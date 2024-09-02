3 уровня сложности в отстаивании своих границ

Самое сложное – это отстаивать свои границы в случае, когда к вам пристраиваются сверху и доброжелательно унижают на людях, в отношении важнейших жизненных сфер. Причем когда это делает авторитет, который периодически начинает играть в жертву.

В одних случаях отстаивать свои интересы сложнее, чем в других. В этой статье я рассказываю о том, в чем отличие этих ситуаций. А также какие осложняющие факторы мешают вам давать отпор недоброжелателям.

Как отстаивать свои границы

Уровень 1: Сказать "сам дурак" и не умереть от страха.

Некоторые в принципе не могут противопоставить себя внешнему давлению. Либо у них нечего противопоставить, либо они настолько боятся конфликта, что пасуют сразу же, как он замаячил на горизонте.

Развивая свою автономность, разблокируя свою агрессию и обретая веру в себя, возможно, поддержку, такие люди становятся способны преодолевать внешнее прямое давление. Иногда могут выносить конфликты. Все больше и больше. До тех пор, пока им не становится нормально (хоть и с бурей эмоций, конечно) в любом конфликте. Даже в осложненном (см. ниже).

Уровень 2: Сказать "сам дурак" даже когда человек не сопротивляется, а оскорбляется и обижается молча. Или даже соглашается: "да, я дурак".

Когда есть прямой конфликт – тут все просто. Ты плохой, я – хороший. Fight!

Но что если ты начинаешь бой, а твой оппонент тут же вскидывает лапки кверху и прикидывается, что ты на него нападаешь и избиваешь?

Ты тогда получаешься плохой! К такому жизнь не готовила.

Получается, что если ты продолжаешь воевать, то ты будто бы расписываешься в том, что ты – плохой человек (а он прав быть не может, как мы помним из сказок и фильмов). И вообще, эгоистичный и бессердечный. Лишенный сочувствия.

В итоге, человек оказывается перед выбором: либо отстаивать себя и свои границы рискуя оказаться "плохим парнем". Либо позволять другим эти границы нарушать, терпеть это все дело, но зато быть хорошим.

Если человек отслеживает это дело, приобретает необходимую психологическую компетентность, понимает что происходит, меняет свои установки и разрешает себе уже быть плохим, то он становится способен не вестись на эти манипуляции с пассивной агрессией.

Уровень 3: Сказать "сам дурак" когда никто не говорил "ты дурак", а говорили "Ты очень хороший человек. Продолжай делать это вот так. И вот тут тебе бы поумнеть и прям вообще классно было бы! От сердца советую!"

Завуалированное обесценивание – самое сложное для обнаружения. Когда оппонент моментально становится в позицию "сверху" и смотрит оттуда нежно и заботливо. Даже где-то мудро. И покровительственно советует тебе не разумному как исправить твои недостатки.

За любым непрошенным "добрым" советом кроется во-первых указание на то, что прямо сейчас ты как-то не очень хорош, а во-вторых, указание на то, как тебе следует поступать и каким быть. То есть, прямое нарушение границ.

Противостоять такому тоже трудно. Потому что такой человек внешне вроде бы ничего плохого не делает. О тебе заботится. Противнее всего то, что оппоненту легко сохранять эмоциональную стабильность и не переходить в драку. Наоборот, можно с улыбкой хитрожопого Будды наблюдать на неразумное поведение этого смешного человечка рядом. Тем самым подтверждая свое превосходство и жалкость и недоразвитость этого человечка.

То есть, ответная (вполне адекватная) агрессия как будто подтверждает статус просветленного нападавшего "доброжелателя". Он всегда может сказать что-то в духе "ну что ты так распереживался? Я же на тебя не нападаю, я от чистого сердца о тебе забочусь. И даже не говорил что ты плохой. А ты так отчаянно ручками машешь, будто прям убить меня хочешь. Но куда тебе, да? Кто у нас тут милый глупыш-зайка-пуся? Тю-тю-тю!"

Тут главное – это способность распознать наезд на свои границы и оставить за собой права адекватно реагировать не смотря на все эти хитросплетения. Не соглашаясь на отведенную роль снизу. Грубо говоря, если человек сам не уверен что он адекватен и хорош, то ему будет очень трудно не соглашаться с этим агрессором. Трудно что-то противопоставить.

Для противостояния нужно иметь высокий уровень независимости и развитый внутренний локус контроля. То есть, способность опираться на себя и свое мнение, свои чувства. Способность самостоятельно решать какой ты и что тебе можно и нельзя. И принятие теневой части: своих слабых и нежелательных сторон. Включая, например, "неразумность" и "неблагодарность". Ведь вести себя так глупо, когда такой мудрый человек дает советы – глупо и неблагодарно, да?:)

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Осложняющие факторы

Любой уровень сложности можно сделать еще сложнее, если добавить к ним усложняющих факторов. Они сильно увеличивают сложность, сохраняя внутреннюю структуру конфликта.

На людях. Когда все смотрят.

Это первый осложняющий фактор. Одно дело противостоять один на один. Другое дело – делать это, когда есть толпа зрителей. В компании, публично или в интернете, например.

Один из самых главных факторов неуверенного поведения и неспособности отстаивать себя – это страх испытать стыд. А стыд – социальное чувство.

Если мой оппонент подумает что я "неблагодарная невоспитанная свинья, которая думает только о себе" – то и пускай думает. Он же тупая деревенщина и вообще ничего для меня не значит. А вот если зрители решат так же, то это уже беда. И свободы выбора в средствах ведения боя уже меньше.

Решается это все несколькими пунктами.

Во-первых, смирение с тем, что вам не удастся управлять чужими мнениями. Люди все равно подумают то, что захотят и единственное, что остается – это признать тот факт, что они решат про вас что-нибудь все равно. И вам не удастся это поменять. Пусть решают сами. Нужно признать свое бессилие в этом отношении.

Во-вторых, нужно иметь смелость вступить в бой и с ними тоже, отвергнув, если надо и их вместе с оппонентом. Нужно быть готовым потерять или как-то подпортить и эти отношения. Тут, конечно, помогает бэкграунд отношений, в которых человека принимают, возможность (особенно проверенная опытом) найти новых людей и так далее. То есть, если свет клином на этой компашке не сошелся, то можно легче пренебречь их мнением.

Но нужно понимать, что полностью освободиться от общественного мнения невозможно. Нам все равно будет важно что о нас подумают люди. Особенно, из ближайшего окружения. Особенно, важные для нас, авторитетные люди.

Когда разговор о важном

Мы все себя как-то описываем, причисляем к социальным группам, берем себе некие роли. Это нормально.

Некоторые роли важнее других. Например, одна из главных ролей – половая идентификация. Женщине важно быть женщиной, а мужчине – мужчиной.

Поэтому обесценивания и оскорбления в этих областях будут восприниматься более болезненно. Поэтому любимое женское оскорбление "да ты не мужик". Не знаю, кстати, почему среди мужчин "какая из тебя женщина" совсем не так распространено. Не то чтобы я за распространение этого дела. Просто наблюдение по факту.

Если важной части жизни женщины является материнство, например, то нет хуже обесцениваний, чем "ты не умеешь заботиться о ребенке, ты плохая мать".

То же касается и профессиональной сферы. Если важная часть жизни той же женщины – профессиональная самореализация, то "ты хреновый профессионал и ничего не можешь" – очень болезненно.

Соответственно, отстаивать себя в этих областях особенно трудно. Эмоции зашкаливают.

Решается это через разрешение себе быть не идеальным кем-то. А также принятие теневой части. То есть, каких-то своих недостатков и качеств, которые не очень хочется в себе принимать. Например, "иногда я действительно поступаю как плохая мать. Мне неприятно это осознавать, я стараюсь так не делать. Но иногда так получается. Но это не значит, что я действительно в целом, плохая мать. Я себя считаю хорошей. А кто без греха?"

То есть, лояльное отношение к себе, самопринятие – залог успешного преодоления.

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Авторитет

Если "ты неудачник нищий" говорит тебе гопник Вася на разбитой шестерке и в одежде за 1500 рублей в сумме, то его мнение легко обесценить.

Но что если это говорит человек, у которого реально значительно выше жизненные достижения?

Что если в отсутствии ума тебя упрекает реально очень умный человек, который имеет объективные доказательства этого? Да и просто пользуется вашим уважением?

Простая стратегия – это сказать "ты – никто. И мнение твое такое же. Оставь при себе, да поглубже."

Но это не сработает в случае с авторитетом, который вы сами признаете. На ноль такого человека не поделить. И от его мнения просто так не отмахнуться.

Что помогает в этом случае? Разумеется, снятие короны с авторитета и прекращение идеализации. Если человек умный, это не значит, что он прав вообще во всем, например. А если он много зарабатывает, это не дает гарантию того, что он не козел при этом.

Лучшая тактика – это услышать мнение и оставить его внешним. "Ты думаешь так. Я с тобой не согласен. На том и порешим." И оставить за собой право настаивать на этом, отметая любые попытки все-таки продавить и навязать свое мнение.

Выходит, самое сложное – это отстаивать свои границы в случае, когда к вам пристраиваются сверху и доброжелательно унижают на людях, в отношении важнейших жизненных сфер. Причем когда это делает авторитет, который периодически начинает играть в жертву.опубликовано econet

Автор Сергей Смирнов

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