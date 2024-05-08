Мы не хотим знать правду, потому что жить в неведении так комфортно!

Почему мы хотим быть обманутыми?

Люди сами не понимают, насколько хотят быть обманутыми. Сначала такое утверждение вызывает негодование: «Неправда, я хочу, чтобы вокруг меня все были честными, говорили правду, только правду и ничего, кроме правды!»

А если не кривить душой? Хотим ли мы в любом случае знать правду? А может, иногда лучше оставаться в счастливом неведении? Я попыталась выделить несколько «ну очень весомых» причин, по которым мы позволяем окружающим развешивать макаронные изделия нам на уши. Давайте подумаем, удобно ли жить во лжи или пора взять в руки вилки? Почему мы не желаем знать правду и бываем обманутыми:

Эгоизм — это удобно.

Самая простая, но самая распространенная причина. Мы не хотим знать правду, потому что жить в неведении так комфортно! Подобные ситуации случаются, когда из чьего-то обмана мы извлекаем выгоду.

А если обе стороны все устраивает, то кому нужна истина? Взаимовыгодное сотрудничество, основанное на лжи, вряд ли будет долговечным, но свои «плюшки» вы получите. Самый простой классический пример — всевозможные гадалки, предсказатели и т. п. Уж сколько раз твердили миру: среди них очень много обманщиков. И все равно, мы готовы отдать последние копейки очередным «колдуньям». В итоге мы меняем свои финансы на красивые сказки о счастливом будущем.

А еще довольно часто «плюшкой» выступает… возможность обмануть лжеца. Мы можем предать его в отместку, и оправдаться тем, что просто «поступали так же, как он».

Боязнь взглянуть правде в глаза — меньше знаю, лучше сплю.

Еще одна причина, по которой нас часто водят за нос — мы сами отказываемся от получения достоверной информации. Только делаем это не для того, чтобы получить выгоду, а чтобы избежать каких-то неприятностей. «Сладкая ложь» оказывается в данном случае вкуснее «горькой правды». Может быть, именно это свойство человеческой личности используют некоторые СМИ, когда приукрашают какие-то события? Мне кажется, мы зря вопим на каждом углу, что телевидению и газетам нельзя верить: они просто показывают нам то, что мы хотим видеть.

Я умнее всех, уж меня-то не проведешь.

Объясню на простом и очень актуальном примере — финансовые пирамиды. Не все граждане нашей страны живут припеваючи, поэтому желание стать богатым вполне объяснимо. Можно оправдать и нежелание шевелить для этого извилинами и прочими важными местами. Необъяснимо только умение постоянно попадаться на один и тот же крючок. Услышав об очередном способе «как заработать миллион за три часа», мы бежим, роняя тапки, в лапы очередного мошенника, прихватив при этом накопленные «на черный день» деньги. Почему-то мы полагаем, что окажемся умнее своих предшественников и нас уж точно не обманут. Зря мы забываем, где обычно лежит бесплатный сыр.

Уход от ответственности — моя хата с краю

Достоверной информацией не владею, ни за что не отвечаю. Еще одна эгоистичная жизненная позиция. Перекладывать ответственность, укрываясь за широкой спиной обманщика, — гениальное решение.

©Maggie Taylor

Я — жертва обманщика.

Мне кажется, около половины обманутых людей занимают такую позицию: я несчастная жертва, жалейте меня, сочувствуйте мне. Так человек старается привлечь внимание к своей персоне. Вроде бы хочется обвинить таких личностей в неискренности, но иногда задумываешься: не от счастливой жизни они стали такими, люди просто хотят немного внимания и придумали свой способ получать его.

Хорошее отношение к лжецу — мы не хотим смутить обманщика, желаем сохранить с ним теплые отношения…

Довольно часто такое случается, если ложь мелкая и безобидная: мы просто не хотим портить отношения с человеком, поэтому принимаем все его слова на веру. А что если вы закрываете глаза на серьезное вранье? Чаще всего такое происходит, когда вы по-настоящему любите человека, доверяете ему. Пусть даже в глубине души вы прекрасно знаете, что в каких-то моментах он кривит душой, вы закрываете на это глаза и стараетесь уверить себя, что это — правда.

Пример: ваш безработный друг в который раз просит занять ему немного денег. Вы соглашаетесь, слушаете его клятвенные обещания вернуть все до последней копейки, но точно знаете, что это ваш «безвозвратный вклад» в дружбу. Увы, такие отношения рано или поздно закончатся, обман — весьма зыбкая почва для фундамента дружбы или любви.

Вот такие причины нежелания или неумения слушать правду я нашла. Уверена, это неполный список. А что вы думаете по этому поводу?опубликовано econet

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