5 вещей, которые необходимо знать родителям подростка

Еще вчера он был послушен, а сегодня уже огрызается и дружит с подозрительными личностями? Как преодолеть трудности, которые подстерегают родителей подростка рассказывает психолог Елена Погонина.

“Почему мне не доложили, что мой ребенок вырос?”, - кричал король в старом фильме “Золушка, - Все, ухожу в монастырь!” Действительно, от проблем, которые возникают, когда ребенок вырастает, порой хочется сбежать куда подальше. Народная мудрость гласит: “Маленькие детки - маленькие бедки”, “Маленькие дети спать не дают, а с большими - сам не уснешь”.

Советы родителям: как понять подростка?

Наверное, вам несложно вспомнить, какие изменения произошли с вашими детьми, когда им исполнилось лет 11-12. Возможно, ваше общение с ними сильно изменилось? В чем же дело?

Чем старше ребенок, тем больше трудностей подстерегают родителей. Казалось, еще вчера он был послушен и спокоен, а сегодня уже огрызается с родителями, не хочет надевать прошлогоднюю одежду, дружит с какими-то подозрительными личностями. Мало того, домой стал являться поздно, на замечания реагирует злобно, музыку слушает так, что уши закладывает, а уж музыка… Бред и какафония! И так далее и тому подобное. Каждый из родителей вполне может дополнить этот список. Но если внимательно присмотреться к тем проблемам, которые встают во многих семьях, когда ребенок входит в пору отрочества, выясниться, что во всех проблемах есть своя закономерность. Эта закономерность называется кризисом подросткового возраста.

Начинается кризис лет в 11-13 и продолжается примерно до 15-16 лет. И все эти годы и взрослых и детей сопровождают трудности.

Мы начали разговор о том, как непросто родителям, когда их ребенок превращается в подростка. Но мы ничего не сказали о том, каково самому ребенку в это время. А вот это, как раз, самое главное. Ребенку совсем непросто, а иногда и невыносимо то, что происходит с ним. Он хочет быть доброжелательным, а злиться, он хочет быть сильным и стройным, но не может заставить себя сделать зарядку, он хочет быть веселым и обаятельным, а на само деле - угрюм и, простите, прыщав. И как ему с этим жить? А тут еще родители нападают со своим воспитанием и придирками. А ему от себя тошно.

Чтобы понять ребенка, родителям не мешает знать кое-что из того, как их ребенок растет и развивается.

Во-первых, желательно почаще вспоминать, каким были вы сами в этом возрасте. Иные родители настолько забывают себя в подростковом возрасте, что им чудиться, будто они всегда были взрослыми, умными и знали, как надо правильно жить.

Во-вторых, родители, которых интересует их ребенок, могут почерпнуть много интересного о том, какие изменения происходят в его организме и психике. Эти сведения легко найти во многих популярных книгах: Ди Снайдер «Курс выживания для подростков», Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?», Хоментаускас «Семья глазами ребенка», Е. Мурашова «Понять ребенка», Л. Фесюкова «Искусство быть родителями» и другие. Интересная и полезная литература поможет любящим родителям разобраться, что же происходит с их ребенком и как помочь ему и себе.

В-третьих, можно обратиться за помощью к психологам, которые сумеют разъяснить происходящее, не травмируя ни детей, ни родителей.

В-четвертых, постарайтесь пересмотреть свой стиль воспитания, так как то, что было разумно с маленькими детьми, не подходит к взрослеющим.

И, наконец, в-пятых - посмотрите на своего ребенка не как на свое продолжение или свой придаток, не как на объект для упражнений в воспитании, а как на самостоятельную и независимую личность. Ведь ваша жизнь - не плацдарм для военных действий – «кто-кого», а поле для совместных дел, дружеских разговоров и стремления понять своего ребенка.

Говоря о взаимоотношениях родителей и детей, важно не упустить и тот момент, что в разных семьях существует свой стиль воспитания. Он и определяет личностное развитие подростка, его отношения с родителями и другими людьми.

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Почему родители выбирают тот или иной стиль воспитания – это очень важная тема. О ней мы можем поговорить в другой раз. А пока хотелось бы вас познакомить с разными стилями воспитания. Возможно, кто-то узнает в них себя… Надеюсь, что, эти знания позволят вам задуматься и что-то изменить в своих отношениях с вашим подростком.

