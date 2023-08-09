3 вещи, которые мужчина не вправе требовать от вас

Любить не запрещено, но существуют ситуации, которых нельзя позволять собой манипулировать. Мы рассказываем о том, чего никогда мужчина не вправе от вас требовать.

1. Чтобы Вы теперь всегда и во всем с ним соглашались

Нет, нет и еще раз нет. Запомните это себе это раз и навсегда, а лучше еще и где-то запишите - Вы не обязаны, начав встречаться и вступая в близкие отношения с мужчиной сразу автоматически начать во всем с ним соглашаться.

Ведь это совсем не означает, что теперь у Вас одно мнение на двоих - его мнение. Важно, чтобы Вы и в дальнейшем могли иметь свое мнение и что не менее важно - могли спокойно его выражать и знать, что Вас действительно услышат, а не просто проигнорируют и все.

Ведь поверьте мне, быть услышанной и иметь право голоса - это ваше законное право, которое никто и никогда не может у Вас забрать. А действительно любящий Вас мужчина всегда будет Вас в этом поддерживать, да еще и иногда спрашивать вашего совета в чем-то.

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2. Чтобы Вы забыли обо всех своих увлечениях, хобби, работе, друзьях и все свое свободное время проводили только с ним

Почему Вы вообще должны это делать? Что изменилось? Ведь если у Вас теперь любовь, то это наоборот - должно вселять у Вас веру и желание творить и развиваться, а не засесть в четырех стенах. Ведь Вы же не в рабство попали, в самом-то деле.

Тогда почему позволяете кому-то так с вами обращаться? Да, и вообще, если мужчина Вам доверяет, то легко и спокойно будет реагировать на то, что Вы, например, хотите время от времени встречаться со своими хорошими друзьями, ведь это вполне нормально.

Помните, что Вы в отношениях, а не на привязи у вашего мужчины как какой-то верный пес и теперь только от «хозяина» будет зависеть куда Вам можно идти, а куда нет. Поэтому не «мужчина меня не отпускает» и не «я не смогла в него отпроситься», а «я сама ему позволяю так со мной обращаться и я сама вручила ему право управлять моей жизнью и, грубо говоря, моим передвижением».

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Поэтому просто верните это право тому, кому оно и принадлежит - себе и больше никому его не отдавайте.

3. Чтобы теперь Вы начали одеваться, краситься и вообще выглядеть именно так, как ему нравится

Ну да, конечно. А больше он ничего от Вас не хочет? Поймите вот что: Вы, конечно, можете учитывать пожелания вашего мужчины и иногда надевать, например, то платье, которое, как вы знаете так ему нравится. Но это вовсе не означает, что теперь Вы должны полностью изменить свой стиль и, например, выбросить все свои джинсы, ведь ему, видите ли, например, больше нравится когда женщина ходит только в платьях и юбках.

Ходите в том, в чем Вам прежде всего комфортно и удобно, ведь это Ваша жизнь и Ваш выбор. Поэтому мужчина не имеет никакого права требовать от Вас как-то изменить свой внешний вид. Тем более, что это не честно, ведь раз он захотел с Вами отношений, следовательно его все у Вас устраивало, тогда почему сейчас резко перестало? Поэтому берегите и цените себя и свою индивидуальность. И помните, Вы у себя одна такая. Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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