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Прикольный способ вырастить сельдерей на подоконнике

Источник: Econet 11 августа 2022 5708
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Для выращивания вам потребуется основание от черешкового сельдерея, неглубокий контейнер и вода. Просто поставьте сельдерей в контейнер с водой и через три дня вы увидите,

Прикольный способ вырастить сельдерей на подоконнике

Для  выращивания вам потребуется  кочерыжка от черешкового сельдерея, неглубокий контейнер и вода. Просто поставьте сельдерей в контейнер с водой и через три дня вы увидите, как он начнет расти. Подлейте еще немного воды. Через  6 дней, рост будет  довольно впечатляющим.   К 21-му дню рост стебля  сельдерея замедлится совсем немного, зато у него появятся корешки  блестящие и белые, как первый зуб малыша. 

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Прикольный способ вырастить сельдерей на подоконникеПрикольный способ вырастить сельдерей на подоконникеПрикольный способ вырастить сельдерей на подоконникеПрикольный способ вырастить сельдерей на подоконникеПрикольный способ вырастить сельдерей на подоконникеПрикольный способ вырастить сельдерей на подоконнике

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Источник: https://econet.by/

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сельдерей лайфхак

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