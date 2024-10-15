4 типа женщин глазами мужчин

Это статья для девушек, которые не хотят упустить свой шанс произвести правильное впечатление на мужчину с первого взгляда.

Для мозга человека свойственно стремление к упрощению всей информации, которая попадает в мозг, для экономии энергии. Именно поэтому нам проще мыслить стереотипами, делить людей на группы, касты, уровни, типы и так далее. И за частую это происходит автоматически, мы можем даже не заметить, как мы отнесли того или иного человека к той или иной категории.

Мнение психолога: На какие 4 типа мужчины делят женщин?

И только на следующем этапе у нас может быть шанс узнать личность во всей полноте или этого шанса может просто не быть, так как мы сразу отнесли этого человека к какой-либо категории, например, "людям его типа нельзя доверять", "он точно не моего уровня".

Итак, как мужчины делят женщин на 4 типа (по мотивам материалов консультаций с мужчинами):

1. Первый тип женщин, с которого начинают почти все мужчины, - это женщина для секса.

О, да! Женщины этого типа вызывают бурю эмоций, они притягивают, возбуждают, манят своей резкой, контрастной сексуальностью. Короткие юбки, глубокие декольте и разрезы, прозрачность тканей, яркий макияж, алая помада, ну и преобладание ярких цветов в одежде (особенно, красного и черного). С таким женщинами весело, интересно зажигать. Но строить долгосрочные отношения с такой женщиной дальше мужчина вряд ли станет так как кажется, что эта женщина легко "дает" всем подряд. Поэтому не переусердствуйте с сексуальность, если хотите построить с мужчиной серьезные отношения.

2. Холодная, жесткая, закрытая женщина.

Как правило, серая бесформенная одежда, отталкивающее холодное поведение. Кажется, что она как будто строгая училка, которая будет осуждать. Таких женщин хочется избегать. При этом совершенно не обязательно, что эта женщина внутри будет холодной. Она просто может быть очень стеснительной, неуверенной. Но эффект холодной все равно останется.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Конфликтная шумная женщина.

Стиль одежды - соответствует поведению. Яркая аляповатая, провокационная, расхлябанная. С такими женщинами мужчины часто могут вступать в конфликт, чтобы "указать ее место". Для женщины - это служит подтверждением того, что она так и знала, что все мужчины грубияны и тираны. Не провоцируйте мужчин грубостью и конфликтами, ведь вы будет биться с мужчинами на их поле битвы, где они сильны.

4. Женщина для отношений.

Рассказ об этом типе женщин мужчины берегут на потом и рассказывают в конце. Об этих женщинах говорят с трепетом. Они женственные, теплые, милые, позитивные. Одежда тоже женственная, приятных цветов. Такие женщины обладают большой ценностью в жизни мужчины, поэтому к ним нелегко подойти и познакомиться. Поэтому не стесняйтесь показать мужчине, что вы открыты для знакомства. Достаточно просто улыбнуться.опубликовано econet

Автор Ольга Светлая

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet