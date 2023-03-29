5 воспитательных приёмов с обратным эффектом

Если просто время от времени подсказывать, не настаивая, – вероятно, это не приведёт к противоположному результату, но лучше понимать, что вы это делаете ради благополучия окружающих, а не ради развития детской морали. Забота и внимательность раскроются в ребёнке сами в условиях тёплого, принимающего и доброжелательного окружения, транслирующего ему ощущение безопасности окружающего мира.

Воспитание — непростая задача. Для того, чтобы облегчить этот процесс, будет не лишним знать как точно не надо воспитывать ребенка. Вот приемы, которые имеют обратный эффект!

Как не надо воспитывать детей

1. Чтобы ребенок успокоился, нужно его отвлечь

Цель: помочь ребенку справиться с негативными чувствами.

Результат: отвлеканием мы способствуем тому, что негативные чувства остаются внутри ребенка и не находят выхода. Даже если внешне он при этом успокаивается, вероятнее всего, они дадут о себе знать при первом удобном случае, а мы будем удивляться, почему это из-за какой-то ерунды ребенок закатил часовую истерику. Эмоции – это энергия, ее необходимо как-то использовать.

Почему-то мы наивно полагаем, что они могут просто исчезнуть. Пожалуй, нет больше в мире вещей, от которых мы ожидали бы подобных чудес. Мы прекрасно понимаем, что чувство голода никуда не денется от того, что мы займемся работой (да, про него на время можно забыть, но организм будет прилагать все усилия, чтобы сообщить нам, что пора подкрепиться). Мы не думаем, что бардак в квартире рассосется, если мы из нее на какое-то время уйдем. Наконец, мы не тешим себя иллюзией о том, что позывы в туалет пройдут сами собой (навсегда и бесследно!), если отвлечься на что-то другое, только потому, что они возникли не вовремя.

Мы просто ищем способ ответить на эти сигналы наиболее цивилизованным способом.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Эмоции требуют от нас того же. Они возникают не от дурной наследственности и не от природной склонности детей быть манипуляторами и вредителями – они сообщают нам о том, что что-то пошло не так. И даже если невозможно это что-то исправить, их необходимо выразить, прожить, чтобы они не накапливались и не создавали эффект неразорвавшейся бомбы.

2. Если ребенок кусает – нужно укусить в ответ.

Цель: показать ребенку, что укус – это больно, развивать в нем сочувствие.

Результат: мы демонстрируем таким образом много всяких идей ребёнку, но только не то, что кусать нельзя, потому что это причиняет боль. Например, мы показываем, что кусать все-таки можно, раз сами себе это позволяем. Также мы демонстрируем, что побеждает сильнейший. Ещё – что нам его не жалко и мы готовы причинить боль. Что надо мстить. Что от нас можно ожидать всякое. Почему мы рассчитываем на то, что отзеркаливание действий ребёнка приведёт к появлению сочувствия?

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Потому что надеемся на то, что ребёнок сделает простой математический ход: меня укусили и мне больно – следовательно, когда я кусаю, укушенному тоже больно. Мне не нравится, когда мне больно – следовательно, и другому человеку это не понравится. Я люблю своих родителей – следовательно, я не хочу, чтобы им было больно, потому что боль – это плохо. В голове все это звучит гораздо короче, а если пытаться оречевить – получается, что ход вовсе не один. А еще, рассчитывая запустить в голове ребёнка этот алгоритм, мы не помним, что

а) у него еще нет словесно-логического мышления для такой многоходовки;

б) в дело вмешиваются чувства – ему, например, страшно. Или обидно. Или всё вместе. И доверие к воспитателю подрывается. Тут уж не до логики.

Таким образом, если цель подобного приёма – сделать так, чтобы ребёнок не кусался, возможно, этот вариант сработает. Если же цель – научить сочувствию, эмпатии, то стоит подыскать другой вариант.

3. Чтобы ребёнок не вырос жадиной, надо настаивать, чтобы он делился.

Цель – научить ребёнка быть щедрым.

Результат: самый что ни на есть, противоположный. Как правило, нам хочется делиться в двух случаях:

1) мы уверены, что того, чем мы делимся так много, что нам не придётся себя ущемлять;

2) нам очень хочется сделать приятное близкому, и мы готовы даже пожертвовать чем-то, чего нам и самим хочется.

Есть ещё вариант делиться с каким-то расчётом: например, добиться расположения. Или потому что мы боимся, что о нас плохо подумают. Вот как раз последний вариант «щедрости» – частое следствие такой тренировки. А первые два требуют определённой степени зрелости, готовности смешивать чувства (я хочу это сам, но мне хочется сделать приятное) и созревания пространственно-временных представлений (я знаю, что я смогу получить это снова). До определенного возраста не стоит этого ожидать от ребенка (уж точно не надо требовать этого от малышей в песочнице – именно там главное средоточие «педагогики щедрости»). Как же помочь ребенку быть щедрым? Все банально – личный пример (искренней щедрости, а не вынужденной, показной). И перед тем как стать щедрым надо прочувствовать, что такое собственность. То есть если у ребенка просят игрушку, надо признать за ним право отказать.

4. Чтобы ребенок не стал плаксой, надо показывать ему незначительность его проблем.

Цель: помочь ребенку легко справляться с переживаниями.

Результат: приблизительно такой же, как и с отвлеканием. Единственный способ справиться с эмоциями – выпустить их наружу. Другое дело, что можно делать это по-разному: рыдать, кричать, кусать себя, пинать кошку, проговаривать чувства, нарисовать их, написать письмо. Но для того, чтобы овладеть разными способами, нужно время и опыт. И хорошо бы, чтобы это сопровождалось принятием и поддержкой взрослого. Почему взрослые не плачут над каждой царапинкой?

Отнюдь не потому, что им сказали, что это ерунда, а потому, что они САМИ знают, что это – ерунда, и это – следствие опять-таки развитой интеграции и временных представлений. Они знают, что боль от царапины скоро пройдет, что она быстро заживёт. К этим знаниям их привело неоднократное проживание этой ситуации в сочетании с постепенным развитием мозга. А вот те, кто, следуя примеру настойчивых взрослых, стал запрещать себе испытывать эмоции «из-за ерунды», нередко взваливают на себя непосильную работу, терпят неуважительное отношение или затягивают с решением проблем со здоровьем, потому что им сложно понять, что стоит слёз, а что – нет.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

5. Чтобы ребенок был вежливым, надо с раннего возраста требовать соблюдения правил приличия.

Цель: научить ребенка быть внимательным и заботливым.

Результат: может и не противоположный, но мало коррелирующий с заботливостью и внимательностью. Все зависит от того, сколько эмоций и труда мы вкладываем в работу над вежливостью. Если ребёнок от наших требований чувствует, что мы не готовы принимать его «букой» (а то, придёт ли ему эта идея в голову, зависит не только от того, подразумеваем ли мы это, но и от чувствительности ребенка), вряд ли для него это станет приятной процедурой и проявлением заботы. Это будет обременяющей обязанностью.

Если просто время от времени подсказывать, не настаивая, – вероятно, это не приведёт к противоположному результату, но лучше понимать, что вы это делаете ради благополучия окружающих, а не ради развития детской морали. Забота и внимательность раскроются в ребёнке сами в условиях тёплого, принимающего и доброжелательного окружения, транслирующего ему ощущение безопасности окружающего мира. опубликовано econet

Автор Надежда Монастырская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet