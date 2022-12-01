5 супов, которые согреют зимой

Экология жизни. Еда. и рецепты: Многие диетологи и сторонники здорового питания считают, что в зимнюю пору особенно важно включать в свой ежедневный рацион суп. Он помогает восстанавливать баланс жидкости в организме, предотвращает простудные заболевания и вообще является незаменимым блюдом

Многие диетологи и сторонники здорового питания считают, что в зимнюю пору особенно важно включать в свой ежедневный рацион суп. Он помогает восстанавливать баланс жидкости в организме, предотвращает простудные заболевания и вообще является незаменимым блюдом. Зима требует более серьезного подхода к приготовлению первых блюд. Зимние супы, как правило, сытные и наваристые, готовятся на плотном бульоне. Они должны быть питательными, поэтому часто в состав зимнего супа входят бобовые и зерновые культуры. Мы подобрали для вас 5 рецептов вкусных супов, согревающих в зимнее время. Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь! 1. Гороховый суп с копченостями

Гороховый суп с копченостями — один из самых популярных супов в русской кухне. Благодаря копченостям он обладает особенным вкусом и ароматом, а благодаря гороху — полезными свойствами. В первую очередь, горох ценится за большое содержание белка. Его столько же, сколько в мясе, но усваивается он лучше. В белке гороха присутствуют незаменимые аминокислоты. Ингредиенты:

Горох 250 г

Копчености 400 г

Картофель 3 шт.

Лук 2 шт.

Морковь 1 шт.

Корень петрушки 1 шт.

Петрушка по вкусу

Лавровый лист 2 шт.

Масло растительное 2 ст. л.

Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления: В кастрюлю с крутым кипятком положить горох и варить около часа. Свиные копченые ребрышки разрезать по мясу, а если крупные — разрубить пополам. Варить, как обычное мясо, в бульоне вместе с горохом. Лук, морковь и корень петрушки нарезать средними кусочками или кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Как только горох будет готов, добавить нарезанный кусочками картофель, зажарку и пряности, варить до готовности картофеля. Заправить мелко нарезанной зеленью петрушки и дать настояться 10 минут.

2. Суп с мясными фрикадельками Такой суп достаточно легкий, но при этом согревающий и насыщающий. Мясо ценно высоким содержанием животного белка, так необходимого нам в зимнее время. Суп прост в приготовлении. А еще он чем-то напоминает детство. Ингредиенты:

Фарш мясной 400 г

Картофель 2–3 шт.

Яйцо куриное 1 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 1 шт.

Растительное масло 2 ст. л.

Лавровый лист 2–3 шт.

Зелень по вкусу

Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления: Натереть на мелкой терке лук, взбить яйцо и мелко порубить зелень. Перемешать все это с фаршем, посолить и вылепить из этой смеси небольшие шарики — фрикадельки. Отварить фрикадельки в течение 2–3 минут, а затем слить воду. Залить фрикадельки 1 литром кипяченой воды, добавить туда мелко порезанные картофелины и варить 10 минут. Нарезать морковь соломкой, а лук — кубиками. Обжарить овощи в растительном масле, затем добавить их в суп и варить на небольшом огне еще 5 минут. Подавать со свежей зеленью.

3. Английский фасолевый суп Фасолевый суп — это огромная польза организму. Фасоль входит в десятку самых полезных продуктов. В ней содержатся хорошо усваиваемые белки, витамины группы В, каротин и витамин С, аминокислоты и минералы. Благодаря содержанию овощных культур он способствует улучшению обмена веществ. Такой суп согревает и долго оставляет нас сытыми. Ингредиенты:

Говядина 500 г

Мясной фарш 200 г

Морковь 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 1–2 зубчика

Красная фасоль 200 г

Зеленый горошек 100 г

Стручковая фасоль 150–200 г

Картофель 2–3 шт.

Томантая паста 3 - 4 ст. л.

Растительное масло 2 ст. л.

Лавровый лист 2 шт.

Сахар по вкусу

Сладкая паприка по вкусу

Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления: Красную фасоль замочить, затем промыть и отварить в отдельной посуде до готовности, слить воду. Мясо поставить варить в большой кастрюле. После того как бульон закипит, снять пену и добавить лавровый лист. Готовое мясо вынуть из бульона, в бульон добавить картофель, порезанный на мелкие кубики, варить до готовности. Добавить готовую фасоль, порезанную соломкой морковь, стручковую фасоль, горошек и соевый соус Мелко порезанный лук обжарить с 1,5–2 ложками томатной пасты и добавить в бульон. Оставшуюся томатную пасту и мелко рубленный чеснок также добавить в бульон. На отдельную сковороду выложить фарш, посолить и поперчить, обжарить до готовности и добавить в суп. Также добавить сахар, сладкую паприку, порезанное на мелкие кусочки мясо и варить еще 10 минут. Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

4. Куриный суп с клецками Горячий суп на основе куриного бульона может наладить работу пищеварительного тракта, благоприятно воздействовать на работу нервной системы, а также облегчить состояние при простудных заболеваниях. Клецки насыщают нас необходимыми углеводами. Ингредиенты:

Курица 1 шт.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Картофель 2 шт.

Мука пшеничная 200–250 г

Яйцо куриное 1 шт.

Травы сушеные по вкусу

Лавровый лист 2 шт.

Соль, перец по вкусу

Сливочное масло 30 г

Способ приготовления: В кастрюлю положить лавровый лист и перец горошком, курицу, промытую и порубленную на крупные куски, очищенную морковь и луковицу целиком. Варить на среднем огне, не забывая снимать пену. Из муки, куриного яйца, соли и сушеных трав вымесить плотное тесто. Воду вливать постепенно, следя за консистенцией. Из готового теста скатать небольшие шарики величиной с перепелиное яйцо. Оставить их подсыхать на присыпанной мукой разделочной доске. Как только курица и овощи будут почти готовы, всыпать в бульон нарезанный на мелкие кубики картофель. Оставшуюся луковицу мелко нашинковать, обжарить на сливочном масле и добавить в кастрюлю. Сваренную луковицу выбросить, морковь нарезать и вернуть в посуду. За 10 минут до готовности супа усилить огонь и постепенно всыпать подсохшие клецки. Как только все клецки всплывут и проварятся 5 минут, суп готов. Подавать со свежей зеленью и сметаной.

5. Томатный суп с рисом Такой суп существует практически в каждой кухне мира. Томаты содержат глюкозу, фруктозу, массу микроэлементов, витамины A, B2, B6, K, E, PP, а также являются своего рода антидепрессантами и обладают противовоспалительным действием. А рис — сложный углевод. Одно из самых полезных свойств риса — обволакивающее действие. Ингредиенты:

Мясо на кости 200 г

Картофель 5 шт.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Рис 2–3 ст. л.

Сливочное масло 30 г

Томатная паста 2 - 3 ст. л.

Лавровый лист 2 шт.

Зелень по вкусу

Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления:

Мясо на косточке помыть и варить в воде до мягкости мяса. Нарезать картофель кубиками и отправить в кастрюлю, когда мясо будет готово. Посолить по вкусу.

Рис промыть и отправить к картошке и мясу.

Лук и морковку обжарить на сливочном масле до прозрачности лука, добавить томатную пасту и тушить под крышкой 1–2 минуты, после чего поперчить и отправить в суп, когда картофель будет почти готов. Подержать суп на огне 3–5 минут и добавить зелень.

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