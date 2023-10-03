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6 советов по расшифровке эмоций в текстовых сообщениях

Источник: vk.com 03 октября 2023 6894
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В эпоху технологий нам нужно не только понимать, что скрывается за межличностным взаимодействием, но также и уметь расшифровывать текстовые сообщения. В этой статье вы узнаете несколько советов, которые помогут вам расшифровать эмоции, вложенные в текстовые сообщения

6 советов по расшифровке эмоций в текстовых сообщениях

Она злится на вас? Он в вас влюблен? Есть несколько способов узнать это!  Легко понять, когда люди сами заявляют, что сердиты, печальны или взволнованы, или если они ставят смайлики в конце сообщения. Но когда они этого не делают? Учитывая, что даже общение лицом к лицу может вводить в заблуждение, нет ничего удивительного в том, что усеченные, пунктирные текстовые сообщения могут привести к катастрофическому непониманию и ужасным недоразумениям. 

Как узнать, что чувствует человек, если мы не видим его лица и жестов? 

  • Всегда предполагайте благие намерения. 
  • Развивайте осознание бессознательных заблуждений
  • Исследуйте эмоциональные оттенки самих слов
  • Не предполагайте, что вы знаете, что чувствует другой человек
  • Исследуйте свою теорию эмоций
  • Ищите дополнительную информацию

Эти 6 советов помогут вам научиться декодировать эмоции в текстовых сообщениях или, по крайней мере, удержат вас от преждевременных выводов, основанных на скудных или однобоких доказательствах. 

1. Всегда предполагайте благие намерения. 

Как правило, текстовые сообщения бывают очень короткими. 

Следовательно, у нас крайне мало информации, с которой можно работать. 

Смайлик или серия восклицательных знаков могут заверить нас в том, что сообщение содержит позитивные чувства, но не все тексты включают в себя эти дополнительные индикаторы эмоций. 

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Перегруженное деловое расписание заставляет нас отправлять отрывистые послания, а игривый сарказм вашего партнера иногда воспринимается прямо противоположным образом. 

Текстовые сообщения – не лучший способ для передачи эмоций. Мы не видим перед собой выражение лица собеседника, не слышим тон его голоса и не наблюдаем разговора в целом, что позволило бы получить больше информации. 

Поэтому, если текст не содержит слов: «Я злюсь», не думайте, что отправивший сообщение сердится на вас. 

Всегда лучше исходить из предположения, что у отправителя добрые намерения. В противном случае вы рискуете вовлечь себя в огромное количество ненужных споров. 

2. Развивайте осознание бессознательных заблуждений

Люди не определяют эмоции одинаково. Мы все имеем бессознательные заблуждения, которые заставляют нас делать различные выводы, основываясь на одной и той же информации. 

Например, мужчины и женщины часто отличаются тем, как они интерпретируют эмоции других людей. 

Если Боб пишет: «Моя жена пропустила 10-летнюю годовщину нашего брака», мужчины подумают, что Боб злится, в то время как женщины решат, что Боб опечален. 

Мы не можем знать точно, почему так происходит, но одно можно сказать с уверенностью: навыки обнаружения эмоций зависят от личностных и характерологических особенностей каждого из нас. 

Когда дело доходит до выявления эмоций, скрытых в сообщениях, всегда помните, что наши бессознательные предубеждения будут влиять на наши интерпретации. 

Эмоции, которые мы определяем, будут отражать информацию о нас точно также, как они отражают информацию в тексте. 

3. Исследуйте эмоциональные оттенки самих слов

Слова, которые используют люди, часто имеют эмоциональную окраску. Возьмем самые обычные, распространенные слова – например, любить, ненавидеть, прекрасный, тяжелый, работа, и котенок. 

Если сообщение гласит: «Я люблю этого замечательного котенка», мы можем легко заключить, что оно выражает позитивные эмоции. 

Если текст гласит: «Я ненавижу эту тяжелую работу», он явно передает негативные чувства. 

Но что, если текст гласит: «Этот замечательный котенок – тяжелая работа для меня», какие эмоции, как вы думаете, он выражает? 