Демократический стиль воспитания

Родители ценят в поведении подростка и самостоятельность, и дисциплинированность, Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным, не ущемляя его прав, но одновременно требуют выполнения обязанностей. Контроль, основанный на теплых чувствах и разумной заботе, обычно не слишком раздражает подростка; он часто прислушивается к объяснениям родителей, почему не стоит делать одного и стоит делать другое. Формирование взрослости при таких отношениях происходит без особых переживаний и конфликтов.

Авторитарный стиль воспитания

Родители требуют от подростка беспрекословного подчинения и не считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они контролируют все сферы жизни, делая это не всегда корректно. дети в таких случаях замыкаются, их общение с родителями нарушается. Иногда, отстаивая свою взрослость, ребенок врезает замок в дверь своей комнаты. Но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными и менее нравственно зрелыми, чем их сверстники, пользующиеся большей свободой.

Ситуация осложняется тогда, когда авторитарность сочетается с холодной эмоциональностью. Здесь неизбежна полная потеря контакта. Еще более тяжелый случай - равнодушные и жестокие родители. Дети из таких семей редко относятся к окружающим с доверием, испытывают трудность в общении, часто сами жестоки, хотя испытывают потребность в любви.

Попустительская позиция родителей

Это тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. Подросткам позволяется делать все, что им вздумается, их делами не интересуются. Такая вседозволенность снимает с родителей ответственность за поступки детей. А подростки, как бы они ни бунтовали, нуждаются в опеке и опоре со стороны родителей. Они нуждаются в образце взрослого и ответственного поведения, на который можно было бы ориентироваться.

Гиперопекающие родители

Родительская любовь - совершенно необходимое, но недостаточное условие для благополучного развития подростка. Излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте приводит к пассивности, несамостоятельности. К гиперопеке обычно склонны мамы, которые видят в своем ребенке единственный смысл своей жизни. Такая излишняя забота и близость становятся тормозом на пути развития и мамы, и ребенка.

Трудности возникают и тогда, когда родители предъявляют к своему ребенку чрезмерно высокие требования. Они ожидают, что их ребенок будет именно таким, каким им бы хотелось. К примеру: от ребенка требуют блестящих успехов в школе, или проявления каких-либо талантов; либо обожаемый ребенок должен все время быть при маме и папе, или он обязан идти по жизни выбранным родителями путем. Таким образом, родители пытаются реализовать свои собственные несбывшиеся мечты. Желания подростка, а тем более его взгляды на жизнь во внимание не принимаются. Хочется задать нелепый вопрос: будет ли в таком случае у вас взаимопонимание?

Конфликты возникают при непоследовательности требований, когда от подростка ожидается то детское поведение: «да что ты можешь сам решить!?.», «сначала подрасти, а потом уже мнение высказывай!..», «мал еще до 11 гулять!..»; то взрослая самостоятельность: « ты уже не маленький, сам должен понимать…», «почему я тебе, как маленькому, все должна напоминать?..», «ты уже взрослый, и сам отвечаешь за свои поступки…».

Противоречивое воспитание плохо сказывается на семейных отношениях. Родителям необходимо определиться, в каких случаях они видят в подростке ребенка, а в каких - взрослого, и поделиться с ним своими соображениями. Сыну или дочери тоже важно знать, чего ждут от него родители и что он (или она) может дать им. Тут самым ценным становиться договор сторон.

Отношения со взрослыми - наиболее важная сторона жизни подростков. Если потребность в полноценном общении со взрослыми не удовлетворяются, у ребенка возникают тяжелые переживания. И наоборот, многие переживания, связанные с отношениями со сверстниками, в коллективе компенсируются, если у ребенка хороший эмоциональный контакт с родителями.

Поэтому, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, чтобы ваш ребенок не ударился об жизнь очень сильно, вам нужно любить его, заботиться о нем, уважать его, ценить его самостоятельность и принимать его таким, какой он есть. И не забывать, что в основном, таким, какой он есть, сделали его вы. Ведь чем удобряли, то и выросло.опубликовано econet

Автор Елена Погонина

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