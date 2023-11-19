3 женских качества, которые ВДОХНОВЛЯЮТ МУЖЧИНУ больше всего

Каждый мужчина хорош, который не доказал обратное.И если не получились отношения, она не обижается – она с достоинством строит новые отношения.

Существуют три женских качества, которые вдохновляют мужчину больше всего.

Первое – это чувство достоинства.

Второе качество – это проницательность. Или чуткость.

И третье – благосклонность.

Что значит «вести себя достойно»?

Слово «достоинство» предполагает, что человек чего-то достоин. Вот говорят: «Монета достоинством в два лата»…От слова «стоить» — «достоинство». Чего достойна? Достойна того, чтобы самой ничего не делать – вот чего она достойна. Серьезно я вам говорю. Чувство достоинства – это когда женщина абсолютно спокойна, знает, что ей никаких усилий особенных прилагать не надо.

Потому что: «Я же родилась на самом высоком уровне, я же достойна, я же девочка».

В царской России времен Екатерины девочкам школьного возраста где-то с пяти лет, с семи, им крылышки на одежду пришивали и они ходили с этими крылышками. Это было так же, как вы постоянно сейчас носите мобильники с собой. Так же как какой-то атрибут одежды, как очки у кого-то в какой-то дорогой оправе, ленты, заколки. Так вот когда-то у девочек крылышки были. Чтобы все знали, что это не мальчики.

Мальчик какой? Весь в чернилах, шапка на боку. Тут чето порвана рубаха, торчит – из другой школы идет. Школы-то были разные. Гимназии для девочек — отсюда выходят, выпархивают в крылышках.

Гимназии для мальчиков — оттуда в чернилах такие вылазят, короче, тут у него, на бок, рубашка торчит, тут все разорвано, сумка болтается, волочется по земле. Вот вышли. С разных планет.

Поэтому зная это, что я достойна крылышек с самого рождения: «Почему я должна что-то делать или чего-то добиваться? Это должны меня добиваться, это должны все ко мне на седьмой этаж залазить, а не я должна карабкаться, лезть вниз, теряя свои крылышки». Крылышки срезались очень торжественно по достижению 13-14-летнего возраста, кстати говоря, но это не было трагедией, это просто показывало – идея была, что память на всю жизнь оставалась – что вообще-то я с крылышками.

Итак, чувство достоинства в чем проявляется – уважительно относится к своим желаниям – во! А у вас это, женщины, как называется? Уважительно относиться к своим желаниям. На букву Э с трех раз… Скажите, как его зовут? Э – та-ра-ра-ра-ра-там! ГО – та-ра-ра-ра-ра-там! ИЗМ - та-ра-ра-ра-ра-там! Э-го-изм! «Я эгоистка, как я могу свои желания иметь? Почему у меня должны быть свои желания? Фу! Желания! Ах, это близкий человек, это человек ко мне так относится! Я вообще не должна! Муж мой, он вообще так много работает. Какие желания? Я должна молчать о своих желаниях!»

Уважайте свои желания, имейте чувство собственного достоинства! Вы имеете свое право на то, чтобы ваши желания были исполнены – также, как и желания мужчины! Знаете, чем мужчина и женщина, живущие в одной семье, больше всего похожи? Желанием чего? У них одно общее желание – супер, вы уже очень близки. Чего они оба хотят? У них одно общее желание: сделать счастливым мужчину. Они просто как монолит в этом. Они сплочены в этом желании в одно целое просто. В одно целое – как только сделать счастливым мужчину? «Как сделать счастливым мужчину?» – и он и она думают – «Как сделать счастливым мужчину?»

Так вот чувство достоинства – это когда вы иногда думаете и о том, женщины, как сделать счастливой женщину. Даже если мужчина об этом не думает. Чувство достоинства – давать себе право на свои желания, убеждения, предпочтения. И это чаще всего – этот принцип – нарушается в самом начале отношений, женщина привыкает быть «на третьих позициях»

Сначала она на вторых позициях, потому что «надо сделать счастливым любимого человека». Хочет секса – на тебе секс, хочет так – будем так, хочет этого – так. Решил себе плазму купить, хотя у нас, в общем-то, ремонт не сделан, ну ладно, пусть у него висит плазма, пусть он смотрит ее. Все время она идет на уступки. Был вопрос на прошлой лекции: кто кому должен уступать? Теперь понятно, кто кому должен уступать? Себе надо уступать, в своих желаниях в первую очередь. Вот кому женщина должна уступать в первую очередь – уступить себе сначала. Позволить себе хотеть свои желания.

Следующее проявление – «окружающие хотят позаботиться обо мне, - такая идея у женщины, представляете?

«Окружающие все хотят позаботиться обо мне – я же женщина, а как же. Истинная леди так думает, ей всегда кажется, ей в 85 лет кажется, что все хотят позаботиться, ей в 50 кажется, ей в 30 кажется, ей в 10 кажется и в 5 ей кажется, что все хотят позаботиться обо мне. А кто не хочет – это просто «не все». Это недоразумение, необидное – все же все равно хотят.

Какая разница – если все хотят, два – три не хотят, подумаешь…Вот уже встречу тех, кто хотят: друзья, знакомые, родные. Это то, что отличает самодостаточную женщину, достойную женщину от самоуверенной. Самоуверенной означает, что все в своей жизни она сделает сама.

«Я знаю мужиков, их надо вот так вот, и так, и так, и так, и он твой, как шелковый», - я вот слышу иногда, наставляют мамы дочерей или своих племянниц. «Доча, ты знаешь, как с ними, надо вот так, надо в руках держать, чтобы вообще не пискнул. Все я тебе объяснила». Щас! Не очень получается чего-то держать. Или от мужчины ничего не остается. Можно и подержать, но потом смотришь – че-то какая-то странная форма жизни получилась.

Женщина в своем достоинстве должна знать, что она достойна встречать все время достойных мужчин. Даже когда нужна помощь или случилось что-то с ее машиной, она найдет достойного человека. Тем более она найдет достойного человека в качестве своего спутника жизни. Поэтому она всегда полагается на поддержку. Самоуверенная женщина, она не нуждается в поддержке, она никогда ни к кому не обращается, у нее всегда есть план и она всегда знает, как сделать все. У нее все под контролем. И это означает, что у нее нет чувства достоинства. Вот и все.

Мужское достоинство выражается в том, что «я сам», ну как бы «я должен сам, я мужчина».

А женское достоинство – это означает «мне должны» - «я женщина, мне должны, я сюда вообще зачем родилась? Чтобы обо мне заботились и исполняли мои желания» В чем вы думали еще женская природа?

Ну, вот придумайте мне контр-версию.

Какие у вас версии? Я такую версию выдвигаю.

Женщина рождается, чтобы ее желания были исполнены, ее цели были достигнуты кем-то, чтобы она могла с помощью кого-то достигнуть целей. Таково Знание. Если у вас будут другие цели, нам нечего будет делать, мужчинам. Вот и все.

Мужчина рождается, чтобы помочь женщине исполнить ее желания, достигнуть ее целей. С радостью.

Достоинство женщины состоит в том, что она старается следить за собой, и она считает, что она достойна быть красивой, ухаживать за собой, быть привлекательной. По мере возраста, женщина должна более корректной быть, то есть не должно быть каких-то там экстремальных элементов во внешнем виде. Но быть аккуратной, быть нарядной – по-женски, в соответствии с возрастом – это обязанность женщины. Это обязанность.

Должна ухаживать за собой. Это не способ кричать о помощи таким образом. Это не способ – это плохой способ. Никто не придет на помощь. Поэтому если не понравилась эта прическа – на меня никто не обратил внимания – попробуем эту. Если такая – попробуем такую. Если этот человек – окей, попробуем этот. Если с этим человеком не сложились отношения – следующий. Следующий.

Знаете, какой принцип у женщины, которая обладает чувством собственного достоинства высокого: «Каждый мужчина хорош для начала отношений, хорош; я ж не знаю, как выглядит мой самый близкий человек на Земле – я не знаю, я могу что-то нарисовать, но, скорее всего, это неправильная картина, поэтому каждый мужчина хорош, который не доказал обратное». Все.

«Если он не доказал обратное – каждый хорош» - вот это достоинство.

И если не получились отношения, она не обижается – она с достоинством строит новые отношения. И теперь уже более безошибочно, потому что в первый раз она могла что-то не досмотреть и не присматривалась особенно.

Поняла: вот это, это мне не надо, сразу это узнает – строит отношения, чувствует себя достойной. Нет проблем. «За мной могут ухаживать много мужчин – я достойна этого. Я достойна того, чтобы ни с кем из них не вступать в близкие отношения. Я достойна этого, это мое желание, мой принцип. Я достойно того, чтобы говорить о своих желаниях, своих принципах».

