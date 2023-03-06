5 признаков того, что ваша болезнь психосоматическая

Заболевание может иметь психосоматическое происхождение. Когда это происходит? Некоторые симптомы и даже болезни вызывают психологические причины. Например, хронический стресс или банальное нежелание выполнять какое-то действие. Вот признаки того, что недуг имеет психосоматическую природу.

Сумасшедший ритм современной жизни и стойкий стресс не позволяют нам остановиться и уделить достаточно внимания своим чувствам и потребностям. Но в перспективе приходится дорого платить за пренебрежение потребностями собственного тела.

5 симптомов психосоматической болезни

Боль (другой какой-нибудь симптом) вызывается постоянным стрессом организма, а хронический стресс, в свою очередь, ни что иное как прямое следствие подавления импульсов тела / эмоций. Ряд симптомов и даже заболеваний провоцируют психологические причины. Иначе говоря, болезненное состояние отражает то, как тело адаптируется к внешней среде или каким образом человек взаимодействует с окружающим миром.

Симптомы того, что недуг носит имеет психосоматическую природу:

1.Можно отследить связь между болезненным состоянием и ситуацией стресса (сдача отчета на работе, утомление, затяжной конфликт, заболевание близкого человека, избыток радости).

2.Результаты обследований гласят, что человек здоров.

3..Члены семьи страдают рецидивирующими болезнями. Если человек подвержен недугу, в состоянии хронического стресса болезненный орган оказывается максимально уязвим для отрицательного влияния.

4..Недомогание как бы сдерживает эмоции. Пример: человек ненавидит своего руководителя, старую мать и может «наказать» себя за это мигренью.

5. Имеется подозрение, что недомогание освобождает от необходимости выполнять определенные дела, которые не по душе. Пример: неожиданная боль в животе избавляет человека от посещения родни мужа в выходной день. В данной ситуации явная необходимость - остаться дома. Но нормы приличия и прочие факторы вынуждают пренебречь данной необходимостью. В результате создается впечатление, что симптом снимает обязанность нежелательных действий.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

На основе этих признаков важно изучить «двойной смысл» болезненного симптома в вашей жизни. Ответьте откровенно на следующий вопрос: «Что случится с моей жизнью, если симптом уйдет?» (Как изменятся взаимоотношения? Что придется выполнять самостоятельно?). Вероятно, в какой-то определенный период симптом оказался для вас единственно возможным вариантом подстроиться к ситуации.

Наше телесное здоровье связано с нашим восприятием окружающего мира. ОРГАНЫ ЧУВСТВ постоянно получают информацию о внешней среде, и мы, не осознавая этого, на все реагируем. Негативно окрашенное восприятие может стать одной из причин заболевания. Чтобы выяснить, как образуется в болезни психосоматический компонент, полезно разобраться, как головной мозг «записывает» конкретное событие – сумму нейтральных данных.

Как формируется психосоматическая составляющая в болезнях

Ежесекундно органы чувств человека «мониторят» реальность, которая его окружает. Вот именно сейчас вы читаете этот текст, и одновременно в вашем разуме рождаются мысли, переносящие вас или в прошлое, сравнивая с полученным жизненным опытом, или в будущее, о котором вы думаете и мечтаете. Или вы иногда присутствуете «здесь и сейчас»,воображение приходит вам на помощь. Параллельно вы дышите воздухом и чувствуете движение вашей грудной клетки при вдохе и выдохе.

В данный момент у вас получилось сконцентрировать внимание и ощутить все это. Но можем ли мы вот так осознавать каждый миг нашей жизни? Нет, однако органы чувств работают неустанно и фиксируют поступающую информацию. И информация эта хранится в нашей памяти, откуда ее можно извлечь.

Предлагаем упражнение, демонстрирующее то, как органы чувств воспринимают и фиксируют действительность

Исходное положение - сидя. Садимся комфортно, делаем 10 полных и спокойных вдохов и выдохов. Концентрируем внимание на дыхании.

Стараемся вспомнить наиболее притягательный запах, который вы когда-нибудь вдыхали. Это может быть волнующий аромат ночных цветов, запах французских духов, вкусного печенья. Мысленно погружаемся в него. Какого вы там возраста? Кто вас окружает? Что сейчас там происходит? Какие переживания вас одолевают?

А сейчас работаем над вкусовыми ощущениями. Ощутите волшебный вкус кофе, вкус лакомства из далекого детства, вкус невинного поцелуя в 16 лет.

Ощутите волшебный вкус кофе, вкус лакомства из далекого детства, вкус невинного поцелуя в 16 лет. Экспериментируем со звуком. Это может быть пение птиц, журчание фонтана, прекрасная мелодия.

Тактильные ощущения. Вспоминаем самые приятные прикосновения, которые вам довелось испытывать в жизни. Это массаж? Погружение в ласковое море? Нежные мамины ладони?

Теперь вы понимаете, что вся информация скрыта внутри вас, и вы без труда можете ее извлечь, когда это нужно. опубликовано econet

Иллюстрации ©Джонатон Розен

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet