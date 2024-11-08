4 условия для того, чтобы желание сбылось

Мы хотим, чтобы наши желания исполнялись. Но для этого мало просто мечтать. Во-первых, важно правильно сформулировать желание, чтобы не достичь обратного результата. Итак, четыре важных условия воплощения наших надежд в жизнь.

Хотите, что бы ваши желания действительно сбылись? Это возможно, но для этого необходимо соблюсти ряд условий.

Правильные условия для воплощения желания

Первое условие - это надо четко понимать, чего действительно стоит хотеть. Что вы хотите получить от этой жизни, а не то, чего вы не хотите получить от нее. То, чего вы боитесь, реализуется в вашем сознании. Например: «Я хочу не болеть» - это плохо задуманное желание. В данном случае вы бежите от болезни. А вот «Я хочу быть здоровым» – это хорошо продуманное желание, потому что вы на пути к здоровью.

Чтобы желание сбылось надо идти не «ОТ», а к «К». Что это значит? Например: Вы желаете полететь в Париж. И тогда надо брать билет не от Москвы, так вы можете попасть куда угодно, только не в Париж, а именно в Париж, четко зная, куда вы хотите. Если вы желаете быть не бедным, вы будите бедным. Наше бессознательное не принимает частицу «НЕ». Поэтому надо понимать чего вы действительно хотите. Положительная формулировка вам в помощь «не от…чего то, а к ….чему то. Желать надо к «К», а не «ОТ». Стремиться к чему то конкретному, а не убежать от чего то.

Второе условие - важно уметь вообразить вашу цель, не написать, а именно вообразить. Если вы не можете вообразить вашу цель, это значит, что цели у вас нет. Важно представить и нарисовать цель в своем воображении. Цель должна быть видимой, ощущаемой и слышимой.

Если у вас написано «успех», но вы не видите, не слышите, не ощущаете, как этот успех будет реализован, ваше бессознательное не воспримет это посыл к действию. Оно не будет знать, как это делать, вы ему не рассказали, не показали и не дали потрогать. Язык правого полушария, который служит для передачи информации в бессознательное, это язык образов и символов. Оно не понимает слов. Ему надо именно показать, а не сказать, что бы оно поняло что делать. Только четкое представление и воображение цели приведет к его реализации.

Третье условие – необходимо научиться видеть себя со стороны.

Как вы знаете глаза это часть мозга. Если вы внутренним взором (как многие советуют) увидите себя с новой дорогой сумочкой или дорогущим автомобилем, то скорее всего мечта не реализуется. Потому, что с точки зрения бессознательного вы уже достигли цели. Больше ничего не надо достигать, бессознательное приняло это, как то, что у вас уже все это есть. Все! Бессознательное приняло, что вы с сумочкой или в автомобиле, цель достигнута! Ничего не надо больше делать, и становится даже очень приятно (на время), приходит даже ощущение, как будто это все у вас есть.

Поэтому научитесь видеть себя со стороны, достигающего цели. Посмотрите на себя, например, как вы покупаете ту же сумочку или автомобиль, увидьте себя как вы идете с сумочкой или едите на автомобиле, со стороны, на себя любимого. И тогда эта цель будет принята вашим бессознательным как призыв к действию. Ему будут понятно объяснено, чего же на самом деле вы желаете и что нужно выполнить.

Четвертое условие - лучше это делать с закрытыми глазами. Закройте глаза и устремите свой внутренний взгляд чуть вверх. Мы помним, что глаза это продолжение мозга (часть мозга). Когда взгляд устремлен вверх, то мозг настраивается на позитивные мысли. Замечали, когда люди мечтают, они смотрят в чуть вверх и вдаль.

Смотрим вверх - это позитив, смотрим вниз - это негативная настройка. Вверху у нас находится как бы голографический режим, внизу плоский режим. Когда закрываете глаза и внутренний взгляд держите под углом, мозг переходит в соответствующий режим. Есть голограмма, и это ни что иное, как инструкция для мозга, какие действия предпринять для достижения желания. Нет картинки – нет инструкции.

И последнее, желания должны облегчать вам жизнь, если бессознательное поймет, что своими желаниями вы осложните себе жизнь, оно сделает все, чтобы цель была недостижимой.

А теперь проверьте свое заветное желание на воплощение.

Ваше желание возможно для вас? Если да, то ПОЧЕМУ?

Ваше желание на самом деле стоит иметь? Если да, то ЗАЧЕМ?

Даст ли вам это то, чего вы действительно хотите? Если да, то ЧЕГО ВЫ, СОБСТВЕННО, ХОТИТЕ?

Стоит ли ваше желание того, чтобы тратить силы и нервы? Если да, то КУДА (в какую ситуацию) вас приведет ваше желание?

А теперь задумайтесь, чего же вам на самом деле надо?опубликовано econet

Автор Елена Яценко

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