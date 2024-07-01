Узнайте как вычислить свои счастливые числа

Нумерологи утверждают, что у каждого человека есть счастливые числа, которые необходимо учитывать, чтобы делать правильный выбор. К счастливым относится число индивидуального

СОВЕТ 1

Нумерологи утверждают, что у каждого человека есть счастливые числа, которые необходимо учитывать, чтобы делать правильный выбор. К счастливым относится число индивидуального жизненного пути и вторичного жизненного пути, рассчитываемые по дате рождения. Еще одно счастливое число можно определить по буквам, составляющим ваше имя.

Инструкция

1. Чтобы вычислить число индивидуального жизненного пути и числа вторичного жизненного пути, запишите дату своего рождения в формате мм/дд/гг. У вас получится 8 цифр, учитывая и 0. Так, если дата вашего рождения 29 апреля 1985 года, то вы должны записать: 04/29/1985.

2. Просуммируйте все цифры, входящие в дату вашего рождения: 0 + 4 + 2 + 9 + 1 + 9 + 8 + 5 = 38. Если полученное число больше 10, то продолжайте складывать составляющие его цифры, до тех пор, пока не получиться число, состоящее из одной цифры: 3 + 8 = 11, 1 + 1 = 2. Эта цифра является счастливым числом вашего жизненного пути.

3. Счастливые числа вторичного жизненного пути получаются путем сложения числа жизненного пути и цифры 9 до тех пор, пока сумма будет меньше 100. Для нашего примера это: 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92. Эти числа будут всегда приносить вам счастье.

4. Календарный день вашего рождения – 29 тоже будет считаться для вас счастливым числом.

5. Счастливое число можно получить по имени и фамилии. Для этого каждой букве алфавита присвойте свой порядковый номер. В нумерологии буквы русского алфавита имеют следующие номера: А - 1, Б - 2, В - 6, Г - 3, Д - 4, Е - 5, Ж - 2, З - 7, И, Й - 1, К - 2, Л - 2, М - 4, Н - 5, О - 7, П - 8, Р - 2, С - 3, Т - 4, У - 6, Ф - 8, Х - 5, Ц - 3, Ч - 7, Ш - 2, Щ - 9, Ы - 1, Ь - 1, Э - 6, Ю - 7, Я - 2. Если вас зовут Иван Иванов, то, записав вместо букв имени и фамилии соответствующие им цифры, вы получите: 1 + 6 + 1 + 5 + 1 +6 +1 + 5 + 7 + 6 = 39; 3 + 9 = 12; 1 + 2 = 3. Это счастливое число по вашему имени.

6. Существует еще одно личное счастливое число, которое называют «числом гуа». Чтобы его рассчитать, сложите две последние цифры года, в который вы родились, если год рождения 1985, то сумма двух последних цифр: 8 + 5 = 13, 1 + 3 = 4. Если вы мужчина, то вычтите из 10 полученное число, остаток – 6, является вашим числом гуа. Женщина должна прибавить полученную цифру к 5 и, если получилось двузначное число, то еще раз сложить цифры, его составляющие, пока не получится однозначный результат. Это и будет счастливое число гуа. В нашем примере это 9.

СОВЕТ 2

Как найти своё счастливое число

Зашифрованные числовые коды, являющиеся объектом изучения нумерологии, определенным образом влияют на то, что происходит в жизни людей. Они могут помочь вам сохранить здоровье, разбогатеть или избежать неприятностей. Рассчитайте свое счастливое число и попробуйте испытать свою удачу.

Инструкция

1. Составьте таблицу соотношений цифр и букв алфавита. Каждому из 9 столбцов с цифрами от 1 до 9 будет соответствовать несколько букв. Первая строка таблицы будет состоять из букв от А до З, вторая – начинаться с буквы И и заканчиваться буквой Р. Цифре 1 в третьей строке будет соответствовать буква С, цифре 9 – буква Щ. Буква Я будет располагаться в четвертой строке в 6 столбце.

2. Напишите на бумаге печатными буквами в разных строках свое имя, отчество и фамилию. Воспользовавшись таблицей, проставьте под каждой буквой соответствующее ей число. Сложите полученные цифры в каждой строке, чтобы получить 3 двузначных числа. Теперь сложите вместе цифры-составляющие этих чисел. Например, перед вами числа 23, 11 и 35. Значит, вам необходимо сложить цифры следующим образом: 2+3+1+1+3+5. Полученное в нашем примере число 15, необходимо привести в окончательный однозначный вид, сложив цифры 1 и 5. Таким образом получится число 6.

3. Вычислите свое счастливое число гуа, воспользовавшись еще одной методикой. Сложите 2 последние цифры года вашего рождения. При получении двузначного числа повторите сложение еще раз. Для нахождения счастливого числа полученное путем сложения однозначное число мужчинам необходимо вычесть из 10.

Женщины должны прибавить к рассчитанному числу цифру 5. В случае получения двузначного числа его также необходимо будет привести к однозначному виду.

4. Определите, к какой группе людей вы принадлежите: восточной или западной. Число гуа, равное 1,3,4 или 9 характерно для людей восточной группы. Согласно данной методике наиболее благоприятными секторами и направлениями для них будут юг, север, восток и юго-восток. Наименее благоприятные направления – запад, северо-запад, юго-запад и северо-восток.

У людей западной группы, имеющих число гуа, равное 2,5,6,7 или 8, благоприятными будут направления, являющиеся неблагоприятными для людей западной группы.опубликовано econet