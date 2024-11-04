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4 причины уйти от того, кто сделал подлость

Источник: zen.yandex.ru 04 ноября 2024 6930
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Если вам сделали плохо - вы прощаете. И уверены, что делаете правильно: теперь отношения с обидчиком пойдут на лад, он всё осознал, вы проявили великодушие и душевную широту. На самом деле с этим человеком уже не следует иметь никаких взаимоотношений.

4 причины уйти от того, кто сделал подлость

Если человек вам сделал пакость, а вы его простили, надо ещё одно важное дело сделать. Отойти от этого человека как можно дальше и не иметь с ним никаких отношений.

Если вы простили того, кто вам сделал подлость, уходите скорее

Простили - прекрасно! Очень великодушно с вашей стороны. Только он вас не простил, вот в чем дело.

  • Теперь вы знаете про этого человека плохое, правильно? Вы увидели его темную сторону, поняли, на что он способен и можете другим рассказать.

Вы не собираетесь никому рассказывать! Но он судит по себе и боится. А страх порождает ненависть. Прощенный за подлость человек вас ненавидит за то, что вы знаете.

  • И подлость он сделал умышленно. Понимал, что делает и зачем. Значит, с самого начала он без всякого повода с вашей стороны вам нанёс удар. Он без причины сделал вам зло. Вот такова его натура. А теперь у него есть причина - вы его изобличили.
  • Ваше великодушное прощение сильно контрастирует с низким поступком человека. Вы понизили его самооценку своей добротой. Это тоже ему неприятно. Кем вы себя возомнили, раз вздумали прощать?
  • Вы кажетесь безопасным обьектом. Раз вы такое злое дело простили, такую низость, вы безответный и мягкотелый. И можно ещё раз вас проучить. Вы же все равно ничего не сделаете!

4 причины уйти от того, кто сделал подлость

И тот, кто без причины сделал вам подлость, будет снова нападать и наносить удары. К сожалению. Так что простили, забыли, помирились, а теперь шапку в руки и подальше от него!

Лермонтов был прекрасный поэт. Но его на дуэли убил Мартынов, это все знают. Лермонтов над Мартыновым издевался и карикатуры непристойные на него рисовал. Это тоже все знают. Мало кто знает, что родители Мартынова и его юная сестра доверили другу семьи, Лермонтову, передать Мартынову пакет с дневником сестры, в котором она свои душевные излияния записывала, и с письмом от мамы с папой.

Лермонтов пакет не передал. Сказал, что грабители напали и украли пакет. Но триста рублей, которые были в пакет вложены, отдал Мартынову из своего кармана. Очень благородно!

Только про триста рублей поэт никак узнать не мог. Только вскрыв письмо, мог он их обнаружить. Как-то он не подумал об этом.

И современники пишут, что Лермонтов просто провёл весёлый вечер с друзьями-офицерами, которым читал комично излияния девушки и письмо родителей Мартынова. Развлекал публику таким способом во время застолья. Вскрыл пакет и веселил знакомых чужими тайнами.

А потом или потерял письмо, или во время застолья оно пришло в негодность; винные пятна, размытые чернила, карикатуры разные…

Мартынов был доверчив и не понял, что случилось.Поверил, за деньги поблагодарил. А родители его отлично поняли.

Мартынов был не в обиде и простодушно продолжал дружить с Лермонтовым, забыв инцидент. Он-то забыл, да нечистая совесть Лермонтова не давала тому забыть случившееся. Возможно, потому он и начал терроризировать насмешками простодушного своего товарища. И кончилось все очень плохо.

Так что простили низость, подлость, неблаговидный поступок - и отлично. А теперь отойдите подальше. Как можно дальше.

Потому что вы, может, и простили. Но вас не простит тот, кто причинил зло.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология кирьянова анна подлость отношения страх ненависть совесть

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