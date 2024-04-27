5 способов ИСПОРТИТЬ ИЗВИНЕНИЯ

Если вы сами считаете, что должны извиниться, делайте это правильно. Читайте нашу статью и вы узнаете, как все испортить.

Некоторое время назад я выслушала извинения, которые выглядели настолько жалкими, сомнительными и пытающимися переложить вину на меня, что они надолго сохранились в моей памяти. Один человек, назовем его Леон, курировал проведение одной важной конференции, на которой я выступала в роли спикера. У организаторов была моя фотография, сделанная очень давно, так что я заблаговременно отправила Леону несколько своих свежих снимков для публикации и онлайн-продвижения. Когда я пришла на конференцию, то решила подойти к организаторам и напомнить о себе.

Фальшивые, порождающие чувство вины извинения лишь усугубляют первоначальную обиду

Оказалось, что Леон опубликовал под моей фамилией чужие фотографии - и в интернете, и в рекламной брошюре, и не исправил эту оплошность, хотя я дважды обращала его внимание на это. В нашем финальном разговоре, – в ходе которого я испытывала сильнейшее желание треснуть его по лбу – Леон принес мне следующие «извинения»:

«Я прошу прощения, но я не в состоянии обращать внимание на каждую деталь. Я не идеален».

«Мне жаль, что эти фотографии так важны для вас. Я не думаю, что для остальных участников настолько принципиально, как именно вы выглядите».

И наконец, «Хорошо, я приношу вам свои извинения. Я не знал, что это такой больной вопрос для вас».

Я бы предпочла, чтобы Леон не извинялся вообще, потому что фальшивые, порождающие чувство вины извинения лишь усугубляют первоначальную обиду.

Несмотря на проявленное им сочетание некомпетентности, неуважения и склонности защищаться, я хотела бы поблагодарить Леона за предоставленный замечательный пример «неправильного» извинения.

«Я прошу прощения, но я не в состоянии обращать внимание на каждую деталь. Я не идеален»

Обратите внимание на слово «но». Это подленькое маленькое добавление обесценивает искренность любых извинений. Не имеет значения, что конкретно вы говорите после слова «но», даже если это чистая правда. Это все равно заставляет ваши извинения звучать фальшиво.

Далее Леон прибегает к хитрому манипулятивному приему - он пытается сделать рефрейминг проблемы, уклоняясь от того, чтобы принять на себя ответственность, и для этого меняет тему. В частности, перфекционизм («Я не идеален») изначально не фигурировал в качестве проблемы в нашем разговоре.

«Хорошо, я приношу вам свои извинения. Я не знал, что это такой больной вопрос для вас»

Это распространенный способ, с помощью которого мы заставляем наши извинения звучать двусмысленно, строится по следующей схеме: «Мне жаль, что вы так чувствуете» или «Мне жаль, что то, что я сказал/сделал, тебя так расстроило/огорчило». Здесь вы опять избегаете ответственности. Вы говорите, в сущности, следующее: «Мне жаль, что ты реагируешь таким возмутительным образом на мое совершенно разумное поведение».

Искренние извинения фокусируются только на наших ошибках и неправильном поведении, а не на реакции другого человека.

Рассмотрим еще три вида "неправильных извинений, которые способны разрушить отношения и вызвать конфликт. Постарайтесь избегать их.

«Извини, что я накричал на тебя, а теперь мне бы хотелось, чтобы ты извинилась за то, что вынудила меня»

Хорошее извинение не содержит длинного перечня ошибок и недостатков другого человека, а фокусируется лишь на выражении собственной ответственности и сожаления о случившемся. Отложите свои жалобы и претензии до следующего раза.

«Я уже десять раз извинился перед тобой за это, поэтому пожалуйста, давай закроем эту тему раз и навсегда»

«Прости меня» - не всегда должно стать окончанием тяжелого разговора, но мы рефлекторно используем его подобным образом, когда попадаем под яростный огонь критики. Ни одно извинение не будет иметь смысла, если мы не выслушаем внимательно гнев и боль человека, с которым обошлись несправедливо.

«О, Боже, я была такой ужасной матерью! Никогда себе этого не прощу!» (в сопровождении слез и заламывания рук)

Важно продемонстрировать искреннее раскаяние, но у слушателя не должно создаваться впечатление, что человеку действительно жаль лишь самого себя. Это может быть крайне неприятным – выслушивать «неправильные» извинения. Если вы пострадавшая сторона, это поможет вам понять, почему извинения, которые вы только что получили, заставили вас чувствовать себя еще хуже.опубликовано econet

©Harriet Lerner

иллюстрации ©Gabriella Barouch