10 экологичных способов избавится от улиток и слизней (+Видео)

Для всех огородников, а особенно тех, кто мульчует свои грядки, улитки и слизни становятся большой проблемой.

Для всех огородников, а особенно тех, кто мульчует свои грядки, улитки и слизни становятся большой проблемой. Они объедают листья наших растений, и могут полностью уничтожить рассаду, когда у молодого растения всего один маленький росток.

Давайте рассмотрим, как можно избавится от этих вредителей без применения химических средств защиты растений.

Испанец Тони Фрито — экологический садовод и огородник всегда ищет разные бюджетные методы, как выращивать свои овощи и фрукты органично. Он активный сторонник философии самодостаточной жизни и старается максимально использовать вторичное сырье или то, что дает Матушка-Природа, как альтернативу деньгам.

В этом видео он демонстрирует 10 бюджетных методов, как можно избавится от улиток и слизней на ваших грядках. И хотя он говорит на испанском, все очень показательно и ролик понят даже без его комментариев.опубликовано econet

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