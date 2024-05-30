5 ситуаций, когда ваши чувства обесценивают

Общаясь с людьми, мы сталкиваемся с таким неприятным явлением как обесценивание. Когда наши переживания, успехи и всё, что нам дорого, кто-то стремится "свести к нулю". Вот как это происходит и что рекомендуется делать в подобных ситуациях.

Кому понравится, когда его способности, достижения, достойные личные качества обесценивают? Никому. Особенно неприятно, когда нас обесценивает близкий человек. И тогда отношения могут безвозвратно испортиться. А когда обесценивание действует под прикрытием заботы, душевного отношения, сердечных советов, это еще хуже.

Манипуляция обесценивания и как ей противостоять

Обесценивание – такой защитный механизм, использующий принижение роли чувств, ценностей и достижений другого человека или даже своих собственных.

Как себя вести, если собеседник пытается обесценить ваши успехи, переживания и проблемы? Вот типичные сценарии обесценивания и варианты нормальной реакции на них. Надо сказать, каждый из нас хотя бы раз попадал в ситуацию, когда собеседник применял по отношению к нам обесценивание. Итак, поехали.

Преуменьшение результатов

"Ваша дипломная работа – далеко не шедевр, но довольно неплохая, особенно для Вас", "Для столицы это, конечно, средненькая зарплата, но это как раз твой уровень" – и прочие немного желчные цитаты в стиле "твои достижения, - не самый высший пилотаж, но сойдут".

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Что под этим кроется:

Имеется какая-то причина, по которой человеку неуютно узнавать о ваших победах, достижениях, и он стремится принизить их значимость. Зависть (хотя бы лёгкая) может зародиться в любом из нас, и от этого мы невольно опускаемся до некорректного общения. Кого-то задевает тема успеха на личном фронте, другой ночами не спит из-за своей финансовой несостоятельности, и, как следствие, нервная реакция на чьё-то сообщение о получении премии или путешествии в Европу.

Обратите внимание, как часто имеет место обесценивание ваших хороших результатов в разговорах с данной персоной. Не беда, если человек случайно допустил бестактность (с простодушными людьми такое случается). Но если это вошло в систему, пришла пора насторожиться: когда в отношениях слишком много конкуренции и агрессии (возможно, скрытой), в них не остается места доверию и искренности.

Стратегии борьбы:

"Да, представь себе, для меня это результат, и я им горжусь". Дайте понять вредному собеседнику, что не важно, какая на сегодняшний день минимальная зарплата или художественная ценность вашей повести, вы горды своими успехами и никому не дадите перечеркивать их значение. Да, ваша отповедь «дойдет» не на каждого. Но зато вы придете к выводу, что у этого типа сочувствия искать нечего. Он уж точно не подставит своё плечо.

"А у других ещё хуже!"

Это любимы вариант тех, кто обесценивает: реагируя на ваши жалобы, человек советует вспомнить о тех, кому в данный момент намного хуже. "А в Азии люди голодают", "А ведь N в этой ситуации намного хуже, чем тебе", "НЕ переживай, что не вышло родить самостоятельно, и сделали кесарево – у кого-то десять лет забеременеть не выходит". Такой человек любит рассуждать о том, что следует быть благодарными за то, что мы имеем. Рассуждения теоретически верные… Но не к месту.

Что под этим кроется:

Не все готовы контактировать с чужой болью, горечью, обидой. Идея "больших страданий" дает возможность дистанцироваться от своего визави и параллельно обесценить его чувства как незначительные и не достойные внимания.

Однако, тяжелыми переживаниями хоть иногда нужно делиться. Да, у каждого свой «предел мечтаний», масштаб проблем. Но все мы ждем, что нас подбодрят, поддержат, а не наоборот.

Стратегии борьбы:

"Да, для меня это действительно имеет значение, и я выбита из колеи". транслируйте, что не считаете свои волнения малозначимыми. Если он в состоянии вас услышать, тогда возможен нормальный разговор о том, как найти выход из вашего положения. Если нет – скорее всего, перед вами не та персона, перед которой можно раскрывать собственную ранимость, и ожидать моральной помощи.

Отсылка к "гипер эмоциональности"

Представьте: вы обоснованно обижены, задеты, а вам заявляют, что ваша реакция какая-то не совсем нормальная. "Ты такая неуравновешенная!", "Что ты настолько болезненно реагируешь?"

Что под этим кроется:

Это нормально, что кто-то из нас излишне чувствителен, обидчив. Добавьте сюда момент усталости, переживаний, когда болезненно реагируешь на любую мелочь.

И тут можно без труда расставить точки над «i»: тот. кто вовсе не желал вас задеть, не станет агрессивно защищаться и винить во всем вас, он просто растеряется. А если отсылки к "гиперчувствительности" кто-то применяет сразу после своих колкостей, резких высказываний, реплик, а потом указывают на вашу "излишнюю обидчивость" – это чистой воды психологическая манипуляция.

Стратегии борьбы:

"Мне неприятно это слышать", – отвечаете вы и объясняете, почему услышанная реплика действительно оказалась обидной. Вы транслируете желание, чтобы с вашими чувствами считались, уважали их. Теперь смотрите, какова будет реакция в ответ. Человек, стремящийся сохранить добрые взаимоотношения, пойдет на диалог: захочет узнать, что вас «зацепило», растолковать, что он подразумевал. Если он и далее идет по пути обесценивания ваших чувств – тогда есть смысл создать дистанцию или прервать контакт.

Магическое мышление

Вам втолковывают, что не следует что-то говорить и даже думать: "Не притягивай плохое в свою жизнь. Когда чего-то боишься, оно непременно случится".

В реальности, опять же, мы видим уход, избегание чужой беды в сочетании с какими-то магическими аргументами.

Кто доказал, что, упоминая плохое, мы обязательно его "притягиваем" к себе? Да, некая рамка восприятия заставляет акцентировать внимание на тревожных событиях. Это, как правило, бывает после травм, трудного детства, тяжелых утрат.

Безусловно, бывает, что мы принимаем не те решения, и в результате случаются неприятности. Но закона "притяжения плохого" в природе нет.

Стратегии борьбы:

Объясните человеку, что вопрос не в каких-то туманных и недоказанных закономерностях, а в вашей (кстати, объяснимой) тревоге. И приписывать вам "неправильное мышление" просто неумно.

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Позитивная психология в дурной интерпретации

"Да смотри ты на вещи веселее", "Всё дело в наше отношении к проблемам" – подобные неуместные рекомендации человек может слышать, когда у него долги по кредитам или срочно нужны деньги на операцию.

Что под этим кроется:

Обычное искажение идеи ответственности зрелой личности за собственную судьбу. Не всегда наше отношение на что-то влияет.

Лучшим проявлением ответственности в этой ситуации будет разрыв отношений или даже смена места работы. Абьюзивный партнер и ваш позитив не уживутся вместе.

Стратегии борьбы:

Если вам советуют "взглянуть позитивно" на неприятности на работе, подкиньте мысль позитивного взгляда на перспективу увольнения. Адекватный собеседник согласится, что вас нужно поддержать каким-то другим способом.

Если вам советуют "оптимистично смотреть" на сложный диагноз, – будет вполне уместно отреагировать резко и категорично. Не позволяйте никому обесценивать то, что действительно для вас важно.опубликовано econet

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