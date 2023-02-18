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6 непростительных женских ошибок в отношениях

Автор: Econet 18 февраля 2023 6300
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Почему не ладятся отношения? Партнеры меняются, мужчины со временем уходят. Может, милые дамы снова и снова наступают на те же грабли? Давайте разберемся, какие ошибки наиболее часто совершают практически все женщины.

6 непростительных женских ошибок в отношениях

Женщины должны понимать, что не стоит переходить граинцы дозволенного. Специалисты считают, что именно эти шесть ошибок в личных взаимоотношениях совершают практически все женщины. Давайте узнаем, что это за промахи, определим, какими из них мы грешим и немедленно встанем на путь исправления. Если, конечно, не хотим, чтобы дорогой наш мужчина ушел к другой. 

Ошибки, которые совершают 99% женщин

1. Чересчур много нотаций

Посмотрите на себя со стороны. Не надоело вам с утра до ночи «пилить» своего партнера по любому поводу?

Или вы думаете, что мужчинам очень нравится, когда их поучают: указывают, что надеть, что есть на обед, как тратить финансы, как водить автомобиль.

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6 непростительных женских ошибок в отношениях

Женщины склонны предъявлять чересчур много требований и претензий. Они бывают назойливыми, как мухи, что, естественно, раздражает сильный пол.  Попробуйте поставить себя на место своего партнера. Как долго по времени можно терпеть чужие нравоучения? Приготовьтесь к тому, что вас просто перестанут слушать.

2. Крайности  

Некоторые дамы очень уж доступны в сфере интима, а есть, наоборот, суровые «монашки», к которым страшно приблизиться. Обе эти крайности провальные.

Откровенная доступность обесценивает близость, и партнеру быстро все наскучит. Женщина утратит значимость в глазах мужчины. С другой стороны, чрезмерная чопорность отпугивает потенциального партнера, он не уверен в том, что добьется у вас успеха, и в результате утрачивает мотивацию.

Давайте попробуем отыскать золотую середину. Безусловно время от времени полезно практиковать методику «лед и пламя», прикинуться слишком доступной, или, наоборот, холодной. Но увлекаться данной манипуляцией опасно. Вы собьете мужчину столку, он будет дезориентирован и, возможно раздражен.

3. Дуться и молчать

Женщины считают, что их партнер – это экстрасенс, который может угадывать желания и эмоции. И, вместо того, чтобы озвучить то, что их беспокоит. Предпочитают отмалчиваться и аккумулировать обиды. Куда проще ведь сказать: «Дорогой, я огорчена, потому что ты второй день поздно приходишь с работы». Разговаривайте, не молчите. Не выстраивайте между вами стену непонимания. Ее потом бывает невероятно сложно разрушить. 

4. Скупиться на ласку

Зрелые дамы нередко боятся продемонстрировать чувства по отношению к представителю сильного пола. Это происходит из опасения быть отвергнутой, неправильно понятой, показаться навязчивой и проч.

Но женская ласка – это естественное проявление, присущее слабому полу. Мужчины, как правило, открыты для восприятия ласки. Тут главное не переборщить и не превратиться в «липучку».

Нужно помнить, что женская ласка не всегда рождает тождественную реакцию со стороны сильного пола. Есть мужчины, не привыкшие к нежности (например, если они воспитаны в суровых условиях). Или мужчина стесняется проявлять нежные эмоции. Тут важна женская деликатность и терпение. Не оставляйте попыток, проявляйте искренние чувства.

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6 непростительных женских ошибок в отношениях

 5. Не позволять мужчине говорить

Это может происходить по двум причинам. Во-первых, дама не уважает мужчину и даже грубо его прерывает: «Я и без тебя это знаю». Подобное поведение оскорбляет адекватного мужчину. Во-вторых, женщина заняла такую позицию, что мужчина не делает ей комплименты. Однако, она мечтает слышать приятные слова. Поощряйте партнера к этому. 

6. Недооценивать себя

Довольно часто женщины недооценивают свою персону или недостаточно уверены в себе. Причин этому множество. Например, всем известный комплекс неполноценности, уходящий корнями в детство, или приобретенный в процессе неудачных отношений.

Совсем другое дело – трезво оценивать свои недостатки и преимущества, вуалировать первые и демонстрировать вторые. Не стоит повторять партнеру: «Скажи, у меня не такой уж длинный нос?». В противном случае он, даже если никогда до этого не обращал внимание на данную досадную деталь, теперь начнет критически присматриваться к вашему носику. Не забивайте голы в свои ворота. Цените себя, свои преимущества и достоинства. И тогда ваш партнер будет делать то же самое.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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