5 вкусных вегетарианских ужинов

5 оригинальных рецептов, которые позволят вам полностью окунуться в мир вегетарианской кухни — мир вегетарианской кухни поразит вас своим разнообразием и палитрой вкусов

Вегетарианская кухня имеет несколько разновидностей, но их общей отличительной чертой является, прежде всего, отсутствие в блюдах мяса и рыбы. Иногда из блюд исключают даже молочные продукты, яйца или мед. Несмотря на это, мир вегетарианской кухни поразит вас своим разнообразием и палитрой вкусов. Растительные блюда полны витаминов, минералов и других питательных веществ. Они будут по душе и экономным хозяйкам, ведь в них отсутствует самый дорогой продукт — мясо. Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь! Мы подготовили 5 оригинальных рецептов, которые позволят вам полностью окунуться в мир вегетарианской кухни.

1. Баклажанная лазанья

Это традиционное итальянское блюдо в представлении не нуждается. Но кто сказал, что лазанью готовят только из мяса? В роли начинки прекрасно подойдут баклажаны. Такая лазанья не только питательна, но и богата полезными веществами. Ингредиенты:

Баклажаны 5–6 шт.

Помидоры 4–5 шт.

Чеснок 2–3 зубчика

Сливочный сыр 60 г

Сыр "Пармезан"60 г

Сухой Базиликпо вкусу

Ореганопо вкусу

Майоранпо вкусу

Растительное маслопо употреблению

Сольпо вкусу

Черный перецпо вкусу

Способ приготовления: Порезать баклажаны вдоль, посолить и обжарить на растительном масле с обеих сторон. Помидоры на 30 секунд опустить в кипяток, затем в холодную воду и снять кожицу. Положить в блендер и взбить очищенные помидоры, зубчики чеснока, сухие травы, соль, перец. Натереть пармезан. В небольшую форму выложить первый слой баклажанов. Смазать сливочным сыром и выложить оставшийся слой баклажанов. Полить все томатным соусом и посыпать пармезаном. Выпекать в духовке 20–30 минут. Блюдо готово.

2. Тыквенный суп с кукурузой Этот интересный и необычный рецепт огненно-оранжевого аппетитного супа с тыквой и кукурузой отлично разнообразит ваш рацион. Готовится он очень просто и быстро. Ингредиенты:

Овощной бульон 1 л

Молочная кукуруза 3 больших початка

Сладкий перец 2 шт.

Тыквенная мякоть 230 г

Помидор 1 шт.

Чеснок 2 зубчика

Лук-порей 1 луковица

Растительное масло 2 ст. л.

Лавровый лист 2 листа

Острый перец 1 шт.

соль по вкусу

Способ приготовления: Перцы запечь на гриле или в духовке до образования черных подпалин, положить в миску и накрыть крышкой. Через 15 минут снять с них кожицу и удалить сердцевину. Мякоть перцев нарезать полосками. Опустить помидор в кипяток на 30 секунд, удалить кожицу с него. Порезать очищенный помидор на дольки. Разрезать лук вдоль, измельчить ножом. Порубить очень мелко чеснок. Мякоть тыквы порезать крупными кубиками. В большую кастрюлю налить растительное масло, нагреть и обжарить в ней лук в течение 6–7 минут. Добавить помидор, нарезанный чеснок и готовить еще 3 минуты. Положить в кастрюлю тыкву, хорошо перемешать и залить половиной всего бульона. Добавить лавровый лист, посолить по вкусу. Дать закипеть, уменьшить огонь и готовить до мягкости тыквы в течение 20–25 минут. Сварить в оставшемся бульоне зерна кукурузы (заранее отделенные от початков) 5 минут. В бульон из 4 шага добавить сладкий перец и взбить все ручным блендером в кастрюле, затем добавить бульон с кукурузой. Разогреть сковороду c каплей растительного масла, положить в нее кукурузу и перец чили, предварительно нарезанный маленькими кружочками, обжарить 2–3 минуты и добавить в еще раз прогретый в течение 2 минут суп. Суп с тыквой и кукурузой готов, можно подавать к столу. 3. Салат из апельсина и авокадо

Рецепты с авокадо еще не успели стать для нас обыденными, однако настоящие гурманы знают ценность этого фрукта. Регулярное употребление авокадо улучшает не только здоровье, но и внешность. Приготовив такой салат, можно добиться двойного эффекта: ведь в его состав входят два полезнейших фрукта — апельсин и авокадо. Ингредиенты:

Апельсин 1 шт.

Авокадо 1 шт.

Фенхель 0,5 шт.

Салат зеленый по вкусу

Сок лимонный по вкусу

Соль морская щепотка

Перец черный, свежемолотый по вкусу

Орехи кедровые или миндаль 40 г

Способ приготовления: Нарезать фенхель тонкой соломкой, выложить на тарелку, полить лимонным соком и немного посолить. Авокадо разрезать пополам, срезать шкурку и нарезать небольшими дольками. Полить лимонным соком и посолить по вкусу. Апельсин разрезать пополам и нарезать дольками. На тарелку выложить салатные листья (айсберг, лоло россо или дубовый салат), на них фенхель, затем авокадо и апельсин. Аккуратно перемешать, посыпать черным перцем и кедровыми орешками (миндалем). Для яркости украсить полосками из свежей моркови или красного перца. Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

4. Рис с овощами Рис с овощами — идеальная вечерняя трапеза. Это прекрасная альтернатива однообразному меню, которая не отнимает много времени. Ингредиенты:

Рис 300 г

Брокколи 0,5 кг

Стручковая фасоль 100 г

Брюссельская капуста 35 г

Подсолнечное масло по надобности

Специи (куркума, соль, перец) по вкусу

Способ приготовления: Отварить рис и овощи в пароварке в течение примерно 25 минут. Овощи положить на противень. Поставить на 15 минут в разогретую духовку. В сковороде разогреть растительное масло, выложить рис и чуть-чуть его обжарить. Добавить соль, перец и куркуму. Рис и овощи выложить на общую тарелку. 5. Сицилийская капоната

Еще один шедевр итальянский кухни, а главное — полностью вегетарианский. Столетия нищеты заставляли сицилийцев экспериментировать, придумывая разные вариации с овощами, и капоната — один из таких экспериментов. Ингредиенты:

Баклажаны 2 шт.

Болгарский перец 2 шт.

Лук репчатый1 шт.

Помидоры 3–4 шт.

Маслины без косточек0,5 банки

Каперсы 2 ст. л.

Изюм 3 ст. л.

Кедровые орешки 1 горсть

Винный уксус 2 ст. л.

Соль по вкусу

Сахар по вкусу

Перец по вкусу

Зелень по вкусу

Способ приготовления: Баклажаны нарезать небольшими кубиками и обжарить на растительном масле. В большом сотейнике обжарить мелко нарезанный репчатый лук и болгарский перец. Добавить мякоть помидоров, предварительно очистив их от кожицы. Перемешать. Добавить нарезанные маслины и каперсы. Потушить 10 минут. Добавить изюм (заранее промытый и ошпаренный кипятком) и обжаренные кедровые орешки. Добавить баклажаны. Перемешать. Посолить, поперчить, добавить травы итальянской кухни, сухой базилик, 1 столовую ложку сахара и винный уксус. Тушить на слабом огне 15–20 минут. Блюдо готово! При подаче можно посыпать зеленью. Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!