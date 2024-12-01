6 признаков женщины-социопата

Все социопаты холодны и бездушны. Они не знают жалости, сочувствия, отзывчивости по отношению к другим. Женщина-социопат опасна вдвойне: она умеет быть очаровательной, прекрасно адаптируется в разных ситуациях и без сомнений использует свои женские чары. Вот главные признаки, что перед вами социопатка.

Человек – существо социальное. И каждый из нас по-разному приспосабливается к среде, в которой существует. Например, некоторые дамы становятся скрытно-агрессивными. Они используют непрямые способы воздействия в отношении своих жертв. Внешне это довольно симпатичные, приятные в общении женщины. Как узнать, что мы имеем дело с настоящим социопатом в женском обличье?

6 темных черт женщины-социопата, о которых вы узнаете после знакомства

1. Она возвышает вас и дарит гипервнимание

Социопатка соберет о вас максимум полезной для нее информации. Ей важно понять: годитесь ли вы на роль мишени. В поведении она сама задушевность. Вам даже покажется, что между вами много общего. Эта дама разбудит вашу жалость рассказами о собственном детстве или неудачном браке. У вас, окажется, схожие вкусы.

На старте отношений она устроит вас на своеобразном пьедестале. Одновременно социопатка уже в курсе ваших недостатков и уязвимых мест. Она уже втерлась к вам в доверие и теперь будет эксплуатировать ваши ресурсы (финансы, статус, связи) в своих целях.

2. Она чрезмерно обаятельна

Социопатка грамотно формирует свой позитивный образ. Наблюдательный человек сможет отметить мгновенно промелькнувшие в ее лице зависть, хитрость, злорадство. В критических ситуациях социопатка хладнокровна и выдержанна.

Эта женщина может буквально излучать позитив и воодушевление. Но вот в ее поведении проскочило завуалированное презрение, которое выдает ее истинные намерения.

3. Она втайне старается уничтожить ваши социальные контакты

Социопаты вообще умело приспосабливаются к обстановке и надевают маску, которая наиболее им выгодна в данный момент. Их образ «работает» для тех, от кого они планируют получить пользу. А к тому, с кого нечего поиметь, женщина-социопат повернется истинным лицом. Например, она высокомерна с подчиненными или представителями сферы обслуживания.

Она оберегает свое положение: манипулирует сплетнями, припирает людей к стенке обвинениями, клевещет, разжигает конкуренцию.

4. Она уничтожает тех, кто лучше ее

Если человек имеет то, чего нет у социопатки, он более способен и талантлив, эта дама расправится с ним. Она уверена, что ей все дозволено.

Женщина-социопат пылает ненавистью к тем, кто представляет угрозу для ее раздутого эго. Поэтому она распускает сплетни о своих красивых и удачливых подругах, травит на работе тех, кому завидует, не прощает, если кто-то поставил ее в неловкую ситуацию.

5. Они наслаждается, причиняя кому-то боль

Социопатка упивается чужими страданиями. Она с удовольствием принесет вам недобрую весть, «подольет масла в огонь», если при ней кто-то расстроен. Сочувствие ей незнакомо.

6. Она использует свою привлекательность, чтобы добиться своего

Социопатка любит купаться в лучах внимания. Она при этом подпитывается энергией.

Женщина-социопат без раздумий пустит в ход свои внешние данные для достижения цели. В этом смысле у нее не возникает моральных преград. Если ее мишенью становится мужчина, она обязательно воспользуется им.

Для социопатки все люди - инструмент достижения ее низких целей.опубликовано econet

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