Один из подходов к выявлению эмоций, когда они кажутся непонятными и смешанными, состоит в использовании метода «мешок слов». 

Это означает, что мы рассматриваем каждое слово отдельно. Насколько позитивно окрашенными являются слова «котенок» и «замечательный»? И насколько негативными являются слова «тяжелый» и «работа»? 

Оценивая, насколько позитивным и негативным является каждое слово, мы можем выявить преобладающие эмоции, которые отправитель пытался выразить в своем сообщении. 

Метод «мешок слов» можно использовать, когда вы столкнулись с трудностями, разбираясь, какие конкретно эмоции содержит текст в целом. 

4. Не предполагайте, что вы знаете, что чувствует другой человек

Текстовые сообщения не просто короткие. Они еще и неполные. Работая с текстовыми сообщениями, мы гарантировано лишены необходимой и полной информации. 

Когда мы читаем текст, мы не можем не пытаться заполнить пробелы данными, которые у нас есть. В частности, мы автоматически начинаем думать о том, как мы бы чувствовали себя в ситуации, которую описывает отправитель сообщения. 

К сожалению, существуют огромные индивидуальные различия в том, как люди чувствуют себя в одной и той же ситуации. 

Например, если я вырос в бедности, заработок $30 в час может привести меня в чертовски приподнятое настроение, но если я был генеральным директором компании, входящей в Fortune 500 (список из 500 крупнейших компаний – прим.ред.), доход $30 в час заставит меня ощутить недовольство и подавленность. 

Аналогично, если я спортсмен, очевидно, что физическая активность делает меня счастливым, но если я тюфяк и рохля, необходимость заниматься спортом может вызвать у меня фрустрацию и разочарование. 

Эмоции, которые возникают в конкретном контексте, очень зависят от наших убеждений, взглядов и пережитого опыта. Нам трудно угадать, как кто-то другой будет чувствует себя в этой же ситуации. 

Поэтому всегда спрашивайте себя: я делаю выводы, основанные на информации, предоставленной другим человеком или делаю допущения, основываясь только на том, как я чувствовал бы себя в подобной ситуации? 

6 советов по расшифровке эмоций в текстовых сообщениях

5. Исследуйте свою теорию эмоций

Ученые академики – не единственные, кто занимается теорией эмоций, есть она и у каждого из нас. 

Другими словами, мы все имеем идеи о том, откуда берутся эмоции и что они означают. Это помогает осознанно исследовать наши собственные (иногда бессознательные) предположения о том, как работают эмоции. 

Например, как вы думаете, такие чувства, как гнев и печаль, являются дискретными (обособленными) и отделенными друг от друга? Или они могут смешиваться? 

Исследования показывают, что мы склонны переживать дискретные эмоции, такие как страх, в ответ на конкретные триггеры (пусковые механизмы) внешней среды, например, при столкновении с медведем в лесу. 

Но когда мы испытываем одну негативную эмоцию, мы гораздо более вероятно будем одновременно переживать и другие негативные эмоции. 

Это имеет очень важное значение для интерпретации эмоций в тексте. Если вы обнаружили, что отправитель сообщения испытывает грусть, вы можете быть почти уверены, что он также переживает тревожность или гнев. 

6. Ищите дополнительную информацию

Если вы использовали пять предыдущих советов и все равно не пришли к однозначному выводу, какие эмоции скрываются в полученном сообщении, отправляйтесь на поиски дополнительной информации. 

Обратимся к упомянутому выше примеру - жена Боба пропустила годовщину их брака. Что, если вам попросить Боба подробнее рассказать об этом? 

В результате Боб может поведать вам, что его жена умерла и поэтому он написал, что она пропустила их юбилей. И тогда мы поймем, что Боб переживает скорее грусть, чем гнев. 

Суть в том, чтобы избегать игры в угадайку. Вместо этого нам нужно задавать вопросы, быть эмпатичным, выражать сопереживание и попытаться смотреть на мир глазами другого человека.опубликовано econet

By Tchiki Davis

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Источник: https://econet.by/

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