пока не нравишься, тебя полюбить.

Именно поэтому у большинства людей при инициировании знакомства и общения возникает стресс. Если им откажут, они получат удар по самооценке, если согласятся, они все равно окажутся в некомфортном состоянии попрошаек. Особенно это касается женщин, но и мужчин тоже.

Как вы, наверное, помните, стресс нервная система воспринимает как повод либо срочно что-то менять в себе или ситуации, либо создавать защитные иллюзии. По этим двум путям инициаторы общения чаще всего и идут, и поэтому сваливаются в минус.

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Основные варианты иллюзий: «она(он) давно смотрит на меня и сам не решается», «она воспримет мое внимание как честь», «не имеет значения, чья инициатива».



Иллюзии снимают стресс, однако, как вы помните, берут кредит энергии. Человек создает в поле некую конструкцию из ожиданий. В этой конструкции на его инициативу должен последовать активный ответ, то есть притяжение с двух сторон должно быстро сравняться, выйти в баланс. Если этого не происходит, а этого не происходит чаще всего (с чего бы?), стресс становится в два раза сильней (психофизиологический механизм кредита я еще буду подробно рассказывать, но у него всегда грабительские проценты).

Как происходит скатывание в минус при появлении иллюзий? Человек создает план параллельной реальности, где объект, во-первых, сверхзначим (тогда его отказ не унижение, он ведь намного выше), во-вторых, все-таки любит по-своему (иначе слишком грустно). В зависимости от того, что слабее у человека – самооценка или локус контроля, акцент будет на первое или второе. Если слабее самооценка – акцент будет на «любит по-своему» или «любит, но скрывает», а если слабее локус контроля – на сверхзначимость объекта, на его идеализацию. Обычно акцентируется и то, и другое, и с помощью этих инструментов создается параллельный план, в котором каждый простой жест приобретает множественное значение (например, картинки и песни на странице любимого в социальной сети превращаются в тайные послания любящему, а его равнодушное поведение – в изощренную садистическую игру, полную страсти, или просто он превращается в кумира, который заряжает энергией и вдохновляет любящего уже одним лишь своим существованием и т.д.)

Живя вместо реальности в этом вот параллельном плане, человек все больше и больше перестраивает себя и свою жизнь: в центре его поля оказывается кумир, с которым у него развиваются сложные, но насыщенные тайными страстями отношения. План иллюзий полностью искажает реальность, свои эмоции человек вскоре принимает за общие. И искажение в некоторых случаях доходит почти до галлюцинаций, даже у самых здоровых людей. Влюбленность сильная – настоящий галлюциноген по своему воздействию. А еще стимулятор и депрессант. То есть химическая картина весьма обширна.

Теперь вспомните второй путь избегания стресса: срочно что-то менять в ситуации. По этому пути люди тоже нередко идут, особенно в начале и если влюбленность не так сильна. Сделав шаг навстречу понравившемуся объекту и не получив от него активного ответа, который полностью компенсировал бы инициативу, они стараются нивелировать поступок. Это то самое выбрасывание букетов в урну, если девушка опоздала на свидание. Или хамство, сразу после комплимента. Или отказ после приглашения. Любое "стой там, иди сюда", которые воспринимаются второй стороной как неадекватность.

Например, девушка звонит первая, ожидая, что молчал скажет ей «какое счастье слышать твой голос, пойдем уже на свидание», а он пассивно ждет, что она скажет и что ему предложит (раз сама звонит). Девушка впадает в раздражение и говорит ему что-нибудь гадкое или глупое. Например «хотела рассказать про свое вчерашнее свидание, познакомилась с классным парнем» или... просит сделать для нее что-нибудь. Она пытается как бы стереть свою инициативу, которая заставила ее оказаться в минусовой позиции. Но что происходит в результате?

Вторая сторона не инициировала акт общения (в данном случае звонок), то есть в ее границы вторглись и ее же еще обругали (или попытались уязвить) или предложили бесплатно поработать. У второй стороны все основания решить, что первая – безумна или нагла, что вторая сторона и дает понять. Инициатор чувствует себя действительно глупо, потому что иначе почувствовать себя в ситуации, когда ты пытаешься нивелировать уже сделанный шаг практически невозможно.

Вместо того, чтобы снять стресс, как ему того хотелось, он получает стресс в три раза больше. Теперь он не просто обманулся в своих ожиданиях (ждал активного ответа на инициативу и не получил), но еще и предстал дураком или наглецом, а главное, «все испортил» на будущее, потому что вторая сторона теперь точно никогда уже не позвонит, а ведь могла бы. Обычно подобное поведение приводит к тому, что человек пытается реабилитироваться как-то, доказать, что он не дурак и не наглец, вернуть нормальное отношение, и с тем уходит в минус. Тем более, что свою привычку делать шаг вперед и сразу два шага назад он обычно не оставляет и выглядит с каждым разом все более и более странным, непоследовательным, ненадежным.

Поэтому главное правило для инициирующих общение – постоянная настройка локуса и самооценки. Любое ощущение своей жалкости и уродливости – сигнал, что нужно привести свою самооценку в нормальное состояние и придумать способ инициировать общение КРАСИВО, так, чтобы это могло стать образцом поведения романтического героя или героини в хорошей мелодраме. Любое раздражение, что объект не ведет себя так, как хочется – сигнал, что нужно настроить локус контроля, вспомнить, что объект – сам по себе, не он инициирует общение и может реагировать, как ему бог на душу положил. И никогда не нужно пытаться забрать свои слова обратно, сожалеть об ошибках, суетиться. Нет ничего более вредного для военной стратегии (а это именно она), чем суета.

До тех пор, пока со стороны объекта не появится реальная инициатива к общению, важно помнить, что вы – не вместе, каждый из вас – сам по себе. Начинать слияние с объектом, который к слиянию не готов – это всегда путь в минус. Но инициировать общение можно и без слияния, и тогда никакого минуса не будет, либо он будет очень небольшой, и вполне контролируемый.

Обратите внимание, слияние не происходит само по себе каждый раз, когда люди общаются, проводят время, даже занимаются сексом. Иногда от этого наоборот происходит сепарация, то есть сам по себе контакт, даже близкий – не вызывает слияния. Слияние возникает, когда человек пытается заполнить что-то в себе образом человека. Это и есть – навешивать на другого свои эмоциональные проекции. Он вызывает в себе этот образ для того, чтобы почувствовать себя красивым, сексуальным, значительным, веселым, активным. Он пользуется образом человека, чтобы ощутить свой поток, подключает свой поток к этому образу. Он как бы смотрит на себя глазами этого человека и одобрительно кивает или восхищается, и переключает на него свою самооценку. Так происходит слияние.

Но это не значит, что слияние вредно. Слияние – это возможность удвоить свою энергию. Ресурс любви, в котором происходит слияние с любимым, - очень сильный источник энергии. Один из главных. Однако, прокачивается этот ресурс только при взаимной любви, когда человек не только пользуется проекциями любимого в своем поле, но и сам становится объектом для его проекций, то есть когда слияние обоюдно и симметрично. Это главное условие. И психика сама позаботится о взаимности, если локус контроля и самооценка нормально настроены. То есть психика сделает все, чтобы уравновесить собственное влечение и влечение другого человека. У нее есть для этого все, мешают только плохая самооценка (требуя немедленно себя подкормить) и плохой локус (требуя разделить груз ответственность, а лучше перекинуть на другого).

Если слияние несимметрично, психика в целях достижения равновесия создает иллюзию взаимной любви, энергетическую лярву (в кредит конечно). Иногда эта лярва рвется от столкновения с реальностью, человек ощущает, что его совсем не любят, испытывает боль. У него есть выход – пережить стресс, принять реальность, избавиться от лярвы (она будет распадаться по кускам), это мучительный и очень болезненный период. При сильной зависимости этот период чреват и болезнями, и депрессиями, и даже суицидами. Поэтому многие не решаются на избавление от лярвы и все время восстанавливают ее, латают ее дыры, создавая новые иллюзии.

То есть, чтобы инициировать общение и не уйти в минус, важно не допустить собственного слияния. Для этого нужно иметь достаточное количество источников энергии (дада, без ресурсов никак, хотя бы подключенных, если не прокачанных), чтобы не было искушения с голодухи получить энергию от иллюзий любви. Нужно помнить, что любви взаимной пока нет, человек от вас закрыт. Общение с ним – это ПОПЫТКА открыть его и расположить к любви, вызвать в нем интерес и лишь потом любовное чувство, но эта попытка - ни в коем случае не взаимная любовь. Поэтому упиваться своей любовью, растить ее, ощущать сходство и родство, любоваться и наслаждаться присутствием в своей жизни человека и картинами близости не стоит.

Как этого избежать? Просто говоря себе каждый раз – я ему пока не нужен. Многие от слов «не нужен» тут же фрустрируют чувство (кайфа прямо сейчас нет, значит нет и смысла), но некоторым достаточно «пока» для мотивации (каким, кстати?). Они разделяют настоящее и будущее, и помнят о возможной перспективе. Такие люди имеют шанс сознательно влюбить в себя того, кого выбрали.

Да, если избегать слияния, но при этом проявлять интерес и симпатию к человеку, можно делать для него что-то полезное, учитывать его интересы, не быть навязчивым, не грузить своими эмоциями, не раздражать, поскольку мешают этому именно иллюзии, возникающие при несимметричном слиянии (для компенсации стресса, все время напоминаю). Не будет несимметричного слияния, не будет и идиотского поведения минуса, когда он вроде и старается и надрывается, а не в коня корм.

Само собой понятно, адекватное состояние сознания (локус и самооценка) помогает и шансы трезво оценить. Если объект по всем параметрам превосходит соискателя, шанс его заинтересовать минимальный, и тогда это все равно что попробовать решить олимпиаду по математике троечнику: почему бы и нет, но без ожидания первого места, правда?

Вот это вот известное – крушение самооценки от проигрыша, бывает только когда человек всерьез рассчитывал на выигрыш, присвоил этот выигрыш заранее, а потом чувствует, будто у него этот выигрыш отняли. Если не рассчитывал всерьез, не присваивал, никакого крушения не будет. Да, мотивация вкладывать все свои силы тоже будет намного меньше. Самая большая мотивация – когда кажется – почти мое. Но для недоступных целей и не нужна слишком сильная мотивация, не нужно бросать все свои силы, всю свою энергию на достижение того, что маловероятно. Лучше найти цель поближе, подоступней. Хотя риск - благородное дело, и рисковать иногда можно, особенно если ты хорошо прокачан (чем больше прокачан, тем приятнее риск).

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Очередной вопрос к вам. Какие конкретные способы, кроме упомянутых в этой статье (кроме, либо конкретизируйте, детально), существуют для того, чтобы инициировать общение на протяжении какого-то времени, но сохранять свою самооценку в стабильном состоянии и поддерживать внутренний локус контроля? Почему некоторые люди не способны увидеть красоту в подстройке снизу и как это вообще увидеть? И насчет локуса - как научиться держать его во взрослом состоянии во время общения, особенно неравного (когда заинтересованность разная) и видеть, где заканчивается и начинается твоя зона влияния?

Отвечать на все вопросы необязательно. И вообще отвечать необязательно, помните об этом, пожалуйста.опубликовано econet.ru

Автор Марина Комиссарова

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