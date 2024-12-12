Правильное воспитание

Что обязательно нужно делать с ребенком, чтобы воспоминания о детстве были яркими и счастливыми: 1. Пускать солнечные зайчики. 2. Наблюдать, как прорастают семена.

Что обязательно нужно делать с ребенком, чтобы воспоминания о детстве были яркими и счастливыми:

1. Пускать солнечные зайчики.

2. Наблюдать, как прорастают семена.

3. Вместе скатиться с высокой ледяной горы.

4. Принести с мороза и поставить в воду ветку.

5. Вырезать челюсти из апельсиновых корок.

6. Смотреть на звезды.

7. Заштриховывать монетки и листья, спрятанные под бумагой.

8. Трясти карандаш, чтобы казалось, что он стал гибким.

9. Дырявить льдинки под струей воды.

10. Приготовить жженый сахар в ложке.

11. Вырезать гирлянды бумажных человечков.

12. Показывать театр теней.

13. Пускать блинчики на воде.

14. Рисовать мультфильм на полях тетради.

15. Устроить жилище в коробке от холодильника.

16. Плести венки.

17. Делать извержение вулкана из лимонной кислоты и соды.

18. Показать фокус с наэлектризованными бумажными фигурками.

19. Писать под копирку.

20. Сделать брызгалки из бутылок и устроить сражение.

21. Слушать пение птиц.

22. Пускать щепки по течению, рыть каналы и делать запруды.

23. Построить шалаш.

24. Трясти ветку дерева, когда ребенок стоит под ней и устраивать листопад (снегопад, дождик).

25. Наблюдать восход и закат.

26. Любоваться лунной дорожкой.

27. Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи.

28. Сделать флюгер и ловушку для ветра.

29. Светить в темноте фонариком.

30. Делать осьминогов из одуванчиков и куколок из шиповника.

31. Сходить на рыбалку.

32. Оставлять отпечатки тела на снегу.

33. Кормить птиц.

34. Делать секретики.

35. Строить дом из мебели.

36. Сидеть у костра. Жарить хлеб на прутике.

37. Запускать воздушного змея.

38. Крутить ребенка за руки.

39. Построить замок из песка. Закапываться в песок. Вырыть глубокий колодец, чтобы достать до воды.

40. Сидеть в темноте, при свечах.

41. Делать чертиков из намыленных волос.

42. Дуть в пустую бутылку.

43. Повторять одно слово много раз, чтобы оно превратилось в другое.

44. Издавать победный крик каманчей.

45. Удивляться своей гигантской тени и играть с тенями в догонялки.

46. Прыгнуть в центр лужи.

47. Делать записи молоком.

48. Устроить бурю в стакане воды.

49. Закопать сокровище в тарелке с кашей.

50. Объясняться знаками.

51. Сделать носики из крылаток клена, ордена из репейника, сережки из черешен.

52. Дуть на пушинку.

53. Оставить травинку в муравейнике и потом попробовать муравьиную кислоту.

54. Есть заячью капусту, сосать смолу, слизывать березовый сок и кленовый сироп, жевать травинки.

55. Выдавливать формочками печенье.

56. Нанизывать ягоды на травинку.

57. Играть в циклопов.

58. Петь хором.

59. Починить любимую игрушку.

60. Пускать мыльные пузыри.

61. Наряжать елку.

62. Свистеть через стручок акации.

63. Смастерить кукольный домик.

64. Залезть на дерево.

65. Играть в привидений.

66. Придумывать маскарадные костюмы и наряжаться.

67. Говорить о мечтах.

68. Стучать в самодельный барабан.

69. Выпустить в небо воздушный шар.

70. Организовать детский праздник.

71. Смотреть на мир через цветные стеклышки.

72. Рисовать на запотевшем стекле.

73. Прыгать в кучи осенней листвы.

74. Начать обед с десерта.

75. Надеть на ребенка свою одежду.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet