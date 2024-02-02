3 главных правила жизни

Душа в нашем привычном понимании — это совокупность наших чувств, желаний и страстей, обращенных к окружающему миру и связанных с двумя основными инстинктами, которые являются противоположностя­ми. Тот, кто забывает о любви, становится рабом ин­стинктов.

Память возвращает меня в 2004 год. В то время со здоровьем у меня было все нормально, — если не счи­тать частого зуда в ушах. По моей диагностике пробле­мы с глазами, ушами — это ревность. Ведь мы привя­зываемся к миру через слух и зрение. Но здесь была какая-то загадка. Я молился, каялся, вспоминал все свои обиды на женщин. Результат — нулевой. В конце концов, дело закончилось походом к врачам и сильным антибиотиком. На какое-то время зуд прошел, зато начала болеть десна, появились проблемы с зубами. Ни молитва, ни покаяние, ни медицинское лечение — ничего не помогало.

Наказание или расплата за свои ошибки?!

Причем, что интересно, каждый врач давал свой ди­агноз. Мои мытарства продолжались. Я проводил оче­редное лечение, ставил коронки, а боль через некото­рое время вспыхивала вновь. Помню, как я растерян­но спросил женщину-врача: «Скажите, можно выле­чить мою десну или нет?» И она честно ответила: «Мы же не лечим. Мы просто острую форму болезни пере­водим в хроническую».

В конце концов, проблемы с зубами постепенно решились. А через некоторое время начались силь­ные боли внизу живота. Я понимал, что и зубы, и мочеполовая система связаны с ревностью. Снова пы­тался вспоминать все моменты ревности, претензии к женщинам, и опять ничего не помогало. Было ощу­щение глухой стены.

И еще одно ощущение — отчаяние. «Сколько раз я пытался помочь людям, у скольких изменился харак­тер, личная жизнь, ушли болезни! И вот за все это я получаю награду — подыхаю и ничего не могу поде­лать, — думал я. — За что меня Бог наказал? За то, что я хотел помочь людям?»

Я пытался преодолеть свое малодушие. Раз наце­плял болезни пациентов на себя, должен расплатиться, в конце концов. Сам же решил заниматься целительством. И ведь всю «грязь» пациентов я мог сбросить на детей, а это было бы гораздо хуже. Скорее всего, у меня рак. Но в этом есть свои плюсы: отболею, отстра­даю, но детям помогу.

Я твердо решил соблюдать три главных правила: первое — не роптать на Бога, второе — сохранять лю­бовь и не унывать, третье — молиться и продолжать попытки спастись и изменить ситуацию. При этом я продолжал ходить к врачам, сдавал анализы, но по- прежнему никто не мог мне помочь.

Судя по всему, это было только начало болезни. Боль свидетельствует о потере энергии в каком-то ме­сте, затем начинается разрушение функций, а далее следует деградация органа, его усыхание или, наобо­рот, появляется опухоль и стремительно растет. Все люди, знакомые с биоэнергетикой, замечали, что рако­вая опухоль, если провести над ней руками, вызывает ощущение холода. Она жадно всасывает любую энер­гию. Но появляется опухоль именно там, где энергети­ка организма наиболее ослаблена.

Около года меня мучили боли, и я понимал, что дело должно закончиться тяжелым заболеванием, а по­том смертью. Чтобы не скучать, я по-прежнему про­водил лекции и семинары и там честно говорил, что у меня есть проблемы со здоровьем, которых я не могу решить. Мне хотелось быть честным с читателями.

Пусть все видят не только мои плюсы, но и минусы. А то после смерти было бы как-то стыдно: всем обещал здоровье, а сам помер.

Сначала я думал, что это наказание, потом пришел к выводу, что это результат моих накопленных оши­бок. Все это время я пытался разобраться в происходя­щем и продолжал развивать свою систему. Хотел хотя бы перед смертью, но найти механизм выживания и в этой ситуации. Тем самым я создавал базу для нового понимания и выхода на новый уровень.

