3 принципа гармоничных отношений

Идеально, когда оба партнера в семье придерживаются трех принципов. А что это за принципы, которые помогут отношения сделать счастливыми, читайте в статье.
Эти принципы помогают нам с мужем жить в гармонии. Возьмите себе на заметку и сможете наладить Ваши отношения.
1. ВСЕГДА есть за что поблагодарить.
2. ВСЕГДА есть за что похвалить.
3. ВСЕГДА есть за что извиниться.
Про благодарности и похвалу пишут много. Обсудим извинения?
В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах и выясняя, кто прав, а другие дружно живут, без скандалов. Завидует строптивая хозяйка счастью соседки. Говорит мужу: — Пойди, посмотри, как им удается дружно жить.
Пришел тот к соседскому дому, притаился под открытым окном. Наблюдает. А хозяйка как раз порядок в доме наводит. Вазу дорогую от пыли вытирает. Вдруг звонок, женщина отвлеклась, а вазу поставила на край стола. Тут мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась. «Ох, что сейчас будет!», — думает сосед под окном.
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Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:
— Извини, дорогой. Я так неаккуратно вазу поставила. — Что ты, милая!Это ты меня прости, моя вина!Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно! Посуда бьется к счастью.
Больно защемило сердце у соседа под окном. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему: — Ну что ты так долго? Посмотрел? — Да! — Ну и как там у них? — Просто у них все виноваты, а вот у нас все правы!
Всегда есть за что извиниться. Всегда.
Идеально, когда оба партнера в семье придерживаются трех принципов. Если сейчас это не так, начинать нужно с себя.
ВАЖНО при этом не посыпать голову пеплом, мол, виноватая я, накажи ты меня дуру неразумную.
БЕЗ самоуничижения, пожалуйста.опубликовано econet
Автор Светлана Неганова
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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