Если женщина продолжает общаться с тем, кто ее не уважает, ее самооценка падает.

Потому что в психике детей и женщин есть один механизм, очень хороший, это то, что их делает самыми замечательными существами на Земле – и тех, и других: «Я сама, особенно о себе, никак судить не хочу. Я о себе сужу так, как ко мне относятся люди, которые вокруг меня. Если они ко мне хорошо относятся, значит, я хорошая. Если плохо, значит, я плохая». Все. Но это ловушка.

Прежде чем найти человека, который бы вас оценил, самого близкого человека, надо сформировать свою систему ценностей или свое окружение, людей, которые бы достойно и уважительно к вам относились.

Это очень опасно ставить свою самооценку в зависимость от того, как к вам относятся мужчины. Так же как и мужчине – ставить свою самооценку в зависимость от того, как с ним обращаются женщины. Это очень опасно, это разрушительно может быть. Поэтому она просто перестает общаться с ним. И у нее нет страха, она знает, что она достойна лучших отношений. Значит, где-то эти отношения есть.

С легкостью обращается за помощью – это еще один признак достоинства женщины.

Не пытается угодить мужчине, жертвуя собой.

Комментарии нужны? Не нужны.

Потому что только этим и занимаемся. В основном. И даже уже забыли. Настолько уже анастезия – знаете, когда по одному месту бить если, оно начинает терять чувствительность к боли.

В многих практиках спортивных, единоборствах таких суровых пока в тайском боксе это есть обязательно, обязательно – до тех пор, пока там все не онемеет и не зачерствеет. Женщины жертвуя, жертвуя собой, они начинают... Там надо, сям надо. В Кострому надо к сестре съездить – у нее там тоже тяжело. Племянника надо, наверное, к сестре забрать, потому что у сестры там вообще плохо.

Это как наркотик: чем хуже чувствует, тем больше на себя взваливает. Это безумие – такой тайский бокс по-женски называется. Бить до тех пор по себе, пока не отупею от боли просто – и уже не больно будет, супер.

А мне ничего не надо, да что вы такое говорите.

Зачем ваш семинар? Какой семинар? Вы знаете, сколько мне лет? Зачем? Все пройдено. Вы знаете, что вообще я несу свой крест, и оставьте меня в покое. Поэтому это опасная жертвенность.

Еще, что очень сильно привлекает мужчину – как мужчина могу сказать точно – такое настроение женщины, что она себя ведет, как будто она – самый интересный человек на Земле. А действительно, с ней очень интересно.

Если женщина раскрывает свою природу, такую, как она у нее с рождения, она может ее раскрыть, не боится, мужчина «обалдевает», говорит: «Это что такое, вы откуда? Вы с какой планеты?» Он такой смотрит – слушает и смотрит – все то же самое вроде бы, выглядит . И мысли – «Я бы вообще на это с такой точки зрения не смотрел бы»

Для него откровение – он побежал в свой кабинет чего-то записывать. «Эврика!» у него, понимаете? Он удивляется: «Как это? Неужели! Я думал, они такие же, как мы!» Это очень интересно. Но сначала надо самой поверить, что вы интересны. Вот в чем чувство достоинства женщины: быть уверенной, что со мной очень интересно.

Есть такая поговорка: «Нам скучно с теми, кому скучно с нами». Нам скучно с теми людьми, кому скучно с нами. Вам скучно будет с теми мужчинами, которым скучно с вами.

А каким мужчинам скучно с вами? Когда им скучно с вами?

Тогда, когда вы думаете, что с вами говорить не о чем. А что вы знаете, о чем с вами говорить? Ну мужчины, у них там какие-то свои заоблачные дали, свои какие-то философии, свои какие-то обсуждения, споры, политики. А я в этом ничего не знаю. Нам многие девушки пишут и женщины даже такой вопрос: о чем говорить на свидании? Вообще – о чем говорить с мужчиной? Кроме как о счетах, о детском садике, куда надо – в новый – перевести ребенка, или там о школе. О чем говорить? Ни о чем можете не говорить – будьте интересны просто.

Сосредоточьтесь в такую МЫСЛЬ: «Я очень интересная. Я вся такая интересная. Мне даже самой стало интересно – какая же я интересная то».

И такая ходит вся немножко вся такая – надо поговорить с ней. Все женщины обычные – одна какая-то интересная. Он не знает, что даже самой себе она интересная.опубликовано econet

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