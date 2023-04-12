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Ментальный мусор прошлого

Источник: re-self.ru 12 апреля 2023 5336
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Навести порядок в квартире и выкинуть все ненужные вещи – это прелюдия к генеральной уборке своей жизни

Ментальный мусор прошлого

Навести порядок в квартире и выкинуть все ненужные вещи – это  прелюдия к генеральной уборке своей жизни. Пока мы только достали лопату и вышли на взлетную полосу, которую надо очистить от горы мусора, в первую очередь, ментального. Чистить будем вручную. И это, скажу сразу, нелегко и небыстро.

Кстати:

На взлете всегда трясет, но можно тихо и спокойно простоять всю жизнь в гараже.

На старте нужно обеспечить себе место для взлета – ту самую полосу, по которой сначала медленно, потом чуть быстрее и быстрее самолет начинает двигаться, чтобы в определенной точке замереть, повернуться к финальному отрезку пути и на максимальной скорости оторваться от земли. К новым горизонтам.

Ментальный мусор прошлого

Чем старше, тем труднее решиться на перемены. Хотя, казалось бы, чего опасаться, раз мы становимся только умнее и мудрее и, наконец-то, можем то, чего хотим?

Но практика показывает – до 25 лет доля здорового пофигизма, которая является прекрасным противоядием любым опасениям, значительно выше.  С возрастом мелкие и неразборчивые сомнения под шумок поедают любую здравую идею, чувствуя себя, как дома, в нашем сознании.

По факту – куча взрослых неглупых людей фонтанирует интересными идеями и ничего не может реализовать, прикрываясь отговорками, в которые они сами верят, пока остальные берут и делают тоже самое.

Любой опыт прошлого, особенно тот, которому мы придавали значение, оседает в нашем сознании в виде сделанных выводов и умозаключений по тому или иному вопросу. Некоторые из этих выводов (возможно, большинство) были сделаны неосознанно, вы их не контролировали. Сегодня эти выводы формируют вашу жизнь.

Отсюда и получается, что пока мы осознанно не контролируем процесс,  мы сотканы из ткани нашего же прошлого.

Все эти:

  • Я – красивая или некрасивая.
  • Я – умный или дурак.
  • Я нравлюсь девушкам или они меня всегда динамят.
  • Работу найти легко.
  • Работы нет.
  • В Интернете не заработаешь.
  • В Интернете только шарлатаны.
  • Никому нельзя доверять.

Любые эти мысли, как правило, являются результатом вашего умозаключения на опыт прошлого (или опыт вашего окружения). Очень многие из этих выводов, а порой все, не являются вашим выбором.

Жизнь – это выбор. Но только его никто не делает.

Когда последний раз вы шерстили свои убеждения и меняли некоторые из них?

Осознанно решали, что отныне будете считать так, а не иначе?

Я хочу верить, что здесь собрались взрослые люди, которые прекрасно понимают, что речи быть не может о том, чтобы делить опыт на «хороший» или «плохой». Я не предлагаю что-то менять, потому что это «плохо» или могло бы быть «лучше».

Ментальный мусор – это установки и убеждения, которые вас тормозят. Не дают радоваться здесь и сейчас. То, что мешает сдвинуться с места. То, что приводит к тому, что одинаковые ситуации  раз за разом повторяются в нашей жизни.

В вопросе создания себя заново – это очень важный аспект. Невозможно сделать поворот на 180 градусов, бесконечно подкармливая все эти прошлые выводы.

Иными словами:

Пока вы верите в то, во что верили вчера, вы будете получать то, что получали вчера.

Мистики всех времен не мелочились по этому поводу и сразу предлагали просыпаться каждое утро с чистого листа, забывая все, что было до. Мол, новый день  — новая жизнь – новые выводы.

Но не переживайте, я не предлагаю это повторять. Нам до их осознанности и непривязанности как до Луны, может это и к лучшему.

Расчищаем завалы

1. Раскапываем

Ваша задача раскопать свой собственный ментальный мусор и избавиться от него.  Для начала просто раскопать.

