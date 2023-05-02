5 психологических техник для развития важных женских качеств

Есть качества, которые особенно ценны в женском характере. Они помогают обрести гармонию с собой и окружающим миром, мягко и незаметно добиваться поставленных целей, быть надежным тылом для любимых.

Эти жизненно важные качества уже имеются в любой женщине изначально, но часто они скрываются под грузом проблем, навязанных установок, психологических блоков и шаблонного поведения. Настала пора навести полный порядок в своем энергетическом поле, развить свои природные качества и снова засиять как бриллианты – истинным светом женственности и мудрости.

Развиваем спокойствие

Это качество особенно важно для любой женщины в наше непростое время. Часто от него зависит здоровье всей семьи, как психологическое, так и физическое. Вы должны добиться абсолютной гармонии с самой собой. Стать настолько целостной личностью, что никакие внешние причины не смогли бы вывести вас из равновесия. Над спокойной женщиной не властны такие агрессоры, как злость, спешка, суета, скандалы и любые другие неприятные ситуации. Это не означает, что вы должны молчать – вы можете проявлять любые эмоции, но, при этом, внутренне, вы останетесь спокойной и невозмутимой.

Чтобы развивать в себе спокойствие, постарайтесь выделять себе всего 10 минут в день. Вы можете делать это упражнение у себя дома или на улице. Вы можете представить себя прекрасным деревом, от стоп которого в центр земли идут корни, придавая прочность, устойчивость, создавая чувство заземления. В это время можно поместить ладони на солнечное сплетение и делать глубокие и плавные вдохи и выдохи. После этого, осознайте насколько спокойнее вы стали, ощутите его в себе.

Развиваем принятие

Какой смысл сетовать по поводу происходящего, если вы не в состоянии его изменить? Чтобы успешно бороться с проблемой, нужно для начала признать ее существование, принять ее. Принятие – это самое исконное женское качество, которое позволяет воспринимать создавшуюся ситуацию, через призму мудрости и понимания. Не выказывая сопротивления происходящему, разрешая негативной энергии совершать свой путь без напряжения и разрушительных последствий.

Чтобы развивать в себе это качество, опишите любую ситуацию в прошлом, которая вас задела, расстроила, заставила злиться или вызвала целую бурю эмоций. Запишите ее на бумаге, подумайте, для чего она была необходима. Что вы выяснили с помощью случившегося – о себе, окружающих, что полезное и лучшее она привнесла в вашу жизнь?

Развиваем уверенность

Это качество спокойного понимания и принятия любой ситуации. Состояние, при котором вы осознаете, что имеете право на все, что вам необходимо, можете справиться с происходящим, преодолеть его. Уверенная женщина осознает все случающееся и берет на себя ответственность за происходящее в ее жизни. Когда женщина берет право принимать решения, она начинает полностью контролировать все свои действия.

Перед неприятной встречей с каким-либо человеком, которой невозможно избежать, например, на работе, в администрации, проделайте такой упражнение. Входя в помещение, переступая через порог, подумайте: «Я имею на это полное право», а затем начинайте общение. Потом проанализируйте, как в дальнейшем сложится ситуация, понаблюдайте за происходящим со стороны.

Развиваем целеустремленность

Это состояние стремления к задуманному, какой-либо цели, и способности сконцентрироваться на желаемом. Это готовность двигаться по направлению к достижению этого, не обращая внимания на ошибки, падения и любые препятствия. Женская целеустремленность – это разрешение мирозданию определять лучшие возможности и самые правильные решения для ее достижения.

Для наработки целеустремленности, попробуйте делать упражнение. Определите цель, которую вы хотите достичь. Нарисуйте в одном углу листка бумаги свою цель, а в противоположном углу – свой образ. Проведите несколько линий от себя к своей цели. Они могут быть короткими, длинными, прямыми, волнистыми, пунктирными и так далее. Эти линии наглядно демонстрируют, что пути достижения задуманного могут быть разными. Поработайте с вашим рисунком. Какие линии отзываются сильнее всего? Опишите ваши чувства и открывшиеся возможности.

Развиваем мягкость

В последнее время, женщины практически утратили это природное качество. Оно проявляется в тактичности, деликатности, доброте, терпимости и легкости. Состояние мягкости окутывает всех, кто находится рядом, энергетикой любви, нежности и тепла. Когда это качество станет частью вашего природного дара, то никто не сможет вас расстроить, огорчить или обидеть, разрушить вашу жизнь.

Чтобы достичь этого состояния, необходимо в течение недели делать упражнение. Заходя в какое-либо помещение, остановитесь на пару минут. Представьте, как из вашего сердечного центра исходит волнами любовь. Направляйте эти потоки наружу, повторяя про себя, что все лучшее вы отдаете другим. Затем впитывайте все эти потоки в себя, повторяя, что все лучшее – для вас. Наблюдайте за изменениями в своей жизни.

Сфокусируйтесь на этих пяти качествах истинной женщины, и мир вокруг вас начнет меняться. Он поразит вас открытостью, отзывчивостью, одновременно принимающим дары и отдающим их.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet