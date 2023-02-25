3 вида эмоциональной привязанности: Как мы любим друг друга

В отношениях всегда смешаны разные виды привязанности, и не все из них хороши для личности и отношений. Несомненно, лучше всего установить со своим партнером здоровые и взаимообогащающие отношения; тогда вы оба сможете расти как личности.

Человеку нужна эмоциональная связь с кем-то, привязанность к нему. Это необходимо для его личностного роста, для чувства безопасности, самоуважения. Форма, которую принимает эта связь, в значительной степени определяет, будет ли он счастлив в отношениях. Но не любая привязанность является адекватной, или полезной для душевного здоровья. Некоторые из них привносят в отношения не доверие, а горечь, негативные эмоции и переживания. А вы знаете, какой вид привязанности установился у вас с вашим партнером? Мы предлагаем разобраться в этом интересном аспекте человеческих отношений.

Какой вид привязанности установился у вас с вашим партнером?

1. Тревожная привязанность

Чтобы объяснить, в чем суть тревожной привязанности, приведем простой пример. Вы идете на рабочий ужин со своими коллегами. Но не успев дойти до ресторана, вы начинаете получать сообщения от своего партнера. Возможно, что он не возражал против этого ужина с коллегами. Но не прошло и часа, как ваш любимый человек уже начал нервничать. Он интересуется, сколько пришло людей, спрашивает, не жалеете ли вы, что пошли на этот ужин, и не лучше ли было остаться дома…

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Постепенно он все больше сковывает вас своей тревожностью и страхами. Своим недоверием. Вам, конечно, знакомы такие отношения.

Приведем все основные признаки такой привязанности:

1. Партнер требует постоянных подтверждений и «доказательств» любви. Иногда при таких отношениях даже половой акт воспринимается не как выражение любви, а лишь как демонстрация «обладания».

2. Он постоянно ждет вашей реакции. Переживает из-за каждого пустяка, воображая, что отношения между вами скоро будут совсем разрушены.

3. У него быстро меняется настроение. То между вами идиллия, то он вдруг начинает демонстрировать апатию и недоверие без всякого повода.

4. Используется манипуляция эмоциями. Чтобы добиться своего, партнер занимается шантажом, предъявляет «ультиматумы» или даже идет на какие-то жертвы (чтобы в конце концов навязать свою волю).

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2. Отстраненная или прохладная привязанность

При таком виде привязанности партнер понимает любовные отношения несколько по-другому. Ему не нужна чрезмерная (по его мнению) близость, ему требуется «личное пространство», и он не привык (и не умеет) эмоционально выражать свои чувства.

Это абсолютно не означает, что он вас не любит. Просто дело в том, что у него другая «манера» любить, не такая, как у вас. Он несколько отстранен, и ему не нужны отношения, наполненные эмоциями и «страстями». Это, конечно, может стать большой проблемой в отношениях с партнером.

Каковы признаки такого вида привязанности?

Если у вашего партнера этот вид привязанности, о н не только сам не слишком эмоционален, но и плохо понимает ваши эмоции (у него слабо развита эмпатия) и ваши потребности.

(у него слабо развита эмпатия) и ваши потребности. Ему необходимо "личное пространство". Как физическое, так и личностное. Если вы в какой-то момент нарушаете границы его «маленького мира», он расстраивается и возмущается тем, что вы не понимаете его. Тогда как сам совершенно не замечает ваших потребностей и переживаний.

Если вы в какой-то момент нарушаете границы его «маленького мира», он расстраивается и возмущается тем, что вы не понимаете его. Тогда как сам совершенно не замечает ваших потребностей и переживаний. Такие люди обычно предпочитают одиночество. Поэтому они, как правило, избегают серьезных обязательств и предпочитают случайные отношения.

Поэтому они, как правило, избегают серьезных обязательств и предпочитают случайные отношения. Этот тип людей не любит говорить, что у них нет потребности в эмоциях. Они предпочитают просто подавлять их.

Они предпочитают просто подавлять их. Кроме того, у них обычно есть свое представление о том, как должны выражаться эмоции. А также имеется собственное представление об «идеальной паре». Этот абсолютно недостижимый «идеал» заставляет их партнеров постоянно расстраиваться .

3. Надежная привязанность

Стабильности и взаимного эмоционального и личностного обогащения достигают пары, которые строят свои отношения на основе надежной привязанности. В чем их секрет?

Прежде всего, это взаимное доверие . Когда каждый партнер — зрелая, уравновешенная и уверенная в себе личность, готовая брать на себя обязательства и строить общее будущее с человеком, которого любит.

. Когда каждый партнер — зрелая, уравновешенная и уверенная в себе личность, готовая брать на себя обязательства и строить общее будущее с человеком, которого любит. Он не проявляет ревность. У него нет потребности контролировать свою «половинку». Потому что он ей доверяет.

У него нет потребности контролировать свою «половинку». Потому что он ей доверяет. Такие люди также нуждаются в своем личном пространстве, но они уважают такую же потребность и такое же право своего партнера. Они ценят работу друг друга, понимают важность проектов, которыми занимается любимый человек.

Они ценят работу друг друга, понимают важность проектов, которыми занимается любимый человек. Они умеют обсуждать проблемы и вести диалог с уважением друг к другу. Понимают, что разница во взглядах и мнениях — это нормально; они умеют уступать, чтобы прийти к общему мнению.

Понимают, что разница во взглядах и мнениях — это нормально; они умеют уступать, чтобы прийти к общему мнению. Эти люди не манипулируют, не проявляют эгоизм. Умеют слушать и не проявляют недоверие. Они заботятся о человеке, которого любят.

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В заключение, остановимся на одном важном аспекте. Несомненно, самые хорошие и здоровые отношения — это те, что основаны на надежной привязанности. Но в реальности у всех нас прослеживаются признаки этих трех видов привязанности.

Ведь хорошо, например, время от времени почувствовать ревность. И мы часто стремимся «выкроить» себе личное пространство, где бы мы могли остаться одни на время. Но все-таки желательно, чтобы основу отношений составляла надежная привязанность. Скажем, процентов на восемьдесят.

Надеемся, что теперь вы можете ответить на вопросы: «Как любите вы?» и «Как любят вас?»опубликовано econet

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