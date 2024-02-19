5 вопросов для женщин, чтобы разобраться в себе и наладить свои отношения с любимым мужчиной

Чтобы что-то изменить в своей жизни к лучшему, важно, прежде всего, быть откровенной с собой. Задав себе эти вопросы и честно ответив на них, вы сможете разобраться в происходящем и укрепить отношения с партнером. Проанализировав свои ответы, вы поймете, как вам действовать дальше.

Существует несколько очень важных вопросов, с помощью которых вы сможете не только разобраться в себе, но и четко и быстро наладить свои отношения с любимым мужчиной. Итак, вот эти волшебные вопросы.

Как разобраться в себе и наладить взаимоотношения с мужчиной

1. «Почему я такая классная и уверенная в себе? Почему я так себя люблю и меня так сильно любит мой мужчина? Почему он так ценит и бережет меня?»

Вопрос такого рода следует себе задавать тогда, когда вы хотите немного повысить свою самооценку и понять наконец, какие же вы действительно классные и неповторимы!

А весь секрет этого вопроса заключается в том, что когда вы начнете спрашивать себя об этом, то ваш мозг начнет автоматически искать и "подбрасывать" вам положительные ответы на эти вопросы. Поэтому спрашивайте себя, а потом слушайте свое внутреннее "Я" и наслаждайтесь его ответами.

2. «Я с этим мужчиной из-за страха остаться одной или из-за того, что действительно его люблю?»

Важно быть максимально честной с собой и вот тогда вы сможете понять и услышать внутри себя честный ответ на этот вопрос. А что делать с этой информацией - решать уже вам. Но раз вы задаете себе такие вопросы, значит вы ужк готовы и получить на них свой ответ.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И чаще всего именно в вопросе уже и кроется сам ответ. То есть если вы уже допускаете мысль о том, что в ваших отношениях замешана не только любовь, но еще и ваш страх остаться одной, тогда вам нужно поработать над этим и стать увереннее себе. Конечно, в этом вам сможет помочь хороший психолог.

3. «Почему я сошлись именно с этим мужчиной? Что меня привлекло в нем? Можно ли это как-то усилить в наших отношениях, чтобы не потерять и если да, то как именно?»

Всегда обращайте внимание и акцентируйте его именно на положительных качествах своего партнера, ведь вы же почему-то выбрали именно этого мужчину? Что-то же вы были нашли в нем такого хорошего и того, что вас так привлекло? Подумайте, что именно это было, а тогда оцените и посмотрите на это как будто по-новому.

Старайтесь каждый день познавать друг друга из новых разных сторон, изучать любимого человека, снова с ним знакомиться. Поддерживать вашу романтику вместе. Бороться друг за друга и за вашу любовь, но не за того, кто вас не любите и не ценит.

Ведь тогда это получается игра в одни ворота и в этом уже нет никакого смысла. А еще находите больше преимуществ и плюсов в ваших отношениях именно с этим мужчиной, но опять же, если они, конечно, есть. А обманывать себя и жить в "розовых очках" и мире собственных иллюзий не стоит. Главное, чтобы вам было действительно хорошо и комфортно вместе, а вот все остальное уже можно решить.

4. "Что я могу сделать для себя, чтобы почувствовать себя счастливой и довольной своей жизнью прямо сейчас?"

Для женщины очень важно не перекладывать на своего мужчину ответственность за свое собственное счастье, а научиться самой отвечать за него и свое состояние. Научитесь этому и тогда ваш мужчина уже сам, по собственной воле и желанию так же начнет регулярно вас радовать и приятно удивлять.

5. "Чем я ценна сама по себе и для своего мужчины? Пытаюсь или я заслужить его любовь или я четко знаю, что для того, чтобы меня любили, мне достаточно просто быть собой и искренне любить и принимать его, а ему в свою очередь - все то же самое делать по отношению ко мне? "

Будьте максимально честны с собой, когда будете отвечать себе на ряд этих вопросов. Пропишите для себя все ответы на эти вопросы, а потом внимательно просмотрите их и уже тогда вы поймете, как вам действовать дальше. Где ваши слабые, а где сильные стороны и над чем вам еще следует поработать. Знайте, что все все в ваших руках. Так что удачи Вам! опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet