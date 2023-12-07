3 признака, что вы много на себя берете в отношениях с мужчиной

Психолог Мария Зелина расскажет о признаках в поведении женщины, которые говорят о том, что женщина слишком много берет на себя в отношениях.

Наши женщины, конечно могут и коня на скоку остановить, но только стоит ли? Хочу поговорить о тех вещах, которые явно говорят, что вы на себя слишком много берёте в отношениях с мужчиной.

А не много ли вы на себя берёте в отношениях с мужчиной?

1. Вечная опека

“Надень шапку, а то простудишься!”, “Не ешь это, у тебя могут быть проблемы с желудком!”, “А ты точно записался на прием к врачу?”, “Заведи будильник, а то проспишь!” - все эти фразы могут появляться не только в диалогах матери и ребенка, но и между супругами.

Чрезмерная забота о благополучии другого человека приводит к тому, что вы не только ограничиваете свободу этого человека, но и берете ответственность за его жизнь и здоровье, становитесь ему "мамой". В этой ситуации вы выступаете в роли спасателя, который считает своим долгом уберечь партнера от всевозможных неприятностей, хотя никому, по сути, это и не нужно, так как по итогу будут страдать двое.

Что делать, если это ваша тема?

Спросите у себя, кем вы хотите быть для своего мужчины, любимой женщиной или мамой? Напоминайте себе, что перед вами человек, который в силах сам принимать решения, заботиться о себе и своем здоровье. И ответственность за принятые решения: кашель, простуду, проблемы с желудком и выключенный будильник, несет тоже только он сам.

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2. Утверждение своей значимости

“Он без меня не проживет!”, частая фраза жён алкоголиков и прочих зависимых. По словам женщин, их партнер не умеет пользоваться стиральной машинкой, не умеет разогревать еду в микроволновке, не умеет гладить брюки и, в принципе, не может существовать без заботы любимой женщины.

Согласитесь, получается весьма не реалистичная картина - взрослый мужчина, который развит на уровне младенца. В действительности, здесь опять сильно выражена роль спасателя: “Я все сделаю за него, я его спасу!”, "он без меня не сможет". И такая позиция очень удобна некоторым мужчинам, особенно инфантильным, потому что жизнь становится намного легче, когда кто-то другой берет на себя все бытовые проблемы и заботы.

В итоге мы получаем замученную, уставшую женщину, которая тащит на себе быт и в лучшем случае двоих взрослых людей.

Что делать, если это ваша тема?

Во-первых, рационализируйте ситуацию. У вашего мужчины есть руки, ноги и определённый интеллект, а значит он способен сам приготовить еду, постирать вещи и пропылесосить под диваном.

Во-вторых, учитесь просить помощи. Вы не должны тянуть все одна, стирать и убирать, когда буквально валитесь с ног, или часами готовить у плиты. Попросите помощи у партнера или договоритесь о распределении домашних обязанностей.

3. Лучше всех всё знаю

"Я изменю его жизнь к лучшему!", один из ваших девизов, ну или хотя бы намерений. Думаю многие слышали крылатую фразу: “За каждым великим мужчиной стоит великая женщина!”, но порой интерпретируется она весьма странно.

Например, пытаются “слепить” из своего мужчины “великого”. Вместо него самого бегают по собеседованиям, звонят по вакансиям, записывают его на курсы и тренинги, договариваются, решают его проблемы - то есть делают все, чтобы в один прекрасный момент проснуться рядом с “принцем”. Колоссальное количество ресурсов и сил потрачено, а дело обычно не двигается с мертвой точки. Тогда приходит обида, злость и разочарование в своем партнере и куча претензий к нему.

Или, наоборот, ваш партнер становится успешным, а вы смотрите на себя и понимаете, что всю жизнь жили и старались ради него, а на себя времени и сил не хватило. Тогда, конечно, появляются все те же злость, зависть, обида и претензии из серии "лучшие годы отдала", "всё в него вложила", "не жалея себя".

Что делать?

Вспомните, что каждый из вас - хозяин своей судьбы. Нельзя изменить человека против его воли. От ваших усилий не вы, не ваш любимый человек, лучше жить не станете. Все-таки каждый из нас хочет видеть рядом с собой счастливого человека со своими увлечениями и кругом интересов, а не того, кто полностью посвящает себя другому.

Чаще всего данное поведение является показателем созависимых отношений, своими действиями вы пытаетесь спасти партнёра, может и намерение то неплохое, но ни к чему хорошему корме разочарования, усталости, обид и прочего негатива не приводит.

На консультациях я помогаю избавляться от синдрома спасателя и других последствий нездоровых отношений, а также выстраивать гармоничные отношения без взаимных упреков и обид.опубликовано econet

Автор Мария Зелина

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