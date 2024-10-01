5 слов, которые медленно, но верно убивают отношения

У вас часто возникают разногласия с партнером? Иногда после разговора у вас остается чувство опустошенности и разочарования? Ваши отношения на грани разрыва? Причиной всему этому могут служить фразы, которые убивают отношения.

Существует несколько фраз, которые на первый взгляд кажутся безобидными, а на самом деле легко разрушают отношения между мужчиной и женщиной. Эти слова ранят подобно камням и палкам, с помощью которых можно сломать кости.

5 фраз, которые могут спровоцировать конфликт

1. «Всегда», «никогда».

Например: «ты всегда забываешь покормить собаку», «ты никогда не хочешь секса». Не важно, по какой причине возник конфликт, важно не использовать в споре эти два слова, которые обычно употребляют для преувеличения собственного возмущения.

Эти фразы заставляют партнера думать, что ваши нападки касаются не конкретной проблемы, а его личности в целом. Такие фразы не приводят ни к чему хорошему, только вызывают чувство беспомощности, вины и разочарования.

Выход: выстраивайте разговор таким образом, чтобы не осуждать прошлые действия партнера, а проговорить будущие результаты. Будьте прямолинейны, говорите о собственных чувствах, но не заставляйте партнера чувствовать себя неадекватным. Например: «я не успеваю справиться со всеми делами, поэтому буду очень благодарная тебе, если ты станешь выгуливать собаку по вечерам, а я тем временем приготовлю ужин».

2. «Угомонись» («остынь», «успокойся»).

Произнося подобные слова в адрес партнера вы словно намекаете на то, что ситуация не должна вызывать у него эмоциональный отклик. Не нужно указывать человеку, как ему себя чувствовать. Мозг каждого индивидуален, партнер может реагировать на определенную ситуацию не так как вы и имеет на это полное право. Худшее, что можно сделать – это осуждать и критиковать. Гармоничные отношения строятся на признании и понимании чувств другого человека. Если конфликт возник, то старайтесь сгладить дискомфорт, перенаправив разговор на то, почему ваш партнер реагирует именно так и выслушав его. Например, если муж недоволен, что вы поздно вернулись с работы, постарайтесь спокойно объяснить причину и пообещать, что если ситуация повториться, вы предупредите его заранее, что задержитесь надолго. Компромисс можно найти всегда.

3. «Должен».

Напоминать партнеру о его обязанностях, которые он не выполнил, нужно правильно. Главное – отсутствие обвинений, иначе он почувствует себя неудачником. Отреагировать он может по-разному: напомнить вам о ваших обязанностях, найти себе оправдание, отказаться от ответа и прочее. Прежде чем обвинять другого человека, проясните для себя, с какой целью вы хотите высказаться:

добиться извинений от партнера;

добиться понимания ваших чувств;

избежать повторения ситуации в дальнейшем.

Если вы указываете партнеру на его ошибки, чтобы удовлетвориться, если он их признает, то проблема не решится. Поэтому в разговоре не используйте «ты», а говорите о своих эмоциях. Например: «я расстроена, потому что у тебя не получилось вовремя отправить посылку». Не ожидайте от другого человека, что он будет делать все так, как вы скажите. Отпустите ожидания. Отмечайте лучшие качества партнера, тогда все задачи, которые он «должен был» сделать, но не выполнил, покажутся не такими значимыми и не будет повода для конфликта.

4. «Можешь?».

Мы становимся более уверенными в себе, когда реально оцениваем свои способности. Рассмотрим два вопроса: «ты можешь помыть свою тарелку?» и «ты не мог бы помыть свою тарелку?». Разница в этих фразах есть. Первая фраза подразумевает вопрос о способностях человека (может ли он включить кран, взять моющее средство и вымыть свою тарелку), а вторая фраза подразумевает вопрос о желании выполнить конкретное действие (хочет ли человек сейчас вымыть тарелку или нет). Нужно уметь правильно задавать вопрос, особенно людям, имеющим выраженное чувство собственного достоинства. Вдохновляйте партнера на действия, например, можно сказать мягко и по-доброму: «ты не мог бы помыть свою тарелку, у меня был безумный день, и твоя помощь была бы очень кстати».

5. «Извини, но». Самым страшным словом является это «но», которое любые извинения сводит на нет. Зачастую люди используют это слово по двум причинам – чтобы оправдать или чтобы критиковать. Целью извинения должна быть готовность взять ответственность за собственные действия, но не за поступки партнера. Например, если вы совершили ошибку, найдите в себе силы признаться в ней, а не ищите оправдания своим действиям, будто вас кто-то подтолкнул к такому шагу.

Если после извинений партнер злится, дайте ему время подумать о ситуации. Вы можете и должны контролировать свою реакцию, но вы не в силах контролировать другого человека.

Помните, слова имеют огромную силу. Во время споров особенно важно следить за тем, что вы говорите. Надеемся, эта статья поможет вам выйти на новый уровень отношений и избежать конфликтов.опубликовано econet

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