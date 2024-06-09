Четыре гиппократовских темперамента у детей

Четыре гиппократовских темперамента вполне различимы у детей, причем между типом нервной системы и вкусовыми пристрастиями существует непосредственная связь

Четыре гиппократовских темперамента вполне различимы у детей, причем между типом нервной системы и вкусовыми пристрастиями существует непосредственная связь.

Ребенок-меланхолик ленив, нетороплив, задумчив, ест медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Желательно, чтобы в его пище чаше присутствовали соленый и горький вкусы. Нейтральные блюда стоит сдабривать приправами: тмином, базиликом, шалфеем, майораном.

Важны: морковь, свекла, мед, цветочные чаи, фрукты, ячмень, овсянка, гречиха, выпечка с фенхелем, анисом и тмином. Табу — кукуруза: но «Аюрведе», она усиливает меланхолию.

Дети-флегматики, как правило, едят много и быстро. Пища в их тарелке исчезает просто на глазах. Больше других они склонны к ожирению. На благо пищеварению флегматика пойдут острый и кислый вкусы, плюс — практика медленного пережевывания нищи.

Таким детям полезны листовые овощи, водянистые плоды (огурцы), молочные каши, молоко, луковая приправа к блюдам, капуста, тмин в небольшом количестве, а также злаки в виде мюсли и хлеба, кисломолочные продукты. Противостоять ожирению поможет морковь, а рис взбодрит и поднимет жизненный тонус. Флегматику подойдет овес — огненное зерно, насыщающее энергией.

Для сангвиника (прежде, чем что-то сделать, думает) важно красивое оформление стола. Проблемный орган такого малыша — печень. Для ее поддержки необходимы вкусовые переживания (не тщательное пережевывание пищи, а именно ощущение вкуса): в этом случае орган-фильтр сразу получает стимул для работы.

Сангвиникам, сладкоежкам по определению, нужны горечи — их любимые сладости плохо влияют на печень. Пойдут на пользу капуста, свекла, молочные продукты, ячмень, рожь и пшено — злак южного происхождения и темперамента.

Гиперактивный ребенок — это холерик. Отличительная особенность взрослых и детей с таким темпераментом — совершить поступок, а потом думать: «И зачем это я?» Разбрасывать игрушки и делать все наоборот — любимые занятия маленьких холериков. Для коррекции возбудимости нервной системы, повышения ее адаптации нужны корнеплоды с острым вкусом — редька, хрен, сельдерей (они же предотвращают застой в желудке и кишечнике). Холерик — не сладкоежка, скорее мясоед, хотя сахар для работы мышц ему как раз не помешает.

Гиперактивным малышам подойдут «солнечные» фрукты (апельсин), растительное масло, хлеб из муки грубого помола, сырые овощи, согревающие пряности (тмин, горчица). Они останавливают пустой выплеск энергии, направляя ее к сердцу и органам дыхания. Ключевой злак холерика — это овес: он экономит силы, уводя непоседу от необдуманных решений.

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