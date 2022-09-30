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5 вкусных вегетарианских ужинов

Источник: kitchenmag 30 сентября 2022 5844
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5 оригинальных рецептов, которые позволят вам полностью окунуться в мир вегетарианской кухни — мир вегетарианской кухни поразит вас своим разнообразием и палитрой вкусов

5 вкусных вегетарианских ужиновВегетарианская кухня имеет несколько разновидностей, но их общей отличительной чертой является, прежде всего, отсутствие в блюдах мяса и рыбы. Иногда из блюд исключают даже молочные продукты, яйца или мед.

Несмотря на это, мир вегетарианской кухни поразит вас своим разнообразием и палитрой вкусов. Растительные блюда полны витаминов, минералов и других питательных веществ. Они будут по душе и экономным хозяйкам, ведь в них отсутствует самый дорогой продукт — мясо. 

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Мы подготовили 5 оригинальных рецептов, которые позволят вам полностью окунуться в мир вегетарианской кухни.

1. Баклажанная лазанья 

Это традиционное итальянское блюдо в представлении не нуждается. Но кто сказал, что лазанью готовят только из мяса? В роли начинки прекрасно подойдут баклажаны. Такая лазанья не только питательна, но и богата полезными веществами.
 
Ингредиенты:

  • Баклажаны 5–6 шт.

  • Помидоры 4–5 шт.

  • Чеснок 2–3 зубчика

  • Сливочный сыр 60 г

  • Сыр "Пармезан"60 г

  • Сухой Базиликпо вкусу

  • Ореганопо вкусу

  • Майоранпо вкусу

  • Растительное маслопо употреблению

  • Сольпо вкусу

  • Черный перецпо вкусу

Способ приготовления: 

Порезать баклажаны вдоль, посолить и обжарить на растительном масле с обеих сторон. Помидоры на 30 секунд опустить в кипяток, затем в холодную воду и снять кожицу. Положить в блендер и взбить очищенные помидоры, зубчики чеснока, сухие травы, соль, перец. Натереть пармезан.

В небольшую форму выложить первый слой баклажанов. Смазать сливочным сыром и выложить оставшийся слой баклажанов. Полить все томатным соусом и посыпать пармезаном. Выпекать в духовке 20–30 минут. Блюдо готово.

5 вкусных вегетарианских ужинов

2. Тыквенный суп с кукурузой

Этот интересный и необычный рецепт огненно-оранжевого аппетитного супа с тыквой и кукурузой отлично разнообразит ваш рацион. Готовится он очень просто и быстро. 
 
Ингредиенты: 

  • Овощной бульон 1 л

  • Молочная кукуруза 3 больших початка

  • Сладкий перец 2 шт.

  • Тыквенная мякоть 230 г

  • Помидор 1 шт.

  • Чеснок 2 зубчика

  • Лук-порей 1 луковица

  • Растительное масло 2 ст. л.

  • Лавровый лист 2 листа

  • Острый перец 1 шт.

  • соль по вкусу

Способ приготовления:

Перцы запечь на гриле или в духовке до образования черных подпалин, положить в миску и накрыть крышкой. Через 15 минут снять с них кожицу и удалить сердцевину. Мякоть перцев нарезать полосками.

Опустить помидор в кипяток на 30 секунд, удалить кожицу с него. Порезать очищенный помидор на дольки. 

Разрезать лук вдоль, измельчить ножом. Порубить очень мелко чеснок. Мякоть тыквы порезать крупными кубиками. 

В большую кастрюлю налить растительное масло, нагреть и обжарить в ней лук в течение 6–7 минут. Добавить помидор, нарезанный чеснок и готовить еще 3 минуты. Положить в кастрюлю тыкву, хорошо перемешать и залить половиной всего бульона. Добавить лавровый лист, посолить по вкусу. Дать закипеть, уменьшить огонь и готовить до мягкости тыквы в течение 20–25 минут. 

Сварить в оставшемся бульоне зерна кукурузы (заранее отделенные от початков) 5 минут. В бульон из 4 шага добавить сладкий перец и взбить все ручным блендером в кастрюле, затем добавить бульон с кукурузой. 

Разогреть сковороду c каплей растительного масла, положить в нее кукурузу и перец чили, предварительно нарезанный маленькими кружочками, обжарить 2–3 минуты и добавить в еще раз прогретый в течение 2 минут суп. Суп с тыквой и кукурузой готов, можно подавать к столу.
 
5 вкусных вегетарианских ужинов
 

3. Салат из апельсина и авокадо 

Рецепты с авокадо еще не успели стать для нас обыденными, однако настоящие гурманы знают ценность этого фрукта. Регулярное употребление авокадо улучшает не только здоровье, но и внешность. Приготовив такой салат, можно добиться двойного эффекта: ведь в его состав входят два полезнейших фрукта — апельсин и авокадо.

Ингредиенты:

  • Апельсин 1 шт.

  • Авокадо 1 шт.

  • Фенхель 0,5 шт.

  • Салат зеленый по вкусу

  • Сок лимонный по вкусу

  • Соль морская щепотка

  • Перец черный, свежемолотый по вкусу

  • Орехи кедровые или миндаль 40 г

Способ приготовления: 

Нарезать фенхель тонкой соломкой, выложить на тарелку, полить лимонным соком и немного посолить. Авокадо разрезать пополам, срезать шкурку и нарезать небольшими дольками. Полить лимонным соком и посолить по вкусу. Апельсин разрезать пополам и нарезать дольками. 

На тарелку выложить салатные листья (айсберг, лоло россо или дубовый салат), на них фенхель, затем авокадо и апельсин. Аккуратно перемешать, посыпать черным перцем и кедровыми орешками (миндалем). Для яркости украсить полосками из свежей моркови или красного перца.

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5 вкусных вегетарианских ужинов

4. Рис с овощами

Рис с овощами — идеальная вечерняя трапеза. Это прекрасная альтернатива однообразному меню, которая не отнимает много времени.

 Ингредиенты:

  • Рис 300 г

  • Брокколи 0,5 кг

  • Стручковая фасоль 100 г

  • Брюссельская капуста 35 г

  • Подсолнечное масло по надобности

  • Специи (куркума, соль, перец) по вкусу

Способ приготовления:

Отварить рис и овощи в пароварке в течение примерно 25 минут. Овощи положить на противень. Поставить на 15 минут в разогретую духовку.

В сковороде разогреть растительное масло, выложить рис и чуть-чуть его обжарить. Добавить соль, перец и куркуму. Рис и овощи выложить на общую тарелку.

5 вкусных вегетарианских ужинов

5. Сицилийская капоната

Еще один шедевр итальянский кухни, а главное — полностью вегетарианский. Столетия нищеты заставляли сицилийцев экспериментировать, придумывая разные вариации с овощами, и капоната — один из таких экспериментов. 

Ингредиенты: 

  • Баклажаны 2 шт.

  • Болгарский перец 2 шт.

  • Лук репчатый1 шт.

  • Помидоры 3–4 шт.

  • Маслины без косточек0,5 банки

  • Каперсы 2 ст. л.

  • Изюм 3 ст. л.

  • Кедровые орешки 1 горсть

  • Винный уксус 2 ст. л.

  • Соль по вкусу

  • Сахар по вкусу

  • Перец по вкусу

  • Зелень по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать небольшими кубиками и обжарить на растительном масле. В большом сотейнике обжарить мелко нарезанный репчатый лук и болгарский перец. Добавить мякоть помидоров, предварительно очистив их от кожицы. Перемешать. 

Добавить нарезанные маслины и каперсы. Потушить 10 минут. Добавить изюм (заранее промытый и ошпаренный кипятком) и обжаренные кедровые орешки. Добавить баклажаны. Перемешать.

Посолить, поперчить, добавить травы итальянской кухни, сухой базилик, 1 столовую ложку сахара и винный уксус. Тушить на слабом огне 15–20 минут. Блюдо готово! При подаче можно посыпать зеленью.

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Источник: https://econet.by/

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