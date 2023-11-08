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5 вещей для успешных отношений, которые нужно знать женщине

Источник: b17.ru 08 ноября 2023 6622
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Успеха в игре чаще всего достигает не тот, кто хорошо знает ее правила, а тот, кто помимо этого еще и хорошо изображает, будто он их совершенно не знает…

5 вещей для успешных отношений, которые нужно знать женщине

Вспомните, как работают профессиональные карточные шулеры… Они-то как раз всегда прикидываются такими вот ничего не знающими, а потому выигрывающими случайно, еще раз случайно и третий раз подряд, опять-таки совершенно случайно… (И уходят, между прочим, с толстыми пачками денег в карманах!)

5 вещей, которые должна сделать девушка, которая желает быть успешной в отношениях с мужчинами

То же самое и в любовных и семейных отношениях: если вы сделаете такую глупость и будете постоянно говорить о том, что вы уже все знаете и все понимаете, это с высокой степенью вероятности приведет к тому, что данные отношения закончатся вашим полным провалом! И это притом, что вы на самом деле все будете знать! Все, кроме того, что о своем знании НИКОГДА не следует заявлять публично. Особенно своему другу…

Исходя из всего этого, давайте четко усвоим:

Самый лучший способ подыграть мужчинам, это сделать вид, будто вы вовсе и не знаете тех правил, по которым они играют!

Употребляя в данном случае слова «подыграть мужчинам» я вовсе не вкладываю в нее какой-то обидный для мужчин или для женщин смысл. И уж тем более не имею в виду того, чего так всегда боятся девушки и женщины: что им опять «придется плясать на задних лапках перед этими проклятыми, заевшимися и обнаглевшими мужчинами»! Просто нужно понимать: в том, чтобы некой паре удалось создать более или менее успешные любовные отношения, на самом деле должны быть заинтересованы сразу обе стороны – как мужчина, так и женщина!

Когда мужчина подыгрывает женщине, а женщина подыгрывает мужчине, на самом-то деле они подыгрывают прежде всего  самим себе!

Так что категорически вам советую: не спешите тем или иным способом сообщать вашему другу, что вы уже более или менее представляете себе то, каким образом он думает, как принимает решение и за счет каких хитростей и уловок пытается справиться со своими мужскими сексуальными фобиями! Не спешите еще и потому, что ваши опрометчивые заявления могут вызвать к жизни еще одного до поры до времени дремлющего джинна – мужскую сексуальную фобию того, что он (мужчина) – марионетка в руках своей подруги, он – ведомый, он – не более чем кукла в руках опытной кукловодки, прекрасно знающей, когда и за какие нити ей следует дергать своего Пьеро. А практика свидетельствует:

Готовность резко и полностью прекратить те любовные отношения, в которых он совершенно не чувствует своего лидерства, проявляет подавляющее большинство мужчин.

И проверять, относится к их числу ваш друг или нет, лично я – не советую!

Из всего этого у нас вытекает следующее:

Успешность или неуспешность развития любовных отношений зависит в том числе и оттого, насколько быстро и грамотно дама поможет своему мужчине преодолеть имеющиеся у него сексуальные фобии.

Конечно, я понимаю, что некоторые читательницы сейчас возмутятся: «Вот, мол, каков этот автор-мужчина! Вот как он мастерски подыгрывает своим собратьям по полу! Мало того, что мы и так всю жизнь страдаем по вине мужчин, мало того, что у нас хватает и собственных сексуальных фобий, так мы еще должны помогать им в преодолении их собственных страхов! Нет уж! Пусть справляются с ними сами…».

Так вот, сразу же скажу тем, кто думает именно таким образом, следующее: для того, чтобы девушка или женщина смогла успешно выстроить любовные отношения с понравившемся ей мужчиной, ей нужно сделать всего пять вещей.

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5 вещей, которые должна сделать та девушка, которая желает быть успешной в отношениях с мужчинами:

5 вещей для успешных отношений, которые нужно знать женщине

Вещь первая. Девушка должна перестать считать секс неким средством достижения своих любовно-семейных целей!

То есть дама должна отказаться от иллюзий того, что, вступив с мужчиной в сексуальные отношения она оказывает ему такую немыслимую услугу, за которую он теперь до конца своих дней должен носить ее на руках и обязательно на ней жениться. (Конечно, если мужчине от 16 до 30 и он ведет себя (или выглядит!) таким образом, что никто из дам не желает с ним дружить, он вполне может предложить свою руку и сердце той, кто впервые восприняла его как мужчину. Однако, как показывает практика, такие браки редко бывают жизнеспособными.)