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Если горчичное зерно верит, что станет большим деревом, оно им реально станет. Я сомневался в том, что выживу, но у меня не было сомнений, что нуж­но идти к Богу, что любовь надо держать изо всех сил, а исследования необходимо продолжать. Даже если до смерти осталась всего одна секунда, все рав­но надо пытаться изменить себя к лучшему. Любая се­кунда — это дар Божий, и нужно уметь благодарить Бога за это.

Многие впадают в депрессию, узнав, что им оста­лось несколько лет жизни. А мотылек живет всего несколько часов, световой день. Он счастлив тем, что может жить и радоваться. Тот, кто не умеет радовать­ся секунде, не будет рад и вечности. Ведь она состо­ит из секунд.

Так прошел год, а затем постепенно стихла боль, мучившая меня. Я тогда так и не понял причин моих проблем, но радовался тому, что остался жив. А потом начались проблемы с суставами, я полгода не мог под­нять правую руку. Правая сторона связана с будущим, и я понимал, что в чем-то неправ по отношению к бу­дущему. У меня было ощущение, что судьба явно на­мекает мне: твое будущее закрывается, ты его теряешь, ты скоро умрешь; для начала твой плечевой сустав срастется, и ты станешь инвалидом.

Опять началась гонка на выживание, и опять врачи ничем не могли помочь. Снова я принимал ситуацию, сохранял любовь и пытался понять, что я неправильно делаю. И, в конце концов, произо­шел прорыв. Я понял, что Бог — не в будущем, Бог — в нашей душе. Будущее рождается нашей душой. Если душа начинает болеть, разрушаться, тогда начинает исчезать наше будущее.

Когда душа деградирует, мы можем этого не чув­ствовать. Вернее, мы всегда это чувствуем, но можем не считать болезнью. Если мы отказываемся от люб­ви, душа неизбежно начинает деградировать. Явных болезней при этом не будет, только запас будущего станет сокращаться, оно начнет таять, как дым. Снача­ла появятся знаки о неблагополучии, а потом уже по­дойдут неприятности и болезни. На этой стадии чело­век обычно бежит к врачам, и они с помощью лекарств увеличивают его запас будущего, забирая это будущее у детей — настоящих и будущих. И человек считает, что он выздоровел.

Но если его дети должны жить, тогда процесс лече­ния может оказаться неэффективным, больной получа­ет смертный приговор и готовится к завершению своих земных дел. Иногда в такие моменты человек вспоми­нает о Боге, начинает молиться и пытается спасти свою душу. И тогда бывают чудеса: ожившая душа созда­ет новый запас будущего, и болезнь проходит. Одна­ко медицина это не приветствует, поскольку за такое излечение не взять денег. Спасение души коммерчески невыгодно.

Итак, находясь в очередной смертельной ситуа­ции, я понял, что мне нужно что-то менять в сво­их взглядах. Подобная ситуация была у меня более десяти лет назад, когда я заканчивал вторую книгу серии «Диагностика кармы». Я считал тогда, что глав­ный грех — привязанность к земному, материальному. Духовность была для меня только благом. Я презирал материальное и поклонялся духовному. А потом про­изошла серьезная автомобильная авария — машина восстановлению не подлежала. Но все, кто находились в машине, остались живы и невредимы.

Сначала я решил, что это наказание свыше, а потом пришел к выводу, что это какой-то знак. Судьба внеш­ним неблагополучием намекала мне на неверное вну­треннее состояние. Если форма разрушается, значит, с содержанием что-то не в порядке. Тогда я приостано­вил выход второй книги и мучительно стал искать при­чину опасности, которая приближалась ко мне.

И вдруг пришло озарение: анализируя свои мыс­ли, чувства и поступки, я понял, что все они были связаны с поклонением духовности. Привычная кар­тина мира в корне изменилась. Оказалось, что причи­ной греха является поклонение не только материаль­ным благам, но и духовным. Тогда только я осознал фразу Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».