- А как узнать,  есть ли у меня ментальный мусор?

- Очень просто. Всего один вопрос себе, и вы знаете ответ: живете ли вы на 100% той жизнью, которой хотите?  Драйв есть?

Пришло время обратиться к ответам на вопрос: Что привело меня туда, где я нахожусь сейчас?

Каждую мысль или убеждение о себе, своих взаимоотношениях, работе, деле, которое стоит за сегодняшним положением дел, надо беспристрастно рассмотреть под увеличительным стеклом и  многозначительно задаться вопросом, желательно вслух:

- А не лажа ли это?

Буквально каждую вашу убежденность по 4-м ключевым сферам жизни (дело, тело, душа, отношения) надо вызвать на допрос и внимательно рассмотреть со всех сторон.

Из явно бредового:

  • Все мужчины изменяют.
  • Нормальных мужчин не осталось.
  • Девушкам нужны только деньги.
  • Большие деньги честным трудом не заработать.
  • У нашей страны никаких шансов.
  • Жизнь изменить нельзя.

И так далее и тому подобное, не буду вам подсказывать на ваших раскопках. Там, ой как много всего. Одно лишь уточню. Парадокс — как правило, то, во что особенно крепко веришь (по вопросу, который пробуксовывает), – на поверку оказывается главной подножкой для преобразований

Выкидываем

Ментальный мусор выкидывается одним из двух способов:

1.(для продвинутых) Обнуляете эту установку. До вас до глубины души доходит, что это убеждение — лажа, которая только тянет вас вниз, и вы больше не хотите и не собираетесь так  считать и думать.  И не думаете, и не считаете. Отныне и навсегда.

2. (рекомендованное) Заменяете старую установку новой — конструктивной, подкрепляя примерами из своей жизни и опытом других людей. Обязательно надо зафиксировать – подкрепить реальным опытом из чьей-то жизни. Но в настоящем времени.  Прямо найти человека, пусть даже в интернете, у которого получилось вопреки вашим былым мыслям. Что касается вас самих – ищите в себе то, что вам нравится, и держитесь за это, шагая к преобразованиям.

Вам надо объяснить и показать своему подсознанию, что жизнь, на самом деле больше чем вы привыкли считать и положительные примеры есть.

Это задание не из простых, я знаю. Самое сложное – это корректировать свое мировоззрение, менять свою (!) же точку зрения на себя и окружающих. Тем более, по сути, я не даю подсказок, позволяя вам копать самостоятельно.

Не пытайтесь найти ментальный мусор сразу, для начала просто внимательно посмотрите на свои ключевые мнения о себе и своей жизни. Повертите их, поинтересуйтесь, откуда они взялись и какие ситуации или люди их сформировали. Как правило, в вопросах отношений очень многое к нам перешло из мнений наших прошлых партнеров о нас. Вопрос: оно вам надо сегодня?  Это как старые вещи, которые даже когда-то были впору, но сейчас морально устарели.

Я знаю, что такие этапы хочется пропустить. «Дайте экшн, уберите лирику». Но в том то и дело, что это экшн, без которого любые будущие «как найти свою цель в жизни?» будут малоэффективны.

Построить свою жизнь, еще и заново, из окопа прошлого – это утопия. Максимум – сменить декорации удастся. Для тех, кто уже наигрался и хочет реальных перемен – важно уметь находить свои убеждения,рассматривать их критически, менять по надобности и следовать новым, которые сам выбрал.

Мы по-прежнему на этапе… знакомства с собой. Перетряхиваем теперь внутренние полки для новой энергии и свежей струи.

Мой вам совет, оставляйте только самые возвышенные мнения о себе и своих возможностях. Кто, если не вы? Хватит уже компромиссов. Выкидывайте на помойку сомнения, страхи, неуверенность и прочий хлам. Осознанность к жизни и способность ее создавать начинается с понимания, что мы лучше, чем привыкли о себе думать. опубликовано econet

Автор Олеся Новикова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология жизни сознание осознанность прошлое время

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