Безусловно, выдающиеся сексуальные способности женщины в сумме с отсутствием у нее моральных предрассудков могут помочь ей найти себе любовно-сексуального спонсора и решить свои карьерные или финансовые проблемы. Однако я подчеркиваю:  современные дамы должны перестать считать секс неким средством достижения своих любовно-семейных целей! Именно любовно-семейных! Все остальные – в том числе и карьерно-финансовые, сексом они решить могут, а вот создать только благодаря сексу успешные и самое главное – длительные и счастливые семейные отношения – нет! Если не верите и желаете попробовать, пожалуйста, пробуйте! Дело ваше…

Вещь вторая. Дама должна хорошо представлять себе то, каким образом мужчина воспринимает любовные и семейные отношения, обязана разбираться в его сексуальных фобиях.

Вещь третья. Девушки должны относиться к мужским сексуальным фобиям без улыбок, язвительности или негодования.

И уж если у уважаемых дам это не получается, то, во всяком случае, они не должны выражать это вслух или вообще в своем поведении. В противном случае, они попросту спугнут своих мужчин…

Вещь четвертая. Дамы должны помогать своим мужчинам преодолевать их сексуальные фобии.

И делается это более чем просто. Начав общаться с новым для себя мужчиной, девушке следует:

  • всячески продемонстрировать свое искреннее желание общаться именно с этим мужчиной (как минимум благодарить его за хорошо проведенный вечер);

  • конкретно договариваться о новом свидании (вплоть до минут!) уже тогда, когда не закончилось свидание еще текущее;

  • дать мужчине максимум информации не только о себе самой (все, кроме информации о лично-интимном прошлом!), но и о том, какие именно отношения вы бы хотели создать и как именно должен вести себя ваш друг, согласно вашим представлениям о жизни, сексе, любви и браке;

  • не совершать тех поведенческих ошибок, что более или менее подробно описывались мною на протяжении всей этой книги.

Так видите, все просто:

Самый простой способ помочь мужчине преодолеть его сексуальные фобии, это не создавать предпосылок для их возникновения!

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И, как мне кажется, всякая дама вполне может этому научиться.

Вещь пятая. Дама должна убедить своего друга в том, что она ему для чего-то очень сильно нужна!  

Чаще всего мужчина идет на создание серьезных отношений и семьи только тогда, когда дама докажет ему, что она очень нужна ему как минимум для решения двух-трех проблем из следующего списка:

  • для хорошего секса;

  • для рождения здоровых детей;

  • для решения хозяйственно-бытовых проблем (поесть и постирать);

  • для укрепления и повышения мужской самооценки (дама все время хвалит мужчину и говорит ему, что все окружающие его не ценят (и только его используют в своих корыстных целях), а вот именно она – ценит… (и пока еще совершенно не использует));

  • для того, чтобы мужчина мог порадовать свое самолюбие и похвастать всем окружающим, что его подруга – самая красивая;

  • для успешно-совместного ведения бизнеса;

  • для решения карьерных, квартирных или материальных проблем (это в том случае, если дама (или ее родители) богата, а мужчина склонен к тому, чтобы быть альфонсом или вообще решать свои проблемы за чужой счет).

При этом подчеркиваю: для того, чтобы начать дружить, достаточно, чтобы сработал хотя бы одной пункт (тот же секс!), а вот для того, чтобы мужчина пошел на создание серьезных отношений и семьи, необходимо, чтобы их было хотя бы два-три, а желательно и все пять… И вот увеличение числа этих пунктов находится как раз именно в женской компетенции! То есть конкретно в вашей!

Вот такие пять вещей… Как вы смогли уже убедиться, все они – вовсе даже не сложные, не страшные и вполне для уважаемых дам посильные. А раз все это – так, значит, преодолеть негативный фактор мужских сексуальных фобий и создать с понравившимся мужчиной более или менее успешные любовные и семейные отношения – вполне вам под силу! И потому прочь женский любовно-брачный пессимизм! Да здравствует любовно-брачный оптимизм! Сезон успешной охоты на приличных мужчин брачного возраста объявляется открытым!

Ни пуха вам, ни пера! Желаю вам золотого кольца… Желательно всего одного, но зато на всю жизнь!

5 вещей для успешных отношений, которые нужно знать женщине

Ремарка

Любовно-сексуальные отношения гораздо сложнее шахмат. В них присутствует не только совершенно немыслимое и трудно просчитываемое число комбинаций, но и склонность и мужчин и женщин совершать такие поступки, которые на самом деле сильно им вредят, мешают им в достижении их личного счастья и не только не ведут к уменьшению числа сексуальных фобий и комплексов, но и, напротив, способствуют их явному увеличению.

И посему, завершая эту статью, я хочу сказать вам главное:

Прежде чем научиться понимать чужие сексуальные фобии и овладеть технологиями борьбы с ними, хорошенько познайте свои собственные!

И только тогда, в процессе борьбы с чужими психологическими «тараканами», вас (и вашего партнера!) не заедят свои собственные. опубликовано econet

Автор Андрей Зберовский

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Источник: https://econet.by/

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Андрей Зберовский психология отношения

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