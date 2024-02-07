3 упражнения для тех, кто расстался и еще не может прийти в себя

Как забыть бывшего? Эти три простых упражнения для тех, кто хочет закрыть отношения. Для тех, кто расстался недавно и еще не может прийти в себя, потому что сомнения и иллюзии будоражат сознание.

Для тех, с кем случилась неразделенная любовь. Для тех, кто находится в запутанных, изматывающих и горьких отношениях. Для тех, кто пережил предательство, измену и не может освободиться от боли и унижения.

Три упражнения для тех кто хочет закрыть отношения

Есть такой модуль, на психологическом сленге называемый «Отсушка.» Т. е. когда была к кому-то привязана, бредила и грезила о любимом, а теперь и за миллион долларов не надо. Сама бы приплатила чтобы не было его рядом. Настолько не нужен становится объект страданий. Этот модуль, помогает с помощью психологических техник закрыть отношения и подготовиться к новым.

Эти 3 упражнения как раз из такого модуля. Они помогут облегчить ваше состояния. А если нет базовых травм, и созависимости, то и восстановиться полностью. Выполняйте. Пользуйтесь. Они простые и безопасные.

1. Уборка воспоминаний.

Устраивайтесь поудобнее. Представьте, что где-то в пространстве располагается мусорный бак. Большой-большой. Рассмотрите его подробно.

Затем, начните мысленно отправлять туда, воспоминая связанные с этими отношениями, этим человеком. Пусть это будут фото или видеофильмы, красочные или чёрно-белые, плохие воспоминания и хорошие (хорошие обязательно тоже!). На это потребуется бесконечно много времени. Минуты 3-4. Но сделайте это. И когда поймете, что все воспоминания аккуратно уложены в этот огромный бак и ничего при вас не осталось, мысленно поднесите спичку к фотографиям из прошлого и посмотрите, как они начинают загораться. Не загораются? Представьте, что вы бензинчиком полили. Или огнемет используйте. Это ваша фантазия. Там можно все.

Наблюдайте как под действием огня воспоминания начинают деформироваться, чернеть, обугливаться и рассыпаться в пепел. И ветер уносит пепел куда-то далеко, может на поля, где растут ромашки, а может в японские сады, где цветет сакура и становится обычным удобрением. Выдохните. Прочувствует свое состояние сейчас. Стало легче?



2. С меня хватит.

Это упражнение для решительности. Для мотивации. Для боевого настроя. Чтобы не прыгать с одного стула на стул остаться-уйти, он плохой-он хороший… Закрыт старое наконец-то. Вы заметили, как много сил вы тратите, когда сидите на двух стульях. Или пытаетесь усидеть между ними? Оно того не стоит. Примите решение.

Так что устройтесь поудобнее и соберите «плохие» кадры в один диафильм. Все воспоминания, когда вы страдали в этих отношениях, когда с вами неподобающим образом обращались, когда вы плакали и мучилась от его слов, действий, поступков. Соберите все неприятные кадры в длинную полосу. И даже усильте негативные моменты. Напомните себе о той боли.

И пусть эти картинки начнут чередой крутиться вокруг вас. Наблюдайте, смотрите, переживайте снова и снова этот негатив, до тех пор, пока у вас не возникнет физическое отвращение и желание крикнуть: «С меня хватит!»

Когда вы наполнитесь решимостью оставить прошлое в прошлом и идти дальше. Тогда сомните эти кадры в один комок и закиньте в небытие. Или в своего бывшего бросьте. Вдох выдох. Как состояние? Насколько сейчас готовы распрощаться с прошлым?



3. Заморозка эмоциональных привязок.

В этих отношениях, конечно же было не только плохое. Иначе бы вы там и минуты не продержались. Если только вы не любите унижения. Было в них и что-то хорошее. Именно это хорошее может удерживать вас. Его больше нет. Есть некие эмоциональные привязки. И если их убрать, то тогда можно смотреть вперед и двигаться вперед. А не находиться в странной позе которые даже продвинутые йоги не используют. Ноги шагают вперед, а голова на 180 градусов назад. Кажется, такую позу я видела в фильмах то ли про зомби, то ли про живых мертвецов. У них часто подобная деформация организма наблюдается. Но вы же не зомби. А если сейчас зомбированы, то стоит выйти из этого состояния.

Итак упражнение. Представьте все хорошее что связано с бывшим и прошлыми отношениями перед собой. Можно в виде картинки. Можно в виде символа. Полюбуйтесь. Красиво же! Прелесть какая. А теперь заморозьте всю эту красоту до абсолютного нуля. Т е до 273 градусов. Наблюдайте как оно леденеет, стекленеет, покрывается инеем. Заморозили? Теперь возьмите молоточек. Стук! И все рассыпалось. Разбейте эту конструкцию. Пусть рассыплется. Все что хорошо заморожено-хорошо бьется. И нет уже привязок. Есть только ледяные осколки, которые превращаются в бесформенные лужи. Можно теперь пол протереть на этом месте до суха. Все. Нет никаких привязок. Вдох выдох. Как ощущения?

Эти упражнения простые, эффективные и требует совсем немного времени. Надеюсь, они помогут вам начать приходить в себя, возвращаться к нормальной жизни. Готовиться к новым отношениям.

Возможно, они не излечат вас полностью. В сложных ситуациях, может потребоваться работа с психологом. Чтобы убрать созависомость и вернуть утраченные силы.

Обращайтесь. Буду рада вам помочь. Пройдет время и все у вас будет хорошо. Удачи вам и взаимной счастливой любви! опубликовано econet

© Психолог Соловьева Лариса Александровна

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet