18 малоизвестных лайфхаков, полезных при приготовления рыбы

Рыбу гораздо легче чистить, если окунуть ее предварительно в горячую воду или подержать в холодной воде с уксусом. Плавники лучше всего срезать ножницами, а для удаления твердого спинного плавника, надрезают вокруг

Рыбу можно жарить, тщательно упаковав ее в фольгу, и поместить в духовку на 15-30 мин. Чтобы рыба была хорошо обжарена, надо открыть сверху фольгу и подержать в горячей духовке до полной готовности.

Рыбу гораздо легче чистить, если окунуть ее предварительно в горячую воду или подержать в холодной воде с уксусом. Плавники лучше всего срезать ножницами, а для удаления твердого спинного плавника, надрезают вокруг него с обеих сторон кожу и выдергивают плавник, захватив его кончиком полотенца.

Для того, чтобы удалить неприятный запах в морской рыбе, можно использовать один из следующих способов: очищенную рыбу завернуть в увлажненную уксусом тряпочку и так оставить ее на 2-3 часа; размораживать рыбу постепенно; в кастрюлю, где варится рыба, положить лавровый лист, душистый перец, а крышку кастрюли обвязать тряпочкой, смоченной в уксусе.

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Перед жаркой рыбу нужно обвалять в сухарях или муке, смешанных с тертым сыром.

Солить рыбу нужно непосредственно перед приготовлением.

Неприятный запах рыбы с рук и с посуды можно удалить, вымыв их водой с уксусом (ложка уксуса на 2 л воды).

При чистке скользкой рыбы можно опускать пальцы в соль — это облегчит труд.

Вне зависимости от величины рыбу запекают или жарят в сильно разогретой духовке.

Соленую рыбу надо в течение 30-40 мин вымочить в холодной воде, затем очистить от чешуи, выпотрошить, нарезать кусками и вымачивать 4-5 ч, меняя воду.

Чтобы определить готовность вареной рыбы, надо воткнуть в нее спичку. Если спичка легко входит в мякоть, блюдо готово.

Рыбу с мелкой, плотно прилегающей чешуей чистят либо специальным скребком, либо теркой. Чтобы облегчить чистку окуней, их опускают на полминуты (но не более) в горячую воду.

Все рыбные кушанья нельзя варить при сильном кипении. В начале закипания следует уменьшить нагрев и продолжать варку при слабом кипении, что видно по едва заметному, но не прекращающемуся движению жидкости.

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При варке ухи рыбу независимо от ее размера закладывают только в холодную воду.

Рыба не будет прилипать к сковородке, если в жир, на котором она жарится, добавить немного соли.

Если при разделке рыбы случайно разлилась желчь, надо места, на которые она попала, протереть солью и хорошо промыть холодной водой.

Если от обеда или ужина осталась отварная или жареная рыба, можно хранить ее на холоде не дольше 1—2 дней и обязательно перед подачей к столу отварную рыбу надо прокипятить в рыбном бульоне или воде, а жареную дополнительно прожарить — каждый кусочек с обеих сторон.

Селедка будет нежной и менее соленой, если ее вымочить в крепком настое чая или в молоке.

Икра кетовая, паюсная, зернистая долго не высохнет, если в банку с икрой налить сверху тонкий слой растительного масла и плотно закупорить.

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