Маленькие хитрости опытного садовода

Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа.

1. Йод для капусты

В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.

2. Ускорение пророста

Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

3. Чай для лука

Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

4. После дождичка

Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

5. Банановые удобрения

Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

6. Цветы на дрожжах

100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.

7. Профилактика чесноком

Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений.

8. Соленая земля

Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.опубликовано econet

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