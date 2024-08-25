6 релаксационных методик для расслабления на все случаи жизни

✅Когда человек наполнен энергией, он легко справляется со всеми своими заданиями. Но когда его энергетический тонус падает, то любое действие для него превращается в муку. А чтобы избежать такого состояния, достаточно вовремя позаботиться о себе и этом вам помогут релаксационные методики.

Так или иначе, каждый человек сталкивается с эмоциональными перегрузками, со стрессом. Многие люди при этом не могут похвастаться достаточно устойчивой психикой и достаточным количеством навыков эмоционального управления. Или же не могут найти достаточно времени, чтобы заниматься собой и своим эмоциональным равновесием целенаправленно.

6 техник релаксации

Если это про вас, то вам могут быть полезны прикладные релаксационные навыки.

Релаксация по Джекобсону

Длительность – около 14 минут. Все, что требуется – это механически следовать подсказкам и последовательно напрягать и расслаблять отдельно взятые группы мышц. Наиболее полезно при тревожных неврозах и психосоматике (особенно регулярных или периодически возникающих болях любой локализации)

Осознанное дыхание

Длительность – 8,5 минут. Все, что требуется – это вместе со мной наблюдать за процессом своего дыхания. Не требует никаких физических усилий. Наиболее полезно при эмоциональном выгорании, фрустрации, бессилии. Также при неврастении, любом длительно протекающем неврозе или депрессии.

Аутотренинг по Шульцу

Длительность – 3,5 минуты. Все, что требуется – последовательное предъявление себе конкретных формул внушения для нормализации психофизиологического состояния (в записи ниже достаточно следить за голосом, что-то специально запоминать не требуется). Наиболее полезен в качестве профилактики раздражительности, тревожности и апатии.

Техника глубокой релаксации

Длительность – 25 минут. Важно создать себе условия для использования, убрать внешние шумы и окружающих людей (по крайне мере, на начальных этапах использования) и механически следить за предъявляемыми образами. Наиболее полезно при фоновой или приступообразной тревожности.

Техника сенсорной релаксации

Длительность – 6 минут. Все, что нужно – механически отвечать на вопросы, которые звучат. Это можно делать в любых условиях (в том числе и на фоне выраженных внешних стрессов). Наиболее полезно при избытке спонтанных, тревожных и навязчивых мыслей.

Техника дыхания через части тела

Длительность – 15 минут. Тут потребуется немного фантазии и отказ от критики себя (когда будет получаться через пень-колоду), удобная поверхность и наушники (чтобы мир не отвлекал). Одинаково полезно при психосоматике, тревоге и тревожных мыслях. Методика активно способствует тренировке гибкости мышления. опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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