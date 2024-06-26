5 упражнений развивающих креативность

Одна искра, случайно или нет промелькнувшая во тьме, может разжечь сильнейший огонь. Да, под искрой я имею в виду креативность. Это способность нестандартно мыслить

Одна искра, случайно или нет промелькнувшая во тьме, может разжечь сильнейший огонь. Да, под искрой я имею в виду креативность. Это способность нестандартно мыслить, которая позволяет при помощи карандаша и листка бумаги создать концепт, или придумать рекламный слоган.

Итак, кто из нас не хотел бы стать креативным? Правильно – единицы. Но как это сделать знают не все. Вот 5 упражнений, которые помогут развить творческие способности.

1. Две случайности

Возьмите толковый словарь и наугад выберите два случайных понятия. Просто ткните пальцем в любые страницы. Сопоставьте их, попытайтесь найти между что-то общее. Придумайте сумасшедшую историю в которую и поместите взаимосвязь. Подобное упражнение отлично тренирует мозг.

2. Сумасшедший генетик

Возьмите чистый лист бумаги и фломастер. Очень хорошо, если вы не умеете рисовать, поскольку красота и результат здесь абсолютно не важны. Главное, как я говорил выше – процесс. А теперь нарисуйте нечто, которое будет сочетает в себе как можно больше признаков всех известных вам зверей. У вас получится, например, лиса с рыбьей чешуей, или длинношеий заяц с копытами. Цель упражнения – убить любые зачатки логики и здравого смысла, сделав акцент на креативности.

3. Безумный архитектор

От животных перейдем к архитектуре, давайте нарисуем дом. Но перед тем как приступим к этому занятию, выберите 10 любых слов. Представьте, что вам, как архитектору заказали проект дома. Но заказчик выставил 10 обязательных требований. Это и есть выбранные слова. Здесь может быть что угодно. Например, «апельсин» – и крыша вашего дома должна быть оранжевой, «тарелка» — сделайте круглые окна в ванной и т.д. Рисуя на бумаге, одновременно представляйте, как это могло бы выглядеть в реальной жизни.

4. 10+10

Выберите любое слово, это обязательно должно быть существительное. Теперь напишите 5 прилагательных, которые, по вашему мнению, ему больше всего подходят. Например, «носки» — черные, теплые, шерстяные, зимние, чистые. Сделали? Теперь попробуйте написать еще 5 прилагательных, которые совсем не подходят. Вот, тут-то все и застопорились. Оказывается, сделать это очень трудно. Покопаться в различных сферах восприятия и найдите-таки нужные слова.

5. Название

Постарайтесь каждый раз, когда какой-то предмет вас заинтересовал, придумать ему название. Можно короткое и хлесткое, или же длинное и развернутое. Цель упражнения – название обязательно должно вам понравится.опубликовано econet