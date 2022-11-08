Зрительная память: эффективные упражнения для тренировки

​Зрительная память развита у каждого из нас по-разному. Но иметь хорошую зрительную память очень полезно, в чем можно убедиться в самых разных жизненных ситуациях. Способность запоминать зрительные образы можно и нужно тренировать!

Когда мы смотрим на тот или иной предмет, в нашей памяти остается его зрительный образ. У каждого из нас он будет своим. Способность запоминать форму, цвет предмета и другие его особенности зависит от того, насколько человек восприимчив к зрительным впечатлениям.

По данным профессора медицины Клайва Харпера (Австралия), зрительная память австралийских аборигенов на 50% лучше, чем у представителей белой расы, а часть мозга, отвечающая за нее, – на 25% больше. Это результат особенностей эволюционного развития этноса на протяжении более 80 тысяч лет.

В зависимости от того, с какими подробностями человек воспроизводит в памяти тот или иной визуальный образ, зрительная память бывает слабо развита, умеренно развита и развита в совершенстве. Большая часть людей в этом отношении находится в пределах нормы, которой хватает для обычной жизни. Но есть сферы деятельности, где этого недостаточно. Спецагентам, художникам, шоферам, искусствоведам и т. п. нужна зрительная память выше средней.

Тренировать зрительную память, которая с годами только ослабевает, желательно не только им. Если вы не хотите забывать лица знакомых, терять вещи, плохо ориентироваться на местности, регулярные тренировки зрительной памяти помогут вам сохранить ее.

Упражнение № 1: возвращаем внимание



Для этого упражнения нужно принять удобное положение, расслабиться и начать подробно разглядывать кисть руки, стараясь всмотреться в каждый ее миллиметр. Во время выполнения упражнения необходимо сосредоточиться и ни о чем не думать. Если внимание рассеивается, нужно возвращать его обратно. Общее время на упражнение: 10 минут в день (по 5–7 секунд несколько раз в день, меняя угол зрения).

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Упражнение № 2: «растворяем» образ



Для этого упражнения нужно найти какой-нибудь предмет (приятный глазу или нейтральный, но не телевизор). На него нужно смотреть 3–5 секунд не отрываясь, стараясь запомнить все подробности. Затем сделать вдох, закрыть глаза на 3–5 секунд, задержать дыхание и в этот момент представить себе предмет. После этого мысленно «растворите» его образ на выдохе. Выполняя это упражнение, можно менять варианты «стирания» образа, скорость и ритм.

Общее время на упражнение: не менее 2 раз в день (постепенно можно переходить от 5–7 упражнений к 50 за один подход).

Упражнение № 3: стараемся запечатлеть предмет

Необходимо смотреть на предмет (лучше цветной) от 3 до 10 минут. После этого нужно закрыть глаза на 3 минуты и постараться воспроизвести предмет в своем воображении в как можно более четком и ярком варианте. Попытку нужно повторить несколько раз, постоянно сверяясь с оригиналом.

Если вы научились четко представлять себе предмет с закрытыми глазами, можно переходить ко второму этапу: смотрите на предмет в течение 3–10 минут. Затем развернитесь на 180 градусов и посмотрите на лист белой бумаги (приготовьте заранее). Ваша задача – увидеть образ предмета на нем. После того как вы научитесь легко воспроизводить образы предметов, можно переходить к открыткам и картинам.

Упражнение № 4: стараемся «поймать» увиденное

Для выполнения задачи нужно неожиданно остановиться и бросить взгляд на предмет перед собой. Затем закрыть глаза и постараться восстановить в своем воображении то, что вы увидели и свое состояние при этом. С помощью этого упражнения можно научиться запоминать состояния и воспроизводить их. Общее время на упражнение: 10–15 раз в день, для начала по 15–20 секунд, затем по 5 минут.

Упражнение № 5: «фотографируем» прохожих

Это упражнение легко выполнять на улице. Задача – бросить взгляд на прохожего («сфотографировать»), а затем закрыть глаза и представить, как и куда он продолжает движение. Тренироваться нужно до тех пор, пока вы с легкостью не научитесь воспроизводить «сфотографированный» образ.

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Упражнение № 6: играем со спичками

Для того чтобы выполнить это упражнение, нужно попросить кого-нибудь выложить на столе фигуру из спичек и накрыть листом бумаги. Затем лист поднимается на 1–2 секунды, чтобы вы могли посмотреть на фигуру. После этого нужно закрыть глаза и мысленно подсчитать количество спичек. Потом глаза можно открыть и попробовать выложить из спичек такую же фигуру.

Заключительный этап упражнения – проверка соответствия количества спичек и схемы их размещения с оригиналом. После того как у вас будет получаться свободно выстраивать фигуру из 10 спичек, можно переходить к следующему упражнению.

Упражнение № 7: выкладываем ассоциации

Это сложное упражнение также выполняется с чужой помощью. Заранее приготовьте спички (200–300 штук). Затем нужно попросить кого-то из близких вам людей произносить слова с определенной паузой (для начала в 1 минуту), которую от упражнения к упражнению нужно сокращать вплоть до 30 секунд. Во время паузы вам нужно будет выкладывать из спичек ассоциации, которые вызывает произнесенное слово. Количество слов тоже можно постепенно увеличивать, доводя до 50.

Упражнение № 8: стараемся увидеть яркое

Во время этого упражнения нужно стараться смотреть на предмет, ни о чем не думая, стремясь запомнить его целиком (этому было посвящено первое упражнение). Необходимо охватывать взглядом весь предмет, концентрируясь на его центре. Как только у вас возникнет какая-либо (любая!) мысль, нужно закрыть глаза и представить себе этот предмет в максимально ярком цвете.

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Общие рекомендации

Упражнения даны в той последовательности, в которой их желательно выполнять. После того как у вас получится правильно выполнять первое, можно переходить к следующему и так далее.Особенности зрительного восприятия и памяти зависят от внешней среды,в которой родился и рос человек. Жители пустынь и саванн или мест, где преобладает белый цвет (снег, лед), иначе воспринимают и запоминают внешние объекты, чем люди, родившиеся и выросшие в городе или в условиях высокогорья.

Ярослав Колпаков, клинический психолог, кандидат психологических наук: «Иногда недостаточно развитая зрительная память может быть обусловлена недостаточностью созревания определенных нервных структур головного мозга или зрительного анализатора в детско-подростковом возрасте. Также причиной недостаточности зрительной памяти или ее снижения могут быть расстройства или заболевания указанных структур нервной системы. Если вы заметили у себя выраженные изменения (недостаточность, снижение) зрительной памяти, рекомендуется проконсультироваться у специалистов – врача-офтальмолога, невролога, нейропсихолога».опубликовано econet.ru

©Ярослав Колпаков

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