Я понял, что наше привычное мировоззрение, наши стереотипы срастаются с ощущением жизни, и тогда мы боимся изменить их, боясь потерять жизнь. Даже если человек умирает, это еще не означает расставание со стереотипами. Когда умираешь, когда мир вокруг тебя разрушается, а ты сохраняешь любовь и видишь во всем Божественную волю, — только тогда можно принять разрушение стереотипов, картины мира и соз­дать новое мировоззрение.

Нечто подобное произошло со мной несколько лет назад, когда я понял, что душа первична не только по отношению к телу, но и по отношению к сознанию. Материальное и духовное вторичны, а душевное пер­вично: сначала — чувства, затем — мысль, а потом — действие. И вот теперь, когда я пришел к троично­сти всех происходящих процессов, когда проанализи­ровал, просмотрел, продиагностировал тысячи ситуа­ций, — оглянувшись в прошлое, я многое понял.

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Я вспомнил смерть моего первого учителя, обучав­шего меня азам экстрасенсорной диагностики. У нас с ним совпадали число и месяц рождения. Его уби­ла женщина. Тогда я воспринял это как знак, что при­чиной моей смерти могут быть женщины. Это было буквальное, поверхностное истолкование ситуации. Теперь стало понятно, что причиной моей возможной смерти могло стать вожделение.

Вожделение со временем превращается в страст­ность, похотливость, а затем приводит к вырождению. Вожделение может выглядеть как разврат и убийство женщин. Оно может выглядеть как медленное разло­жение, гомосексуализм, педофилия, а затем — болез­ни и смерть. Оно может выглядеть как быстрая или медленная смерть, связанная с женщиной: похотливая, ревнивая, страстная женщина убивает мужчину неза­метно, энергетически.

Все мои болезни последних лет стянулись вдруг в один узел. То, что внешне выглядело как ревность, привязанность к близкому человеку и агрессия к нему, на самом деле, было вожделением, то есть поклонени­ем инстинктам.

Человек, утративший любовь к Богу, перестающий соблюдать заповеди, неизбежно становится рабом ин­стинктов. Если ты не идешь к Богу, ты можешь идти только к инстинктам.

В нашей душе, в нашем подсознании время являет­ся единым. Наше прошлое и будущее выглядят там как одно целое. Там пребывают наши инстинкты, обращен­ные к прошлому, и там же — наше устремление к Богу, создающее будущее. Поэтому ученые, изучая феноме­ны подсознания, стали называть его сверхсознанием. А прежде абсолютной вершиной совершенства счита­лось сознание человека.

Итак, то, что я считал сначала наказанием, а по­том — расплатой за свои ошибки, было, на самом деле, очищением и помощью. Более того, это было спасением.

Все, что у меня болело тогда, связано было с вожде­лением, а именно — с инстинктом продолжения рода.

Меня долго мучил вопрос, почему не был «задейство­ван» инстинкт самосохранения. А потом все опять решилось легко и просто. Когда у тебя проблемы с зубами, суставами и т. д., — это унижение инстинкта продолжения рода. А вот когда болезней все больше и приближается смерть, тут уже происходит униже­ние инстинкта самосохранения. Когда те инстинкты, которым поклонялась твоя душа, вдруг начинают раз­рушаться, причем длится это долго, медленно и мучи­тельно, то возникает паника, ощущение потери смыс­ла жизни и краха всего, чем жил до сих пор.

Если при этом вера в Бога и любовь в душе сохра­няются, — происходит переориентация главных целей. Любовь оживляет душу, и душа наполняется энергией. После этого можно реализовывать свои инстинкты, но от них уже не зависишь. Когда для человека любовь к Богу — на первом месте, он уже не зависит от своей души, от своих страстей и желаний.

Я вспоминал фразу Иисуса Христа, который отождествлял себя с любовью: «...Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Душа в нашем привычном понимании — это совокупность наших чувств, желаний и страстей, обращенных к окружающему миру и связанных с двумя основными инстинктами, которые являются противоположностя­ми. Тот, кто забывает о любви, становится рабом ин­стинктов.опубликовано econet

Автор Сергей Лазарев

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