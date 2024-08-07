5 подводных камней дружбы с бывшими

Возможна ли дружба между бывшими? Стоит ли поддерживать подобные отношения после расставания и чем это может обернуться.

Зачем бывший предлагает дружбу? Как отвечать на эту фразу? Что такое дружба? Возможна ли она между бывшими? Какие подводные камни в ней встречаются? Все это мы обсудим здесь. Что же такое дружба? Это бескорыстные отношения между симпатичными друг другу людьми. В основе дружбы лежит взаимный интерес, взаимопонимание и взаимоподдержка. Такое определение нам дают словари. В дружбе люди удовлетворяют потребность в общении, в понимании, принятии людьми. В таких отношениях есть большой потенциал, они ресурсны. И часто при расставании один партнер предлагает другому:" Давай останемся друзьями."

Стоит ли поддерживать дружбу с бывшим?

Расставание – непростой процесс. Для многих болезненный. Особенно для тех, кому отношения были дороги. Так не хочется терять человека, который когда-то был самым близким. С ним столько всего связывает. Любовь остыла. Между мужчиной и женщиной выросли горы непонимания, разногласий и ссор. Часто у него или у нее появляется кто-то другой. Совместного будущего партнеры уже не видят.

Или один из них. И вместе с этим сильна привычка делить друг с другом переживания, давать и получать поддержку. Именно этим и объясняются такие предложения дружбы. По замыслу предлагающего, это такой компромисс с болью. Ведь нелегко терять отношения, которые уже стали частью жизни, частью личности.

Но это по замыслу. А как бывает на самом деле? Какие подводные камни содержит дружба с бывшими?

Привычка проводить время с бывшим.

Она ограничивает вас в новых отношениях. Как в поговорке: свято место пусто не бывает. А здесь место в сердце (и голове) вроде бы уже освободилось. Но при этом продолжает быть занятым. Такое противоречие, неопределенность.

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Вас с бывшим видят вместе.

Не только ваши родственники и друзья. Но и те люди, с которыми в будущем могла бы быть близость. Они вас видят вместе и решают, что ваши отношения продолжаются. Эти подводные камни почти на поверхности. Остальные - глубже.

Усиление боли.

В период острого переживания расставания каждая встреча с бывшим вместо компромисса с болью будет давать ее усиление. Это объясняется доминантой, суть которой – связь любовных потребностей именно с этим человеком. Чтобы такая доминанта ослабла, нужно время. И не нужно ее подпитывать встречами, звонками, письмами, просмотром его/ее страничек в социальных сетях. После того, как чувства угаснут, общение возможно. Если оба партнера этого хотят.

Иллюзии.

Каждый раз при встрече с бывшим может казаться, что он к вам вернулся. Как будто расставания и не было. И у него никого нет. И каждый раз, когда он снова уходит, усиливается отчаяние, злость, обида.

Возлюбленные бывших.

К примеру, он нашел себе девушку. И вы видите их вместе, как они общаются, говорят друг другу ласковые слова, проявляют нежность. Как вам это? Если это никак не отражается на вашем эмоциональном состоянии, то вы с бывшим действительно только друзья. А если каждая такая сцена отзывается злостью и обидой внутри?

Нужно ли вам бесконечно бередить рану? Ведь в мире нас окружает много людей. Расширяйте круг знакомств. И у вас появятся новые отношения с новыми перспективами.опубликовано econet

Автор Кристина Гореликова

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